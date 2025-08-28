УКР
Атака БпЛА на НПЗ РФ
2 130 5

Сили безпілотних систем підтвердили удари по російських НПЗ

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді підтвердив удари українських дронів по російських НПЗ. За його словами, в серпні обсяги нафтопереробки у РФ зменшилися на 21%, а лише за останню атаку - ще на 4,7%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Мадяра у телеграм.

удар по НПЗ

За словами командувача, цієї ночі виробництво пального впало на 4,7%. Захисники уразили Куйбишевський НПЗ (Самарська область) – потужність 7 млн тонн нафти на рік (2,5% від загального обсягу). Удар завдали бійці "Жала Птахів" СБС (14 полк) спільно з Силами спеціальних операцій. Афіпський НПЗ (Краснодарський край) – 6,25 млн тонн на рік (2,2% від загального обсягу). Операцію провели воїни "Жала Птахів" СБС (14 полк) разом з бійцями Головного управління розвідки.

Нагадаємо,  у ніч на 28 серпня у Росії було атаковано два нафтопереробні заводи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На тлі українських ударів по НПЗ у Росії продовжили заборону на експорт бензину, - ЗМІ

 

НПЗ (660) дрони (5370) Бровді Роберт Мадяр (38) Удари по РФ (502)
Коментувати
дуже підтримую, бажаю такого кожну божу ніч...
28.08.2025 09:38 Відповісти
Дуже правильно. Тільки треба більше і масштабніше.
28.08.2025 12:22 Відповісти
Стабільність - запорука успіху .
28.08.2025 09:48 Відповісти
ВСЁ спалить на моЦковских болотах к Бениной маме...
28.08.2025 09:50 Відповісти
Так спалили чи пошкрябали?
28.08.2025 09:58 Відповісти
 
 