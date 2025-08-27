УКР
Атака БпЛА на НПЗ РФ
514 3

На тлі українських ударів по НПЗ у Росії продовжили заборону на експорт бензину, - ЗМІ

нпз в рф

Уряд країни-агресорки Росії продовжив заборону експорту бензину. До 30 вересня заборона стосуватиметься як прямих виробників, так і ритейлерів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що чинна заборона мала закінчитися 31 серпня. Заборона була запроваджена ще в лютому для звичайних ритейлерів, а в липні поширена на виробників.

Цього літа в РФ оптові ціни на бензин перебувають на рекордних рівнях. Крім традиційного сезонного чинника на це також впливають атаки ЗСУ на енергетичну інфраструктуру.

Раніше повідомлялося, що атаки українських безпілотників по нафтопереробних заводах і експортній інфраструктурі Росії порушили роботу щонайменше 10 об’єктів, що становить близько 17% нафтопереробних потужностей країни.

Читайте також: Наслідки ударів по "Дружбі": Російський порт Усть-Луга зменшив експорт нафти вдвічі

 

бензин (1250) НПЗ (658) росія (67364) атака (465)
СЛАВА ВОЇНАМ-ГЕРОЯМ !!! СМЕРТЬ РАШЦІ!
показати весь коментар
27.08.2025 21:56 Відповісти
ой, яка радість!!!
але фламінги та ніптуни будуть! потім!
а, зараз масована комбінована атака на україну.
по містам з цивільними!!!!
показати весь коментар
27.08.2025 22:16 Відповісти
Головне не зупинятись а нарощувати удари. Той хто розказував що Україна не зможе повернути окуповані території глибоко помиляється. Якщо рашисти не хочуть повернутись в 16-те століття то повинні забрати мататки і здриснути з України
показати весь коментар
27.08.2025 22:17 Відповісти
 
 