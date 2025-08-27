На тлі українських ударів по НПЗ у Росії продовжили заборону на експорт бензину, - ЗМІ
Уряд країни-агресорки Росії продовжив заборону експорту бензину. До 30 вересня заборона стосуватиметься як прямих виробників, так і ритейлерів.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що чинна заборона мала закінчитися 31 серпня. Заборона була запроваджена ще в лютому для звичайних ритейлерів, а в липні поширена на виробників.
Цього літа в РФ оптові ціни на бензин перебувають на рекордних рівнях. Крім традиційного сезонного чинника на це також впливають атаки ЗСУ на енергетичну інфраструктуру.
Раніше повідомлялося, що атаки українських безпілотників по нафтопереробних заводах і експортній інфраструктурі Росії порушили роботу щонайменше 10 об’єктів, що становить близько 17% нафтопереробних потужностей країни.
