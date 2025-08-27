РУС
На фоне украинских ударов по НПЗ в России продлили запрет на экспорт бензина, - СМИ

нпз в рф

Правительство страны-агрессора России продлило запрет экспорта бензина. До 30 сентября запрет будет касаться как прямых производителей, так и ритейлеров.

Об этом сообщает"Радио Свобода" со ссылкой на российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что действующий запрет должен был закончиться 31 августа. Запрет был введен еще в феврале для обычных ритейлеров, а в июле распространен на производителей.

Этим летом в РФ оптовые цены на бензин находятся на рекордных уровнях. Кроме традиционного сезонного фактора на это также влияют атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что атаки украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам и экспортной инфраструктуре России нарушили работу по меньшей мере 10 объектов, что составляет около 17% нефтеперерабатывающих мощностей страны.

Читайте также: Последствия ударов по "Дружбе": Российский порт Усть-Луга уменьшил экспорт нефти вдвое

СЛАВА ВОЇНАМ-ГЕРОЯМ !!! СМЕРТЬ РАШЦІ!
27.08.2025 21:56 Ответить
ой, яка радість!!!
але фламінги та ніптуни будуть! потім!
а, зараз масована комбінована атака на україну.
по містам з цивільними!!!!
27.08.2025 22:16 Ответить
Головне не зупинятись а нарощувати удари. Той хто розказував що Україна не зможе повернути окуповані території глибоко помиляється. Якщо рашисти не хочуть повернутись в 16-те століття то повинні забрати мататки і здриснути з України
27.08.2025 22:17 Ответить
 
 