Два НПЗ у РФ атаковано вночі: масштабні пожежі спалахнули на Афіпському та Куйбишевському заводах. ВIДЕО

У ніч проти 28 серпня безпілотники атакували два нафтопереробні заводи в Росії - Афіпський у Краснодарському краї та Куйбишевський у Самарській області. На об’єктах виникли масштабні пожежі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

У Самарській області під удар потрапив Куйбишевський нафтопереробний завод. Він розташований в Куйбишевському районі міста Самари. Основним видом діяльності є переробка нафти. Входить до групи ПАТ НК "Роснефть".

"Наш регіон зазнав атаки ворожих БпЛА. Працює ППО та оперативні служби. В аеропорту Самари введено тимчасові обмеження на прийом та випуск літаків. З метою безпеки громадян запроваджено обмеження у роботі мобільного інтернету", – написав губернатор Самарської області В'ячеслав Федоріщєв.

Також було атаковано Афіпський НПЗ, який знаходиться у Краснодарському краю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На тлі українських ударів по НПЗ у Росії продовжили заборону на експорт бензину, - ЗМІ