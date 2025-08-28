УКР
Два НПЗ у РФ атаковано вночі: масштабні пожежі спалахнули на Афіпському та Куйбишевському заводах. ВIДЕО

У ніч проти 28 серпня безпілотники атакували два нафтопереробні заводи в Росії - Афіпський у Краснодарському краї та Куйбишевський у Самарській області. На об’єктах виникли масштабні пожежі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

У Самарській області під удар потрапив Куйбишевський нафтопереробний завод. Він розташований в Куйбишевському районі міста Самари. Основним видом діяльності є переробка нафти. Входить до групи ПАТ НК "Роснефть".

"Наш регіон зазнав атаки ворожих БпЛА. Працює ППО та оперативні служби. В аеропорту Самари введено тимчасові обмеження на прийом та випуск літаків. З метою безпеки громадян запроваджено обмеження у роботі мобільного інтернету", – написав губернатор Самарської області В'ячеслав Федоріщєв.

Також було атаковано Афіпський НПЗ, який знаходиться у Краснодарському краю.

НПЗ (660) дрони (5370) Удари по РФ (502)
+23
Єдині дієві санкції, які треба запроваджувати проти рф. Більше санкцій! Про такі санкції повинен говорити Зеленський.
28.08.2025 07:39 Відповісти
+11
Твари кацапские по детям в домах а Украина по НПЗ, мы люди они нелюди а нелюдей жалеть не надо ...
28.08.2025 08:41 Відповісти
+10
Треба бити так, щоб вже не підлягало жодному відновленню
28.08.2025 08:49 Відповісти
28.08.2025 07:39 Відповісти
Такі "санкції" мають відбуватися щодня і щоночі!!!
28.08.2025 11:13 Відповісти
Як колись сказав товарищ Сралин : Правильним путем идете, товарищи дроноводи
28.08.2025 07:59 Відповісти
Не новокуйбишевський, а куйбишевський у самарі. Теж чималий. Це різні заводи, хоча розташовані недалеко...
28.08.2025 08:34 Відповісти
28.08.2025 08:41 Відповісти
НПЗ якраз для наших бпла, розпіареної балістики і кр поки не маємо..
28.08.2025 12:14 Відповісти
Час знов навідатись до НПЗ у Ростовській області. Щоб не мучився.
28.08.2025 08:47 Відповісти
его уже нема - новошахтинский нпз в ростовской народной разрушен полностью
28.08.2025 08:54 Відповісти
28.08.2025 08:49 Відповісти
Доброго ранку суки)
28.08.2025 08:53 Відповісти
28.08.2025 08:55 Відповісти
до сраки это все, мертвому припарки - за геноцид мирного населения Украины нужно выключить в рашке газ - уничтожить Ямальский узел газораспределительные трубы
28.08.2025 09:08 Відповісти
Уже начали с маасковского нефтепровода. Плюс Усть-лугу дронами прикрутили вдвое (экспорт). Скоро ямальскому кресту (узлу) некуда будет прокачивать
28.08.2025 11:41 Відповісти
А чого б'ють по одним і тим, а ніразу не били по Ярославльском по Ленінградському, Омскому( він самий більший)))
28.08.2025 09:57 Відповісти
може, туди летіти довше? Поки треба ближчі повибивати, а потім - туди.
28.08.2025 10:46 Відповісти
Ах, Самара-городок, Беспокойная я Беспокойная я, Успокой ты меня!
28.08.2025 10:46 Відповісти
 
 