Два НПЗ в РФ атакованы ночью: масштабные пожары вспыхнули на Афипском и Куйбышевском заводах. ВИДЕО

В ночь на 28 августа беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в России - Афипский в Краснодарском крае и Куйбышевский в Самарской области. На объектах возникли масштабные пожары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

В Самарской области под удар попал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он расположен в Куйбышевском районе города Самары. Основным видом деятельности является переработка нефти. Входит в группу ПАО НК "Роснефть".

"Наш регион подвергся атаке вражеских БпЛА. Работает ПВО и оперативные службы. В аэропорту Самары введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В целях безопасности граждан введены ограничения в работе мобильного интернета", - написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Также был атакован Афипский НПЗ, находящийся в Краснодарском крае.

