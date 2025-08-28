РУС
Атака БпЛА на НПЗ РФ
Два НПЗ в РФ атакованы ночью: масштабные пожары вспыхнули на Афипском и Куйбышевском заводах. ВИДЕО

В ночь на 28 августа беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в России - Афипский в Краснодарском крае и Куйбышевский в Самарской области. На объектах возникли масштабные пожары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

В Самарской области под удар попал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он расположен в Куйбышевском районе города Самары. Основным видом деятельности является переработка нефти. Входит в группу ПАО НК "Роснефть".

"Наш регион подвергся атаке вражеских БпЛА. Работает ПВО и оперативные службы. В аэропорту Самары введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В целях безопасности граждан введены ограничения в работе мобильного интернета", - написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Также был атакован Афипский НПЗ, находящийся в Краснодарском крае.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фоне украинских ударов по НПЗ в России продлили запрет на экспорт бензина, - СМИ

НПЗ (277) дроны (4502) Удары по РФ (499)
Єдині дієві санкції, які треба запроваджувати проти рф. Більше санкцій! Про такі санкції повинен говорити Зеленський.
показать весь комментарий
28.08.2025 07:39 Ответить
Як колись сказав товарищ Сралин : Правильним путем идете, товарищи дроноводи
показать весь комментарий
28.08.2025 07:59 Ответить
Не новокуйбишевський, а куйбишевський у самарі. Теж чималий. Це різні заводи, хоча розташовані недалеко...
показать весь комментарий
28.08.2025 08:34 Ответить
Твари кацапские по детям в домах а Украина по НПЗ, мы люди они нелюди а нелюдей жалеть не надо ...
показать весь комментарий
28.08.2025 08:41 Ответить
Час знов навідатись до НПЗ у Ростовській області. Щоб не мучився.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:47 Ответить
его уже нема - новошахтинский нпз в ростовской народной разрушен полностью
показать весь комментарий
28.08.2025 08:54 Ответить
Треба бити так, щоб вже не підлягало жодному відновленню
показать весь комментарий
28.08.2025 08:49 Ответить
Доброго ранку суки)
показать весь комментарий
28.08.2025 08:53 Ответить
показать весь комментарий
28.08.2025 08:55 Ответить
до сраки это все, мертвому припарки - за геноцид мирного населения Украины нужно выключить в рашке газ - уничтожить Ямальский узел газораспределительные трубы
показать весь комментарий
28.08.2025 09:08 Ответить
 
 