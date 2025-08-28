РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10194 посетителя онлайн
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
2 148 5

Силы беспилотных систем подтвердили удары по российским НПЗ

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди подтвердил удары украинских дронов по российским НПЗ. По его словам, в августе объемы нефтепереработки в РФ уменьшились на 21%, а только за последнюю атаку - еще на 4,7%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Мадяра в телеграмм.

удар по НПЗ

По словам командующего, этой ночью производство топлива упало на 4,7%. Защитники поразили Куйбышевский НПЗ (Самарская область) - мощность 7 млн тонн нефти в год (2,5% от общего объема). Удар нанесли бойцы "Жала Птиц" СБС (14 полк) совместно с Силами специальных операций. Афипский НПЗ (Краснодарский край) - 6,25 млн тонн в год (2,2% от общего объема). Операцию провели воины "Жала Птиц" СБС (14 полк) вместе с бойцами Главного управления разведки.

Напомним, в ночь на 28 августа в России были атакованы два нефтеперерабатывающих завода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фоне украинских ударов по НПЗ в России продлили запрет на экспорт бензина, - СМИ

Автор: 

НПЗ (277) дроны (4502) Бровди Роберт Мадяр (38) Удары по РФ (499)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дуже підтримую, бажаю такого кожну божу ніч...
показать весь комментарий
28.08.2025 09:38 Ответить
Дуже правильно. Тільки треба більше і масштабніше.
показать весь комментарий
28.08.2025 12:22 Ответить
Стабільність - запорука успіху .
показать весь комментарий
28.08.2025 09:48 Ответить
ВСЁ спалить на моЦковских болотах к Бениной маме...
показать весь комментарий
28.08.2025 09:50 Ответить
Так спалили чи пошкрябали?
показать весь комментарий
28.08.2025 09:58 Ответить
 
 