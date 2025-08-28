Силы беспилотных систем подтвердили удары по российским НПЗ

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди подтвердил удары украинских дронов по российским НПЗ. По его словам, в августе объемы нефтепереработки в РФ уменьшились на 21%, а только за последнюю атаку - еще на 4,7%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Мадяра в телеграмм.

По словам командующего, этой ночью производство топлива упало на 4,7%. Защитники поразили Куйбышевский НПЗ (Самарская область) - мощность 7 млн тонн нефти в год (2,5% от общего объема). Удар нанесли бойцы "Жала Птиц" СБС (14 полк) совместно с Силами специальных операций. Афипский НПЗ (Краснодарский край) - 6,25 млн тонн в год (2,2% от общего объема). Операцию провели воины "Жала Птиц" СБС (14 полк) вместе с бойцами Главного управления разведки.

Напомним, в ночь на 28 августа в России были атакованы два нефтеперерабатывающих завода.

