На 11 направлениях за сутки 191 боестолкновение. Враг увеличил количество штурмов на Лиманском направлении, - Генштаб

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. За прошедшие сутки зафиксировано 191 боестолкновение.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 3 ракетных и 70 авиационных ударов, применив 36 ракет и сбросив 117 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5 358 обстрелов, в том числе 102 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6205 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов, в частности:

Маломихайловка - Днепропетровская область; Дружковка, Константиновка, Ильиновка - Донецкая область; Белогорье - Запорожская область; Казацкое - Херсонская область.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений. Враг нанес 10 авиационных ударов, сбросил 20 управляемых бомб, совершил 163 обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Западного, Синьковки, Голубовки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Ямполя, Дроновки и Серебрянки.

На Северском направлении наши воины остановили десять атак противника вблизи Григорьевки, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в направлении Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил пять атак в районах Щербиновки, Торецка и Русина Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоэкономичное, Родинское, Лысовка, Сухой Яр, Даченское, Зверево, Удачное, Орехово и Новоукраинка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 15 атак в районах населенных пунктов Воскресенка, Малиевка, Зеленый Гай, Поддубное, Александроград и Запорожское.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз пытались штурмовать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили три атаки захватчиков.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, три артиллерийские средства и один другой важный объект противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 850 человек.

Также украинские воины обезвредили четыре танка, шесть боевых бронированных машин, 61 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 414 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 28 ракет и 109 единиц автомобильной техники оккупантов.

