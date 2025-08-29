РУС
2 506 9

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 080 480 человек (+850 за сутки), 11 143 танка, 32 125 артсистем, 23 191 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 080 480 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1080480 (+850) человек

танков - 11143 (+4) ед

боевых бронированных машин - 23191 (+6) ед

артиллерийских систем - 32125 (+61) ед

РСЗО - 1476 (+2) ед

средства ПВО - 1213 (+1) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 54375 (+414)

крылатые ракеты - 3626 (+28)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 60116 (+109)

специальная техника - 3952 (+0)

Инфографика

Утилізація моськовського лайна триває !!Слава ЗСУ !! Металобрухт трохи оживає !!))
29.08.2025 07:45 Ответить
менше штурмів ,видихається кацапня
29.08.2025 07:49 Ответить
Пам'ятаю ті часи коли щоп'ятниці був такий мініювілей...
Героям слава!!!
29.08.2025 08:25 Ответить
Минув 4209 день москальсько-української війни.
183! одиниці знищеної техніки та 850 чумардосів за день.
Броня 10, останнього часу це багато. Арта дуже файно, ППО та логістика норм. Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 080 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
29.08.2025 08:34 Ответить
29.08.2025 08:38 Ответить
Здіпець,рязань косопузая !!))
29.08.2025 10:06 Ответить
Чумардоси чергові 10 тисяч другого мільйона
Добовий рекорд по безпілотникам і цього лайна з початку літа збито 16 тисяч, за весну було майже 11 тис.
29.08.2025 08:35 Ответить
судячи з усього,бойові дії ідуть до затухання...850 кацапів убитих і поранених на фронті в 1000 км,в угрупування в 700 тис,це практично ніщо....очевидно,Рашка,відмовилася від затратних атак на землі і перейшла на терор цивільного населення,в розрахунку на те,що населення збунтується і вимагатиме "мину" за будь-яку ціну...
29.08.2025 09:09 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
29.08.2025 09:09 Ответить
 
 