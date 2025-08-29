Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 080 480 человек (+850 за сутки), 11 143 танка, 32 125 артсистем, 23 191 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 080 480 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1080480 (+850) человек

танков - 11143 (+4) ед

боевых бронированных машин - 23191 (+6) ед

артиллерийских систем - 32125 (+61) ед

РСЗО - 1476 (+2) ед

средства ПВО - 1213 (+1) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 54375 (+414)

крылатые ракеты - 3626 (+28)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 60116 (+109)

специальная техника - 3952 (+0)

