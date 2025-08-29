Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 080 480 человек (+850 за сутки), 11 143 танка, 32 125 артсистем, 23 191 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 080 480 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.08.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1080480 (+850) человек
танков - 11143 (+4) ед
боевых бронированных машин - 23191 (+6) ед
артиллерийских систем - 32125 (+61) ед
РСЗО - 1476 (+2) ед
средства ПВО - 1213 (+1) ед
самолетов - 422 (+0) ед
вертолетов - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 54375 (+414)
крылатые ракеты - 3626 (+28)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 60116 (+109)
специальная техника - 3952 (+0)
Героям слава!!!
183! одиниці знищеної техніки та 850 чумардосів за день.
Броня 10, останнього часу це багато. Арта дуже файно, ППО та логістика норм. Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 080 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
Добовий рекорд по безпілотникам і цього лайна з початку літа збито 16 тисяч, за весну було майже 11 тис.