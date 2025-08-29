Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 080 480 осіб (+850 за добу), 11 143 танки, 32 125 артсистем, 23 191 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 080 480 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 29.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1080480 (+850) осіб

танків – 11143 (+4) од

бойових броньованих машин – 23191 (+6) од

артилерійських систем – 32125 (+61) од

РСЗВ – 1476 (+2) од

засоби ППО – 1213 (+1) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 54375 (+414)

крилаті ракети – 3626 (+28)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 60116 (+109)

спеціальна техніка – 3952 (+0)

