УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10451 відвідувач онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
2 102 8

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 080 480 осіб (+850 за добу), 11 143 танки, 32 125 артсистем, 23 191 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 080 480 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 29.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1080480 (+850) осіб

танків – 11143 (+4) од

бойових броньованих машин – 23191 (+6) од

артилерійських систем – 32125 (+61) од

РСЗВ – 1476 (+2) од

засоби ППО – 1213 (+1) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 54375 (+414)

крилаті ракети – 3626 (+28)

кораблі / катери  – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 60116 (+109)

спеціальна техніка – 3952 (+0)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський солдат безстрашно махає руками і його дрон-камікадзе прямою наводкою атакує. ВIДЕО

Інфографіка

Автор: 

армія рф (18559) Генштаб ЗС (7168) ліквідація (4395) знищення (8097)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Утилізація моськовського лайна триває !!Слава ЗСУ !! Металобрухт трохи оживає !!))
показати весь коментар
29.08.2025 07:45 Відповісти
менше штурмів ,видихається кацапня
показати весь коментар
29.08.2025 07:49 Відповісти
Пам'ятаю ті часи коли щоп'ятниці був такий мініювілей...
Героям слава!!!
показати весь коментар
29.08.2025 08:25 Відповісти
Минув 4209 день москальсько-української війни.
183! одиниці знищеної техніки та 850 чумардосів за день.
Броня 10, останнього часу це багато. Арта дуже файно, ППО та логістика норм. Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 080 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
показати весь коментар
29.08.2025 08:34 Відповісти
показати весь коментар
29.08.2025 08:38 Відповісти
Чумардоси чергові 10 тисяч другого мільйона
Добовий рекорд по безпілотникам і цього лайна з початку літа збито 16 тисяч, за весну було майже 11 тис.
показати весь коментар
29.08.2025 08:35 Відповісти
судячи з усього,бойові дії ідуть до затухання...850 кацапів убитих і поранених на фронті в 1000 км,в угрупування в 700 тис,це практично ніщо....очевидно,Рашка,відмовилася від затратних атак на землі і перейшла на терор цивільного населення,в розрахунку на те,що населення збунтується і вимагатиме "мину" за будь-яку ціну...
показати весь коментар
29.08.2025 09:09 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
29.08.2025 09:09 Відповісти
 
 