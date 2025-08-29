Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 080 480 осіб (+850 за добу), 11 143 танки, 32 125 артсистем, 23 191 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 080 480 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 29.08.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1080480 (+850) осіб
танків – 11143 (+4) од
бойових броньованих машин – 23191 (+6) од
артилерійських систем – 32125 (+61) од
РСЗВ – 1476 (+2) од
засоби ППО – 1213 (+1) од
літаків – 422 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 54375 (+414)
крилаті ракети – 3626 (+28)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 60116 (+109)
спеціальна техніка – 3952 (+0)
Героям слава!!!
183! одиниці знищеної техніки та 850 чумардосів за день.
Броня 10, останнього часу це багато. Арта дуже файно, ППО та логістика норм. Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 080 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
Добовий рекорд по безпілотникам і цього лайна з початку літа збито 16 тисяч, за весну було майже 11 тис.