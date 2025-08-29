Злоупотребление служебным положением и ущерб государству на сумму более 26 млн грн: сообщено о подозрении экс-чиновнику НАК "Нафтогаз", - ГБР

Бывшему директору по энергоэффективности и управлению имуществом "Группы Нафтогаз" сообщено о подозрении.

Как отмечается, он, злоупотребляя своим служебным положением, преждевременно подписал договор аренды административного здания в Киеве еще до завершения ремонтных работ в помещении.

Работы в здании продолжались еще почти три месяца после заключения договора, а работники НАК "Нафтогаз Украины" не могли переехать в новое помещение. Несмотря на это аренда уже оплачивалась. Таким образом, компания понесла лишние расходы, и государству, в лице НАК "Нафтогаз Украины", был нанесен ущерб на более 26 миллионов гривен.

Бывшему чиновнику сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

