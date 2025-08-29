УКР
Зловживання службовим становищем і збитки державі на понад 26 млн грн: повідомлено про підозру експосадовцю НАК "Нафтогаз", - ДБР

експосадовцю Нафтогазу повідомлено про підозру

Колишньому директору з енергоефективності та управління майном "Групи Нафтогаз" повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, він, зловживаючи своїм службовим становищем, передчасно підписав договір оренди адміністративної будівлі у Києві ще до завершення ремонтних робіт у приміщенні.

Роботи у будівлі тривали ще майже три місяці після укладення договору, а працівники НАК "Нафтогаз України" не могли переїхати в нове приміщення. Попри це оренда вже оплачувалася. Таким чином, компанія зазнала зайвих витрат, і державі, в особі НАК "Нафтогаз України", було завдано збитків на понад 26 мільйонів гривень.

Також дивіться: Збитки Запоріжжяобленерго на 730 млн грн: підозрюють двох екскерівників, - СБУ. ФОТОрепортаж

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Також дивіться: 21 млн грн збитків, підозру отримали 26 осіб: Викрито схеми зловживань у бюджетній сфері на Рівненщині, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Нафтогаз (4459) зловживання (81) ДБР (3708)
Заплатить один млн., піде на співпрацю із слідством і вуаля- радник заступника ОП(г)...
29.08.2025 11:35 Відповісти
Готовий робітник в любій державный структурі, красти вже навчений тому непотрібно буде витрачати на нього дорогоцінний в буквальному сенсі час.
29.08.2025 11:54 Відповісти
Вони,ті корупціонери,усі без прізвища!! Сором'язливі!! Щоб люди не знали їх,навіть в обличчя! От Червинського ЗМІ не соромляться показувати на фото та називати його ім'я та по-батькові....
29.08.2025 12:23 Відповісти
 
 