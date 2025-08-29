Зловживання службовим становищем і збитки державі на понад 26 млн грн: повідомлено про підозру експосадовцю НАК "Нафтогаз", - ДБР
Колишньому директору з енергоефективності та управління майном "Групи Нафтогаз" повідомлено про підозру.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, він, зловживаючи своїм службовим становищем, передчасно підписав договір оренди адміністративної будівлі у Києві ще до завершення ремонтних робіт у приміщенні.
Роботи у будівлі тривали ще майже три місяці після укладення договору, а працівники НАК "Нафтогаз України" не могли переїхати в нове приміщення. Попри це оренда вже оплачувалася. Таким чином, компанія зазнала зайвих витрат, і державі, в особі НАК "Нафтогаз України", було завдано збитків на понад 26 мільйонів гривень.
Колишньому посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.
