Бельгия "подумает" над размещением военного контингента в Украине, - министр обороны страны Франкен
Бельгия не исключает возможности направления своих военных в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен на неформальной встрече министров обороны ЕС в Копенгагене.
Так, глава минобороны Бельгии не исключил, что в Украину могут быть направлены бельгийские военные.
"Относительно военного контингента в Украине - мы подумаем над этим", - заявил Франкен.
Напомним, ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что после прекращения огня в Украине Бельгия готова принять участие в миротворческой миссии в рамках "Коалиции желающих".
