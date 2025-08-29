Бельгия "подумает" над размещением военного контингента в Украине, - министр обороны страны Франкен

Бельгия не исключает возможности направления своих военных в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен на неформальной встрече министров обороны ЕС в Копенгагене.

Так, глава минобороны Бельгии не исключил, что в Украину могут быть направлены бельгийские военные.

"Относительно военного контингента в Украине - мы подумаем над этим", - заявил Франкен.

Напомним, ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что после прекращения огня в Украине Бельгия готова принять участие в миротворческой миссии в рамках "Коалиции желающих".