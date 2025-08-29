Бельгія "подумає" над розміщенням військового контингенту в Україні, - міністр оборони країни Франкен
Бельгія не відкидає можливості направлення своїх військових до України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен на неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС у Копенгагені.
Так, глава міноборони Бельгії не виключив, що в Україну можуть бути направлені бельгійські військові.
"Щодо військового контингенту в Україні - ми подумаємо над цим", - заявив Франкен.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що після припинення вогню в Україні Бельгія готова взяти участь у миротворчій місії в межах "Коаліції охочих".
