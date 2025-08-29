УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10251 відвідувач онлайн
Новини Іноземні військові в Україні
145 1

Бельгія "подумає" над розміщенням військового контингенту в Україні, - міністр оборони країни Франкен

бельгія про миротворчу місію

Бельгія не відкидає можливості направлення своїх військових до України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен на неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС у Копенгагені.

Так, глава міноборони Бельгії не виключив, що в Україну можуть бути направлені бельгійські військові.

"Щодо військового контингенту в Україні - ми подумаємо над цим", - заявив Франкен.

Також читайте: Бельгія надасть Україні кілька F-16 найближчими місяцями, - глава МЗС Прево

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що після припинення вогню в Україні Бельгія готова взяти участь у миротворчій місії в межах "Коаліції охочих".

Автор: 

Бельгія (434) миротворці (892)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бельгійцям тільки радий, не сцикуни і люди
показати весь коментар
29.08.2025 14:47 Відповісти
 
 