Бельгія "подумає" над розміщенням військового контингенту в Україні, - міністр оборони країни Франкен

Бельгія не відкидає можливості направлення своїх військових до України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен на неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС у Копенгагені.

Так, глава міноборони Бельгії не виключив, що в Україну можуть бути направлені бельгійські військові.

"Щодо військового контингенту в Україні - ми подумаємо над цим", - заявив Франкен.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що після припинення вогню в Україні Бельгія готова взяти участь у миротворчій місії в межах "Коаліції охочих".