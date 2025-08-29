РУС
Новости Помощь Украине по датской модели
Оборонные компании Украины в этом году получат 1,4 млрд евро по "датской модели", - Поульсен

Поульсен

В этом году украинские оборонные предприятия получат около 1,4 млрд евро инвестиций в рамках "датской модели".

Об этом сообщил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Поульсен положительно оценил результаты "датской модели" и призвал расширять ее.

Он отметил, что в прошлом году Дания разместила контрактов на 600 млн евро.

Министр выразил ожидания, что в этом году удастся инвестировать около 1,4 млрд евро напрямую в украинские компании ОПК.

"Мое ожидание - что в этом году мы сможем инвестировать около 1,4 млрд евро напрямую в украинские компании ОПК. А сделанные выводы также достаточно амбициозны... Во-первых, украинский ОПК работает очень быстро - по сравнению с европейскими компаниями. Они это могут делать за месяцы, а не годы. А во-вторых - это эффективно с финансовой точки зрения", - сказал глава Минобороны Дании.

Также Поульсен надеется, что к такому формату поддержки Украины в дальнейшем присоединится более широкий круг стран.

Кроме этого, он отметил, что Украине нужна еще большая военная поддержка и это насущная необходимость.

"Время не на нашей стороне, а стоимость, если не действовать сейчас, в долгосрочной перспективе будет еще выше. У нас просто нет выбора", - заявил Поульсен.

А міндіч, з групою осіб, мотається, з 8 млрд доларів по Західній Європі, і не знає де ці гроші, виведені з України, «прилаштувати», щоб і їх онукам хватило?!?!!
показать весь комментарий
29.08.2025 19:22 Ответить
Може б данці закупили б за ці гроші якесь озброєння? Схоже на відкупні. Нате та відчепіться.
показать весь комментарий
29.08.2025 19:24 Ответить
НЕ ДАВАЙТЕ МАРОДЕРАМ НІЧОГО!!!
показать весь комментарий
29.08.2025 19:36 Ответить
Тільки не грошима! Генератори, зброя, набої, ковдри, бронежилети, амуніція, одяг... Та все, в чому є потреба, але тільки не грошима!
показать весь комментарий
29.08.2025 19:39 Ответить
 
 