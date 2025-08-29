Оборонні компанії України цьогоріч отримають 1,4 млрд євро за "данською моделлю", - Поульсен

Цього року українські оборонні підприємства отримають близько 1,4 млрд євро інвестицій у межах "данської моделі".

Про це повідомив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Поульсен позитивно оцінив результати "данської моделі" та закликав розширювати її.

Він зазначив, що минулого року Данія розмістила контрактів на 600 млн євро.

Міністр висловив очікування, що цього року вдасться інвестувати близько 1,4 млрд євро напряму в українські компанії ОПК.

"Моя очікування – що цього року ми зможемо інвестувати близько 1,4 млрд євро напряму в українські компанії ОПК. А зроблені висновки також досить амбітні… По-перше, український ОПК працює дуже швидко – порівняно з європейськими компаніями. Вони це можуть робити за місяці, а не роки. А по-друге – це ефективно з фінансової точки зору", - сказав очільник Міноборони Данії.

Також Поульсен сподівається, що до такого формату підтримки України надалі долучиться ширше коло країн.

Окрім цього, він наголосив, що Україні потрібна ще більша військова підтримка і це нагальна потреба.

"Час не на нашому боці, а вартість, якщо не діяти зараз, у довгостроковій перспективі буде ще вищою. У нас просто немає вибору", – заявив Поульсен.

