Новини Допомога Україні за данською моделлю
235 4

Оборонні компанії України цьогоріч отримають 1,4 млрд євро за "данською моделлю", - Поульсен

Поульсен

Цього року українські оборонні підприємства отримають близько 1,4 млрд євро інвестицій у межах "данської моделі".

Про це повідомив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Поульсен позитивно оцінив результати "данської моделі" та закликав розширювати її.

Він зазначив, що минулого року Данія розмістила контрактів на 600 млн євро.

Міністр висловив очікування, що цього року вдасться інвестувати близько 1,4 млрд євро напряму в українські компанії ОПК.

"Моя очікування – що цього року ми зможемо інвестувати близько 1,4 млрд євро напряму в українські компанії ОПК. А зроблені висновки також досить амбітні… По-перше, український ОПК працює дуже швидко – порівняно з європейськими компаніями. Вони це можуть робити за місяці, а не роки. А по-друге – це ефективно з фінансової точки зору", - сказав очільник Міноборони Данії.

Читайте також: Зеленський та міністр оборони Данії Поульсен обговорили подальший розвиток данської моделі виробництва зброї

Також Поульсен сподівається, що до такого формату підтримки України надалі долучиться ширше коло країн.

Окрім цього, він наголосив, що Україні потрібна ще більша військова підтримка і це нагальна потреба.

"Час не на нашому боці, а вартість, якщо не діяти зараз, у довгостроковій перспективі буде ще вищою. У нас просто немає вибору", – заявив Поульсен.

Читайте також: Швеція доєднається до "данської моделі" закупівель зброї для України

Данія (821) зброя (7708) виробництво (1724)
А міндіч, з групою осіб, мотається, з 8 млрд доларів по Західній Європі, і не знає де ці гроші, виведені з України, «прилаштувати», щоб і їх онукам хватило?!?!!
показати весь коментар
29.08.2025 19:22 Відповісти
Може б данці закупили б за ці гроші якесь озброєння? Схоже на відкупні. Нате та відчепіться.
показати весь коментар
29.08.2025 19:24 Відповісти
НЕ ДАВАЙТЕ МАРОДЕРАМ НІЧОГО!!!
показати весь коментар
29.08.2025 19:36 Відповісти
Тільки не грошима! Генератори, зброя, набої, ковдри, бронежилети, амуніція, одяг... Та все, в чому є потреба, але тільки не грошима!
показати весь коментар
29.08.2025 19:39 Відповісти
 
 