Новости Производство оружия
В ближайшие недели первая украинская оборонная компания начнет производство в Дании, - Поульсен

В ближайшие недели первая украинская оборонная компания начнет производство на территории Дании. До конца года к ней присоединятся другие предприятия.

Об этом сообщил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, идею с размещением украинского оборонного производства на датской территории, которую условно называют "датской моделью 2.0", начнут реализовывать в ближайшие недели.

"Надеюсь, через несколько недель мы пригласим первую оборонную компанию из Украины для запуска производства здесь, в Дании, в безопасных условиях. Я также ожидаю, что таких украинских компаний станет больше позже в этом году", - сказал глава оборонного ведомства Дании.

Напомним, что в этом году украинские оборонные предприятия получат около 1,4 млрд евро инвестиций в рамках "датской модели".

Читайте также: Украина и Канада договорились о совместном производстве оборонной продукции, - Шмыгаль

Дания (624) оружие (10415) производство (525)
Млять, от чо не почкекати "кілька тижнів" і не написати вже тоді шо компанія "розпочала" виробництво?
показать весь комментарий
29.08.2025 19:26 Ответить
невже Безугла буде керувати?
показать весь комментарий
29.08.2025 19:35 Ответить
Та ну. Безугла мабудь на набагато важливішому проекті. Під її керівництвом розробляють вітчизняну ядерну бімбу. Але тссс! Це секретна інформація!
показать весь комментарий
29.08.2025 19:40 Ответить
навіщо, вова особисто собою засвітить цей момент й локацію
показать весь комментарий
29.08.2025 19:50 Ответить
Якщо під час війни виготовляється зброя , то ніхто не патякає де , яка , коли і скільки . А якщо піаряться всі , кому не лінь , значить ніякої зброї не передбачається , лише піар .
показать весь комментарий
29.08.2025 20:21 Ответить
Перше, зробіть зброю в Даній на українському підприємстві і з цієї зброї влупіть по м@скалях , щоб гарно гепнуло.От тоді і пишіть...
показать весь комментарий
29.08.2025 20:53 Ответить
 
 