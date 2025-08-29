В ближайшие недели первая украинская оборонная компания начнет производство в Дании, - Поульсен

В ближайшие недели первая украинская оборонная компания начнет производство на территории Дании. До конца года к ней присоединятся другие предприятия.

Об этом сообщил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, идею с размещением украинского оборонного производства на датской территории, которую условно называют "датской моделью 2.0", начнут реализовывать в ближайшие недели.

"Надеюсь, через несколько недель мы пригласим первую оборонную компанию из Украины для запуска производства здесь, в Дании, в безопасных условиях. Я также ожидаю, что таких украинских компаний станет больше позже в этом году", - сказал глава оборонного ведомства Дании.

Напомним, что в этом году украинские оборонные предприятия получат около 1,4 млрд евро инвестиций в рамках "датской модели".

