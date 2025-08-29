Найближчими тижнями перша українська оборонна компанія розпочне виробництво в Данії, - Поульсен

Найближчими тижнями перша українська оборонна компанія розпочне виробництво на території Данії. До кінця року до неї приєднаються інші підприємства.

Про це повідомив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, ідею з розміщенням українського оборонного виробництва на данській території, яку умовно називають "данською моделлю 2.0", почнуть реалізовувати найближчими тижнями.

"Сподіваюся, за кілька тижнів ми запросимо першу оборонну компанію з України для запуску виробництва тут, у Данії, у безпечних умовах. Я також очікую, що таких українських компаній стане більше пізніше цього року",- сказав очільник оборонного відомства Данії.

Нагадаємо, що цьогоріч українські оборонні підприємства отримають близько 1,4 млрд євро інвестицій у межах "данської моделі".

