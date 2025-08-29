УКР
Найближчими тижнями перша українська оборонна компанія розпочне виробництво в Данії, - Поульсен

снаряди

Найближчими тижнями перша українська оборонна компанія розпочне виробництво на території Данії. До кінця року до неї приєднаються інші підприємства.

Про це повідомив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, ідею з розміщенням українського оборонного виробництва на данській території, яку умовно називають "данською моделлю 2.0", почнуть реалізовувати найближчими тижнями.

"Сподіваюся, за кілька тижнів ми запросимо першу оборонну компанію з України для запуску виробництва тут, у Данії, у безпечних умовах. Я також очікую, що таких українських компаній стане більше пізніше цього року",- сказав очільник оборонного відомства Данії.

Нагадаємо, що цьогоріч українські оборонні підприємства отримають близько 1,4 млрд євро інвестицій у межах "данської моделі".

Читайте також: Україна та Канада домовилися про спільне виробництво оборонної продукції, - Шмигаль

Данія (821) зброя (7708) виробництво (1724)
Млять, от чо не почкекати "кілька тижнів" і не написати вже тоді шо компанія "розпочала" виробництво?
29.08.2025 19:26 Відповісти
невже Безугла буде керувати?
29.08.2025 19:35 Відповісти
Та ну. Безугла мабудь на набагато важливішому проекті. Під її керівництвом розробляють вітчизняну ядерну бімбу. Але тссс! Це секретна інформація!
29.08.2025 19:40 Відповісти
навіщо, вова особисто собою засвітить цей момент й локацію
29.08.2025 19:50 Відповісти
Якщо під час війни виготовляється зброя , то ніхто не патякає де , яка , коли і скільки . А якщо піаряться всі , кому не лінь , значить ніякої зброї не передбачається , лише піар .
29.08.2025 20:21 Відповісти
Перше, зробіть зброю в Даній на українському підприємстві і з цієї зброї влупіть по м@скалях , щоб гарно гепнуло.От тоді і пишіть...
29.08.2025 20:53 Відповісти
 
 