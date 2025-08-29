Силы ПВО работают по российским беспилотникам на Киевщине
Вечером 29 августа в воздушном пространстве Киевщины фиксировались российские ударные дроны. Силы противовоздушной обороны работали по вражеским целям.
Об этом сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - сказано в сообщении.
Жителей области призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.
Ранее сообщалось, что вечером 29 августа российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Борис Дородный #516688
показать весь комментарий29.08.2025 22:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль