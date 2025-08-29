РУС
Силы ПВО работают по российским беспилотникам на Киевщине

Атака шахидов

Вечером 29 августа в воздушном пространстве Киевщины фиксировались российские ударные дроны. Силы противовоздушной обороны работали по вражеским целям.

Об этом сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - сказано в сообщении.

Жителей области призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Ранее сообщалось, что вечером 29 августа российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Читайте также: Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

беспилотник (4156) Киевская область (4301) атака (494)
На 22-30 по окраинам Харькова сильно слышно работа нашего ПВО. Опять похоже бпл разного типа. Быстро стали летать они и высоко.
29.08.2025 22:40 Ответить
 
 