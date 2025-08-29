Сили ППО працюють по російських безпілотниках на Київщині

Ввечері 29 серпня у повітряному просторі Київської області фіксувалися російські ударні дрони. Сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях.

Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - сказано в повідомленні.

Мешканців області закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Раніше повідомлялося, що ввечері 29 серпня російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

