УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9652 відвідувача онлайн
Новини Робота ППО на Київщині Атака безпілотників на Київщину
702 1

Сили ППО працюють по російських безпілотниках на Київщині

Атака шахедів

Ввечері 29 серпня у повітряному просторі Київської області фіксувалися російські ударні дрони. Сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях.

Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - сказано в повідомленні.

Мешканців області закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Раніше повідомлялося, що ввечері 29 серпня російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Читайте також: Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4772) Київська область (4205) атака (478)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На 22-30 по окраинам Харькова сильно слышно работа нашего ПВО. Опять похоже бпл разного типа. Быстро стали летать они и высоко.
показати весь коментар
29.08.2025 22:40 Відповісти
 
 