Китай в ООН выразил надежду на "сохранение импульса" для диалога и переговоров между Украиной и РФ

Китай надеется на "сохранение импульса" для диалога и переговоров между Украиной и РФ. Пекин также призвал к "деэскалации ситуации на поле боя".

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан на экстренном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке в пятницу, 29 августа, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос Украины сейчас вступает в критическую фазу для достижения переговорного урегулирования. Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса. Мы приветствуем недавнюю серию контактов и переговоров между Россией и Соединенными Штатами, между Украиной и Соединенными Штатами, а также между Европой и Соединенными Штатами",- заявил представитель Китая.

Он отметил, что КНР приветствует, что стороны продолжают взаимодействовать и искать решения. В то же время китайский дипломат заявил, что "Россия и Украина продолжают наносить удары друг по другу с помощью беспилотников и ракет, что приводит к новым жертвам среди гражданского населения и повреждению инфраструктуры, и это вызывает глубокую обеспокоенность".

Представитель Китая призвал "стороны конфликта проявить сдержанность и спокойствие, работая над скорейшей деэскалацией ситуации на поле боя".

"Мы повторяем наш призыв, что ни при каких обстоятельствах гражданское население и гражданская инфраструктура не должны быть объектом нападений. Стороны конфликта должны строго соблюдать международное гуманитарное право и эффективно защищать безопасность гражданского населения и гражданской инфраструктуры", - сказал Шуан.

Также он сказал, что Китай надеется, что "все соответствующие стороны сделают шаги навстречу друг другу и сохранят импульс для диалога и переговоров".

"Сейчас остаются значительные разногласия в позициях и требованиях сторон по некоторым ключевым вопросам для достижения мира. Именно поэтому еще важнее сохранять доверие, поддерживать открытые каналы коммуникации, демонстрировать политическую волю, проявлять гибкость и стремиться как можно быстрее достичь мирного соглашения", - заявил Шуан.

"Международное сообщество, в частности ключевые заинтересованные стороны, должно активизировать дипломатические усилия для обеспечения прекращения огня и содействия переговорам, тем самым посылая более позитивные сигналы для продвижения диалога",- заявил представитель КНР.

Также дипломат заявил, что Китай готов продолжать сотрудничать с международным сообществом, "играя конструктивную роль в содействии скорейшему политическому решению кризиса (так Пекин называет войну РФ против Украины, - ред.)".

