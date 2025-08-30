Китай в ООН висловив сподівання на "збереження імпульсу" для діалогу та переговорів між Україною та РФ

Китай сподівається на "збереження імпульсу" для діалогу та переговорів між Україною та РФ. Пекін також закликав до "деескалації ситуації на полі бою".

Про це заявив заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан на екстреному засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у п'ятницю, 29 серпня, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Питання України зараз вступає у критичну фазу для досягнення переговорного врегулювання. Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирному вирішенню кризи. Ми вітаємо нещодавню серію контактів і переговорів між Росією та Сполученими Штатами, між Україною та Сполученими Штатами, а також між Європою та Сполученими Штатами",- заявив представник Китаю.

Читайте також: Радбез ООН збереться на екстрене засідання через останні російські обстріли

Він зазначив, що КНР вітає, що сторони продовжують взаємодіяти та шукати рішення. Водночас китайський дипломат заявив, що "Росія та Україна продовжують завдавати ударів один по одному за допомогою безпілотників та ракет, що призводить до нових жертв серед цивільного населення та пошкодження інфраструктури, і це викликає глибоке занепокоєння".

Представник Китаю закликав "сторони конфлікту проявити стриманість і спокій, працюючи над якнайшвидшою деескалацією ситуації на полі бою".

"Ми повторюємо наш заклик, що за жодних обставин цивільне населення та цивільна інфраструктура не повинні бути об'єктом нападів. Сторони конфлікту повинні суворо дотримуватися міжнародного гуманітарного права та ефективно захищати безпеку цивільного населення та цивільної інфраструктури", - сказав Шуан.

Читайте також: Удари РФ по Україні свідчать про відсутність у Кремля прагнення до миру, - Британія в ООН

Також він сказав, що Китай сподівається, що "всі відповідні сторони зроблять кроки назустріч одна одній і збережуть імпульс для діалогу та переговорів".

"Наразі залишаються значні розбіжності в позиціях і вимогах сторін щодо деяких ключових питань для досягнення миру. Саме тому ще важливіше зберігати довіру, підтримувати відкриті канали комунікації, демонструвати політичну волю, проявляти гнучкість і прагнути якнайшвидше досягти мирної угоди", - заявив Шуан.

"Міжнародне співтовариство, зокрема ключові зацікавлені сторони, має активізувати дипломатичні зусилля для забезпечення припинення вогню та сприяння переговорам, тим самим надсилаючи більш позитивні сигнали для просування діалогу",- заявив представник КНР.

Також дипломат заявив, що Китай готовий продовжувати співпрацювати з міжнародною спільнотою, "відіграючи конструктивну роль у сприянні якнайшвидшому політичному вирішенню кризи (так Пекін називає війну РФ проти України, - ред.)".

Читайте також: США в Радбезі ООН: Лідери Росії та України повинні домовитися про проведення зустрічі