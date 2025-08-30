Госдеп США согласовал поставки Starlink и Patriot Украине
Соединенные Штаты одобрили продажу Украине оборудования Starlink и комплексов Patriot, что значительно усилит обороноспособность страны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Управление военного сотрудничества Министерства обороны США (DSCA).
По запросу украинского Кабинета министров, США предоставят инженерные, технические и логистические услуги для терминалов Starlink. Дополнительно в соглашение включено программное обеспечение и логистическая поддержка от правительства США и подрядчика, компании Starlink Services. Ориентировочная стоимость этих услуг составляет $150 млн.
Кроме того, Госдепартамент принял решение о продаже услуг по обслуживанию систем Patriot и связанного оборудования на сумму $179,1 млн. В пакет услуг войдут:
- запчасти и программное обеспечение;
- комплекты для модификаций;
- испытательное оборудование и средства связи;
- ремонт;
- хранение и обучение;
- техническая помощь от американских специалистов.
Основными подрядчиками по этой сделке будут RTX Corporation и Lockheed Martin.
В DSCA подчеркнули, что эти соглашения поддержат внешнюю политику США и укрепят национальную безопасность, усилив обороноспособность Украины. Ожидается, что предоставленные услуги и оборудование помогут Украине противодействовать текущим и будущим угрозам и укрепят потенциал противовоздушной обороны. Соглашения не повлияют на военный баланс в регионе. Конгресс США уже получил уведомление о сертификации обоих соглашений.
Трамп вже вирішив,коли санкції накладе?
Може,навіть,на росію?
але щє раз - продаж Европі, а не Україні.
але якщо хтось вважає, шо доня все зрозумів і наказує *****?
подумайте щє раз - щє попереду 850 разочяровашек в Україні від доні буде...
і мені ***** скільки разів сирській віджимається - не вміеш зупупинити кацапню? - іди на хер головномандуююч разом зі своїм верховним!
тижня два мені без клованських закидух потрібно?
так можна чи ні?
один лідор вже биковнув в лютому цього року - вигнали як собаку.
потім шовковий став хоч до рани прикладуй - ні слова без як
"під мудрим рукаводством дональда Трампа"...
так про яку мирну угоду може йти мова, коли пу відкрито заявляє, що стримуватися не хоче і не буде
Шкода що супер тупий Трамп цього ніяк не зрозуміє.