РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8829 посетителей онлайн
Новости Старлинк Польша Украина Patriot для Украины
4 230 39

Госдеп США согласовал поставки Starlink и Patriot Украине

starlink

Соединенные Штаты одобрили продажу Украине оборудования Starlink и комплексов Patriot, что значительно усилит обороноспособность страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Управление военного сотрудничества Министерства обороны США (DSCA).

По запросу украинского Кабинета министров, США предоставят инженерные, технические и логистические услуги для терминалов Starlink. Дополнительно в соглашение включено программное обеспечение и логистическая поддержка от правительства США и подрядчика, компании Starlink Services. Ориентировочная стоимость этих услуг составляет $150 млн.

Кроме того, Госдепартамент принял решение о продаже услуг по обслуживанию систем Patriot и связанного оборудования на сумму $179,1 млн. В пакет услуг войдут:

  • запчасти и программное обеспечение;
  • комплекты для модификаций;
  • испытательное оборудование и средства связи;
  • ремонт;
  • хранение и обучение;
  • техническая помощь от американских специалистов.

Основными подрядчиками по этой сделке будут RTX Corporation и Lockheed Martin.

В DSCA подчеркнули, что эти соглашения поддержат внешнюю политику США и укрепят национальную безопасность, усилив обороноспособность Украины. Ожидается, что предоставленные услуги и оборудование помогут Украине противодействовать текущим и будущим угрозам и укрепят потенциал противовоздушной обороны. Соглашения не повлияют на военный баланс в регионе. Конгресс США уже получил уведомление о сертификации обоих соглашений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финансирование Starlink для Украины защищает интересы Польши и удерживает армию РФ от границы, - Сикорский

Автор: 

Госдепартамент США (1877) Starlink (127) Patriot (358)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
погодив і надати дві великі різниці
показать весь комментарий
30.08.2025 07:36 Ответить
+8
Я не знаю куди то все йде.Ми у 22 посиділи у Лисичанську без зв'язку,а потім скинулись і купили Старлінк у Польщі+кожен місяць скидались на абонплату.
показать весь комментарий
30.08.2025 07:54 Ответить
+8
не знаю як не знаю чим, але треба зупиняти цю повзучю русню.
і мені ***** скільки разів сирській віджимається - не вміеш зупупинити кацапню? - іди на хер головномандуююч разом зі своїм верховним!
показать весь комментарий
30.08.2025 08:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ізраілю?А нам,як зайві будуть...
Трамп вже вирішив,коли санкції накладе?
Може,навіть,на росію?
показать весь комментарий
30.08.2025 07:32 Ответить
шо це Держдеп поперло ?
показать весь комментарий
30.08.2025 07:34 Ответить
погодив і надати дві великі різниці
показать весь комментарий
30.08.2025 07:36 Ответить
Та прочитайте що вони там надали. Послуги,***.
показать весь комментарий
30.08.2025 07:47 Ответить
це теж треба
показать весь комментарий
30.08.2025 07:50 Ответить
це добре,
але щє раз - продаж Европі, а не Україні.
але якщо хтось вважає, шо доня все зрозумів і наказує *****?
подумайте щє раз - щє попереду 850 разочяровашек в Україні від доні буде...
показать весь комментарий
30.08.2025 07:42 Ответить
вангую - на слідуючій неділі...
показать весь комментарий
30.08.2025 07:46 Ответить
Знову коментую і знову прошу звернутися до логіки, хоча кожного разу за ці висловлювання мене блокують, - а ми виконали вимогу США, щоб напряму нам давали зброю? Ми відсторонили від влади відкритих агентів кремля, які передають інформацію ворогу? Чули, що недавно підводним дроном кацапи затопили наш розвід корабель в річці Дунай? Так то були технології Великобританії і Норвегії, які вони передали нам і якось "випадково" вони потрапили до ворога? Цим ставимо під загрозу і кораблі країн НАТО, які ці дрони розробили для себе.
показать весь комментарий
30.08.2025 08:56 Ответить
Сотні лямів за якусь логістику, ремонт та навчання. Про безпосередньо поставки протиракет мови немає.
показать весь комментарий
30.08.2025 07:46 Ответить
Держдеп погодив продаж Україні понад 3300 далекобійних ракет
показать весь комментарий
30.08.2025 07:49 Ответить
До Patriot?
показать весь комментарий
30.08.2025 07:52 Ответить
до Немитій
показать весь комментарий
30.08.2025 07:52 Ответить
...але без згоди Пентагону, Україна їх не отримає
показать весь комментарий
30.08.2025 09:09 Ответить
...але їх ще не виробили...коли опиняться вони в Україні?
показать весь комментарий
30.08.2025 11:17 Ответить
Я не знаю куди то все йде.Ми у 22 посиділи у Лисичанську без зв'язку,а потім скинулись і купили Старлінк у Польщі+кожен місяць скидались на абонплату.
показать весь комментарий
30.08.2025 07:54 Ответить
не знаю як не знаю чим, але треба зупиняти цю повзучю русню.
і мені ***** скільки разів сирській віджимається - не вміеш зупупинити кацапню? - іди на хер головномандуююч разом зі своїм верховним!
показать весь комментарий
30.08.2025 08:02 Ответить
А сам де зараз?Піди зупини.Мільйони ухилянтів,сотні тисяч дезертирів.В бригадах 40-45% ос від штатки.Сирський може і не Манштейн,але вище голови не стрибнеш.Робиться все можливе тими силами і засобами які є.
показать весь комментарий
30.08.2025 08:33 Ответить
мені 18-22 - можна в'їхати могили рідних прибрати і виїхати?
тижня два мені без клованських закидух потрібно?
так можна чи ні?
показать весь комментарий
30.08.2025 08:40 Ответить
То сиди нишком і не давай тупих порад з дивану тим хто робить.Можеш,зроби краще,не можеш,то не квакай.
показать весь комментарий
30.08.2025 09:20 Ответить
тобі поради зайви...
показать весь комментарий
30.08.2025 09:23 Ответить
з поляками треба не бикуватися, а домовлятися.
один лідор вже биковнув в лютому цього року - вигнали як собаку.
потім шовковий став хоч до рани прикладуй - ні слова без як
"під мудрим рукаводством дональда Трампа"...
показать весь комментарий
30.08.2025 09:00 Ответить
А чому це все діється?Чому в СЗЧ ідуть добровольці з14-го?Як з причинно-наслідковим звязком?
показать весь комментарий
30.08.2025 09:48 Ответить
Люди не роботи.На війні і рік то багато.В сзч йдуть з різних причин.Хтось воює роками і просто вигорів морально і фізично,хтось просто боїться,загризся з командирами, має сімейні проблеми і т.д.Але як на мене,найбільше вкурвлює несправедливість.Одні віддають здорв'я і життя,інші живуть вдома як жили і на війну не збираються.Знаю таких особисто.Раніше вважав їх друзями,зараз ні.
показать весь комментарий
30.08.2025 10:15 Ответить
та кацапнява танкетка яка під двома стягами американським і кацапнявим перлася на штурм була дуже показова - тут навіть і коментувати нема чого.
показать весь комментарий
30.08.2025 08:14 Ответить
Оця сциклива фраза "Угоди не вплинуть на військовий баланс у регіоні" видає із тельбухами американський куколдізм, бо кожна військова угода мала б змінювати баланс на користь України і наближати кірдик балалайні.
показать весь комментарий
30.08.2025 08:33 Ответить
...звернить увагу на дуже цікаву заяву від пу: раша не допустить миротворців в Україну, адже!!! ті будуть пу стримувати!! тобто, не загрожувати, а стримувати рашу від подальшій агрессії і продовження війни...
так про яку мирну угоду може йти мова, коли пу відкрито заявляє, що стримуватися не хоче і не буде
показать весь комментарий
30.08.2025 11:23 Ответить
Дякуємо всій владі США за це рішення!
показать весь комментарий
30.08.2025 08:51 Ответить
Соромно питати-це плани вже на 2026 рік чи мабуть на перспективу,що скаже руда мавпа?
показать весь комментарий
30.08.2025 08:52 Ответить
Кому не подобається ця допомога США - відмовтеся від неї і звертайиеся до нашого Голобородька, який у 2019 році обіцяв вам всім мир і "...що тільки одна буде турбота - отримати квартиру в місті, чи будинок за містом..., вибухи будуть тільки у вигляді салютів на весіллях, а в Україні не буде об'яв - "робота в Польщі", а в Польщі будуть такі об'яви, "робота в Україні"..., повірили? То чого критикуєте США? Запитайте у Верховного де на 11-му році війни наші системи ППО "Кільчень", чи "Лисий", чи "Беня" (як завгодно їх назвіть) і де наше все решта. Складається таке враження, читаючи коментарі, що нас зброєю має забезпечувати США, а не той, хто має це робити по Конституції України.
показать весь комментарий
30.08.2025 09:04 Ответить
вся мета зелення - дати можливість всьому протестному електорату - виїхати - криворогаті вже побачили картонки.
показать весь комментарий
30.08.2025 09:17 Ответить
А Старлінк вже не частна кампанія, що продаж від неї погоджує Держдеп?
показать весь комментарий
30.08.2025 10:03 Ответить
Трампушка хоче на всьому отримати свій куш. Ось тут він виступає в якості посередника. Не безкоштовно, звичайно.
показать весь комментарий
30.08.2025 11:50 Ответить
Я теж щось не розумію: кацапи навіть попри санкції купують собі вільно старлінки по всьому світу, а нам "без санкцій" потрібні ще дозволи, погодження і добра воля політичної верхівки США???
показать весь комментарий
30.08.2025 10:23 Ответить
and?
показать весь комментарий
30.08.2025 10:44 Ответить
"Угоди не вплинуть на військовий баланс у регіоні." Не дуже обнадійлива заява бо ціль військових поставок Україні має бути зовсім протилежна, тобто змінити баланс сил в нашу користь.
Шкода що супер тупий Трамп цього ніяк не зрозуміє.
показать весь комментарий
30.08.2025 11:47 Ответить
 
 