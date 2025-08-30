УКР
Держдеп США погодив продаж Starlink та Patriot Україні

starlink

Сполучені Штати схвалили продаж Україні обладнання Starlink і комплексів Patriot, що значно посилить обороноздатність країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США (DSCA).

За запитом українського Кабінету міністрів, США нададуть інженерні, технічні та логістичні послуги для терміналів Starlink. Додатково до угоди включено програмне забезпечення та логістичну підтримку від уряду США і підрядника, компанії Starlink Services. Орієнтовна вартість цих послуг становить $150 млн.

Крім того, Держдепартамент ухвалив рішення про продаж послуг з обслуговування систем Patriot і пов'язаного обладнання на суму $179,1 млн. До пакета послуг увійдуть:

  • запчастини та програмне забезпечення;
  • комплекти для модифікацій;
  • випробувальне обладнання та засоби зв’язку;
  • ремонт;
  • зберігання та навчання;
  • технічна допомога від американських фахівців.

Основними підрядниками за цією угодою будуть RTX Corporation і Lockheed Martin.

У DSCA наголосили, що ці угоди підтримають зовнішню політику США та зміцнять національну безпеку, посиливши обороноздатність України. Очікується, що надані послуги та обладнання допоможуть Україні протидіяти поточним і майбутнім загрозам та зміцнять потенціал протиповітряної оборони. Угоди не вплинуть на військовий баланс у регіоні. Конгрес США вже отримав повідомлення про сертифікацію обох угод.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фінансування Starlink для України захищає інтереси Польщі та утримує армію РФ від кордону, - Сікорський

Держдепартамент США (1674) Starlink (280) Patriot (395)
погодив і надати дві великі різниці
30.08.2025 07:36 Відповісти
Я не знаю куди то все йде.Ми у 22 посиділи у Лисичанську без зв'язку,а потім скинулись і купили Старлінк у Польщі+кожен місяць скидались на абонплату.
30.08.2025 07:54 Відповісти
не знаю як не знаю чим, але треба зупиняти цю повзучю русню.
і мені ***** скільки разів сирській віджимається - не вміеш зупупинити кацапню? - іди на хер головномандуююч разом зі своїм верховним!
30.08.2025 08:02 Відповісти
Ізраілю?А нам,як зайві будуть...
Трамп вже вирішив,коли санкції накладе?
Може,навіть,на росію?
30.08.2025 07:32 Відповісти
шо це Держдеп поперло ?
30.08.2025 07:34 Відповісти
30.08.2025 07:36 Відповісти
Та прочитайте що вони там надали. Послуги,***.
30.08.2025 07:47 Відповісти
це теж треба
30.08.2025 07:50 Відповісти
це добре,
але щє раз - продаж Европі, а не Україні.
але якщо хтось вважає, шо доня все зрозумів і наказує *****?
подумайте щє раз - щє попереду 850 разочяровашек в Україні від доні буде...
30.08.2025 07:42 Відповісти
вангую - на слідуючій неділі...
30.08.2025 07:46 Відповісти
Знову коментую і знову прошу звернутися до логіки, хоча кожного разу за ці висловлювання мене блокують, - а ми виконали вимогу США, щоб напряму нам давали зброю? Ми відсторонили від влади відкритих агентів кремля, які передають інформацію ворогу? Чули, що недавно підводним дроном кацапи затопили наш розвід корабель в річці Дунай? Так то були технології Великобританії і Норвегії, які вони передали нам і якось "випадково" вони потрапили до ворога? Цим ставимо під загрозу і кораблі країн НАТО, які ці дрони розробили для себе.
30.08.2025 08:56 Відповісти
Сотні лямів за якусь логістику, ремонт та навчання. Про безпосередньо поставки протиракет мови немає.
30.08.2025 07:46 Відповісти
Держдеп погодив продаж Україні понад 3300 далекобійних ракет
30.08.2025 07:49 Відповісти
До Patriot?
30.08.2025 07:52 Відповісти
до Немитій
30.08.2025 07:52 Відповісти
...але без згоди Пентагону, Україна їх не отримає
30.08.2025 09:09 Відповісти
30.08.2025 07:54 Відповісти
30.08.2025 08:02 Відповісти
А сам де зараз?Піди зупини.Мільйони ухилянтів,сотні тисяч дезертирів.В бригадах 40-45% ос від штатки.Сирський може і не Манштейн,але вище голови не стрибнеш.Робиться все можливе тими силами і засобами які є.
30.08.2025 08:33 Відповісти
мені 18-22 - можна в'їхати могили рідних прибрати і виїхати?
тижня два мені без клованських закидух потрібно?
так можна чи ні?
30.08.2025 08:40 Відповісти
То сиди нишком і не давай тупих порад з дивану тим хто робить.Можеш,зроби краще,не можеш,то не квакай.
30.08.2025 09:20 Відповісти
тобі поради зайви...
30.08.2025 09:23 Відповісти
з поляками треба не бикуватися, а домовлятися.
один лідор вже биковнув в лютому цього року - вигнали як собаку.
потім шовковий став хоч до рани прикладуй - ні слова без як
"під мудрим рукаводством дональда Трампа"...
30.08.2025 09:00 Відповісти
та кацапнява танкетка яка під двома стягами американським і кацапнявим перлася на штурм була дуже показова - тут навіть і коментувати нема чого.
30.08.2025 08:14 Відповісти
Оця сциклива фраза "Угоди не вплинуть на військовий баланс у регіоні" видає із тельбухами американський куколдізм, бо кожна військова угода мала б змінювати баланс на користь України і наближати кірдик балалайні.
30.08.2025 08:33 Відповісти
Дякуємо всій владі США за це рішення!
30.08.2025 08:51 Відповісти
Соромно питати-це плани вже на 2026 рік чи мабуть на перспективу,що скаже руда мавпа?
30.08.2025 08:52 Відповісти
Кому не подобається ця допомога США - відмовтеся від неї і звертайиеся до нашого Голобородька, який у 2019 році обіцяв вам всім мир і "...що тільки одна буде турбота - отримати квартиру в місті, чи будинок за містом..., вибухи будуть тільки у вигляді салютів на весіллях, а в Україні не буде об'яв - "робота в Польщі", а в Польщі будуть такі об'яви, "робота в Україні"..., повірили? То чого критикуєте США? Запитайте у Верховного де на 11-му році війни наші системи ППО "Кільчень", чи "Лисий", чи "Беня" (як завгодно їх назвіть) і де наше все решта. Складається таке враження, читаючи коментарі, що нас зброєю має забезпечувати США, а не той, хто має це робити по Конституції України.
30.08.2025 09:04 Відповісти
вся мета зелення - дати можливість всьому протестному електорату - виїхати - криворогаті вже побачили картонки.
30.08.2025 09:17 Відповісти
 
 