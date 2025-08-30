Держдеп США погодив продаж Starlink та Patriot Україні

Сполучені Штати схвалили продаж Україні обладнання Starlink і комплексів Patriot, що значно посилить обороноздатність країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США (DSCA).

За запитом українського Кабінету міністрів, США нададуть інженерні, технічні та логістичні послуги для терміналів Starlink. Додатково до угоди включено програмне забезпечення та логістичну підтримку від уряду США і підрядника, компанії Starlink Services. Орієнтовна вартість цих послуг становить $150 млн.

Крім того, Держдепартамент ухвалив рішення про продаж послуг з обслуговування систем Patriot і пов'язаного обладнання на суму $179,1 млн. До пакета послуг увійдуть:

запчастини та програмне забезпечення;

комплекти для модифікацій;

випробувальне обладнання та засоби зв’язку;

ремонт;

зберігання та навчання;

технічна допомога від американських фахівців.

Основними підрядниками за цією угодою будуть RTX Corporation і Lockheed Martin.

У DSCA наголосили, що ці угоди підтримають зовнішню політику США та зміцнять національну безпеку, посиливши обороноздатність України. Очікується, що надані послуги та обладнання допоможуть Україні протидіяти поточним і майбутнім загрозам та зміцнять потенціал протиповітряної оборони. Угоди не вплинуть на військовий баланс у регіоні. Конгрес США вже отримав повідомлення про сертифікацію обох угод.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фінансування Starlink для України захищає інтереси Польщі та утримує армію РФ від кордону, - Сікорський