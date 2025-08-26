Фінансування Starlink для України захищає інтереси Польщі та утримує армію РФ від кордону, - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що фінансування Starlink для українських військових відповідає інтересам польських платників податків, оскільки допомога Україні утримує російську армію подалі від кордонів Польщі.
Про це він написав у соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.
Свою позицію Сікорський висловив у відповідь на допис лідера політичного альянсу "Конфедерація" Славоміра Менцена, який раніше заявив, що Варшава не повинна платити за Starlink для України.
"Допомагаючи Україні, ми тримаємо армію Путіна подалі від наших кордонів, що відповідає інтересам, у тому числі фінансовим, польського платника податків. Зовнішня політика складніша за таблицю множення", - зазначив глава МЗС Польщі.
Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, що регулював надання допомоги українським біженцям.
Нууу, напевне пану-товаріщу Навроцькому таке не підходить.