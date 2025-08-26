УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12238 відвідувачів онлайн
Новини Starlink для України
505 5

Фінансування Starlink для України захищає інтереси Польщі та утримує армію РФ від кордону, - Сікорський

Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що фінансування Starlink для українських військових відповідає інтересам польських платників податків, оскільки допомога Україні утримує російську армію подалі від кордонів Польщі.

Про це він написав у соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.

Свою позицію Сікорський висловив у відповідь на допис лідера політичного альянсу "Конфедерація" Славоміра Менцена, який раніше заявив, що Варшава не повинна платити за Starlink для України.

"Допомагаючи Україні, ми тримаємо армію Путіна подалі від наших кордонів, що відповідає інтересам, у тому числі фінансовим, польського платника податків. Зовнішня політика складніша за таблицю множення", - зазначив глава МЗС Польщі.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, що регулював надання допомоги українським біженцям.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Навроцького заперечують, що Польща припинить платити за Starlink для України

Автор: 

Сікорський Радослав (298) Starlink (277)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Фінансування Starlink для України захищає інтереси Польщі та утримує армію РФ від кордону, - Сікорський" Джерело: https://censor.net/ua/n3570583
Нууу, напевне пану-товаріщу Навроцькому таке не підходить.
показати весь коментар
26.08.2025 12:48 Відповісти
Цей хоч не соромиться називати речі своїми іменами і вказувати справжній інтерес Польщі, а не "справедливий мир з позиції сили з повагою до конституції для збереження прагнення в НАТО".
показати весь коментар
26.08.2025 12:49 Відповісти
Є ще раціонально мислячі поляки... Бо, "Коли вони переступлять через наші трупи - вони прийдуть до ВАС...". (Слова, що приписуються вождю прусів, адресовані племенам лівів та естів, які відмовилися надать військову допомогу прусам, у протистоянні Тевтонському ордену...).
показати весь коментар
26.08.2025 12:56 Відповісти
Ляхи завжди були дрібнояйцеві, дивно, що ***** ще не відкрило з ними другий фронт на нас з іншого боку. Мабуть грошей пошкодував, чи ляхи забагато запросили.
показати весь коментар
26.08.2025 13:06 Відповісти
Чому ж. Починав уже з фермерів. Просто бабло пошкодував.
показати весь коментар
26.08.2025 14:02 Відповісти
 
 