Финансирование Starlink для Украины защищает интересы Польши и удерживает армию РФ от границы, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что финансирование Starlink для украинских военных отвечает интересам польских налогоплательщиков, поскольку помощь Украине удерживает российскую армию подальше от границ Польши.

Об этом он написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Свою позицию Сикорский высказал в ответ на сообщение лидера политического альянса "Конфедерация" Славомира Менцена, который ранее заявил, что Варшава не должна платить за Starlink для Украины.

"Помогая Украине, мы держим армию Путина подальше от наших границ, что соответствует интересам, в том числе финансовым, польского налогоплательщика. Внешняя политика сложнее таблицы умножения", - отметил глава МИД Польши.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, регулирующий оказание помощи украинским беженцам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Навроцкого отрицают, что Польша перестанет платить за Starlink для Украины