Финансирование Starlink для Украины защищает интересы Польши и удерживает армию РФ от границы, - Сикорский

Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что финансирование Starlink для украинских военных отвечает интересам польских налогоплательщиков, поскольку помощь Украине удерживает российскую армию подальше от границ Польши.

Об этом он написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Свою позицию Сикорский высказал в ответ на сообщение лидера политического альянса "Конфедерация" Славомира Менцена, который ранее заявил, что Варшава не должна платить за Starlink для Украины.

"Помогая Украине, мы держим армию Путина подальше от наших границ, что соответствует интересам, в том числе финансовым, польского налогоплательщика. Внешняя политика сложнее таблицы умножения", - отметил глава МИД Польши.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, регулирующий оказание помощи украинским беженцам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Навроцкого отрицают, что Польша перестанет платить за Starlink для Украины

Нууу, напевне пану-товаріщу Навроцькому таке не підходить.
показать весь комментарий
26.08.2025 12:48 Ответить
Цей хоч не соромиться називати речі своїми іменами і вказувати справжній інтерес Польщі, а не "справедливий мир з позиції сили з повагою до конституції для збереження прагнення в НАТО".
показать весь комментарий
26.08.2025 12:49 Ответить
Є ще раціонально мислячі поляки... Бо, "Коли вони переступлять через наші трупи - вони прийдуть до ВАС...". (Слова, що приписуються вождю прусів, адресовані племенам лівів та естів, які відмовилися надать військову допомогу прусам, у протистоянні Тевтонському ордену...).
показать весь комментарий
26.08.2025 12:56 Ответить
Ляхи завжди були дрібнояйцеві, дивно, що ***** ще не відкрило з ними другий фронт на нас з іншого боку. Мабуть грошей пошкодував, чи ляхи забагато запросили.
показать весь комментарий
26.08.2025 13:06 Ответить
 
 