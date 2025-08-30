За сутки на фронте 172 боестолкновения. Почти треть из них на Покровском направлении, - Генштаб

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боестолкновения.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес один ракетный и 76 авиационных ударов, применив 4 ракеты и сбросив 131 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, совершил 4 476 обстрелов, в том числе 48 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5660 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов, в частности:

Кренидовка - Сумская область; Белогорье - Запорожская область; Львов, Ольговка - Херсонская область.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Враг нанес три авиационных удара, сбросил три управляемые бомбы, совершил 158 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Глубокого, Прилепки, Волчанска и в сторону Фиголевки, Кутьковки.

На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Загрызово и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Карповка, Колодези, Заречное, Ямполь и в сторону Ольговки, Дружелюбовки, Шандриголово, Дроновки, Серебрянки, Григорьевки.

На Северском направлении наши воины остановили четыре атаки противника вблизи Григорьевки и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты два раза атаковали в направлении Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Щербиновки, Торецка, Дилиевки и в сторону Клебан-Быка, Катериновки, Русина Яра, Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Заповедное, Сухецкое, Уют, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новоукраинка и в сторону Родинского, Мирнограда, Покровска, Новопавловки.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 31 атаку в районах населенных пунктов Воскресенка, Малиевка, Запорожское и в сторону Филии, Александрограда, Новоивановки.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз пытались штурмовать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили три атаки захватчиков.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и четыре артиллерийские средства противника.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 850 человек.

Также украинские воины обезвредили шесть танков, 19 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, 316 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 106 единиц автомобильной техники оккупантов.

