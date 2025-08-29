РУС
Новости Перевод специалистов Воздушных сил в пехоту
863 9

Все специалисты ПВО, в частности дронов-перехватчиков, выполняют задачи. Их не переводят в пехоту, - Генштаб

Генштаб опроверг перевод специалистов из ПВО в пехоту

Все узкопрофильные специалисты противовоздушной обороны, в частности операторы дронов-перехватчиков, продолжают выполнять задачи по назначению. Этих военных не переводят в пехоту, как ранее сообщали СМИ.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, майор Андрей Ковалев агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Для качественного доукомплектования воинских частей, требующих восстановления боеспособности, военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, чьи военно-учетные специальности не являются критически важными для боевой готовности их частей, переназначены на другие должности в соответствии с их военно-учетными специальностями", - отметил он.

В то же время в Генштабе отметили, что это не касается профессиональных специалистов противовоздушной обороны, которые обеспечивают защиту украинского неба.

"Зато все узкопрофильные специалисты противовоздушной обороны, а именно те, которые проходят службу на должностях высокотехнологичных специальностей, специалистов автоматизированных систем управления, вычислительной техники, специалистов БпЛА, дронов-перехватчиков и тех, которые прошли подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники, полученных от стран-партнеров, остаются на своих должностях и продолжают выполнять задачи по назначению", - пояснил Ковалев.

Он также отметил, что с целью усиления противовоздушной обороны формируются новые подразделения, в состав которых входят военнослужащие, которые прошли соответствующую переподготовку и приобрели необходимые навыки для работы с современными системами ПВО.

"То есть наоборот, часто наблюдается процесс перевода из так называемых пехотных должностей "стрелков" на должности "пилотов БПЛА/дронов-перехватчиков". Это позволит эффективнее защищать небо Украины и прикрывать украинские города", - добавил представитель Генштаба.

Что предшествовало?

Ранее 29 августа волонтер и активист Сергей Стерненко сообщил о "новых приказах на перевод специалистов ПВО в пехоту. В том числе и операторов дронов-перехватчиков".

Автор: 

Генштаб ВС (6864) ПВО (3049) Воздушные силы (2632)
довіряю, тільки генштабу, і зеленському, і єрмаку...
показать весь комментарий
29.08.2025 19:32 Ответить
Віримо, віримо
показать весь комментарий
29.08.2025 19:33 Ответить
******.
показать весь комментарий
29.08.2025 19:55 Ответить
То есть тех военнослужащих что несут службу на тысячах блок-постов по стране, например на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей - отправить на усиление боевых частей никак нельзя - а вот ПВО - там реально кузница кадров для пехоты. Конечно же, оператора пулеметной установки в МВГ можно просто взять готового прямо с учебки, а вот оператора блокпоста - нужно очень долго готовить, и никак его перепрофилировать нельзя.
показать весь комментарий
29.08.2025 20:00 Ответить
Так там же проплачено, как их оттуда перевести
показать весь комментарий
29.08.2025 21:12 Ответить
чиї військово-облікові спеціальності не є критично важливими для бойової готовності їхніх частин, перепризначено на інші посади відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей" Джерело: https://censor.net/ua/n3571241
=================
звіздаболи! навіщо так лицемірно брехати!
показать весь комментарий
29.08.2025 20:05 Ответить
Я більше довіряю Стерненку чим генштабу на жаль.
показать весь комментарий
29.08.2025 20:23 Ответить
ВОС 100 є у всіх)
перепризначено на інші посади відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей", - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3571241
показать весь комментарий
29.08.2025 20:28 Ответить
Майор Ковальов каже неправду
показать весь комментарий
29.08.2025 20:47 Ответить
 
 