Все специалисты ПВО, в частности дронов-перехватчиков, выполняют задачи. Их не переводят в пехоту, - Генштаб
Все узкопрофильные специалисты противовоздушной обороны, в частности операторы дронов-перехватчиков, продолжают выполнять задачи по назначению. Этих военных не переводят в пехоту, как ранее сообщали СМИ.
Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, майор Андрей Ковалев агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Для качественного доукомплектования воинских частей, требующих восстановления боеспособности, военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, чьи военно-учетные специальности не являются критически важными для боевой готовности их частей, переназначены на другие должности в соответствии с их военно-учетными специальностями", - отметил он.
В то же время в Генштабе отметили, что это не касается профессиональных специалистов противовоздушной обороны, которые обеспечивают защиту украинского неба.
"Зато все узкопрофильные специалисты противовоздушной обороны, а именно те, которые проходят службу на должностях высокотехнологичных специальностей, специалистов автоматизированных систем управления, вычислительной техники, специалистов БпЛА, дронов-перехватчиков и тех, которые прошли подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники, полученных от стран-партнеров, остаются на своих должностях и продолжают выполнять задачи по назначению", - пояснил Ковалев.
Он также отметил, что с целью усиления противовоздушной обороны формируются новые подразделения, в состав которых входят военнослужащие, которые прошли соответствующую переподготовку и приобрели необходимые навыки для работы с современными системами ПВО.
"То есть наоборот, часто наблюдается процесс перевода из так называемых пехотных должностей "стрелков" на должности "пилотов БПЛА/дронов-перехватчиков". Это позволит эффективнее защищать небо Украины и прикрывать украинские города", - добавил представитель Генштаба.
Что предшествовало?
Ранее 29 августа волонтер и активист Сергей Стерненко сообщил о "новых приказах на перевод специалистов ПВО в пехоту. В том числе и операторов дронов-перехватчиков".
