УКР
Новини Переведення фахівців Повітряних сил у піхоту
910 9

Усі фахівці ППО, зокрема дронів-перехоплювачів, виконують завдання. Їх не переводять в піхоту, - Генштаб

Усі вузькопрофільні фахівці протиповітряної оборони, зокрема оператори дронів-перехоплювачів, продовжують виконувати завдання за призначенням. Цих військових не переводять у піхоту, як раніше повідомляли ЗМІ.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України, майор Андрій Ковальов агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Для якісного доукомплектування військових частин, що потребують відновлення боєздатності, військовослужбовців підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних сил України, чиї військово-облікові спеціальності не є критично важливими для бойової готовності їхніх частин, перепризначено на інші посади відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей", - зазначив він.

Водночас у Генштабі наголосили, що це не стосується фахових спеціалістів протиповітряної оборони, які забезпечують захист українського неба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія атакувала Україну 68 безпілотниками, сили ППО ліквідували 46, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

"Натомість усі вузькопрофільні фахівці протиповітряної оборони, а саме ті, які проходять службу на посадах високотехнологічних спеціальностей, спеціалістів автоматизованих систем управління, обчислювальної техніки, фахівців БпЛА, дронів-перехоплювачів та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки, отриманих від країн партнерів, залишаються на своїх посадах та продовжують виконувати завдання за призначенням", - пояснив Ковальов.

Він також зазначив, що з метою посилення протиповітряної оборони формуються нові підрозділи, до складу яких входять військовослужбовці, які пройшли відповідну перепідготовку та набули необхідних навичок для роботи з сучасними системами ППО.

"Тобто навпаки, часто спостерігається процес переведення з так званих піхотних посад "стрільців" на посади "пілотів БПЛА/дронів перехоплювачів". Це дозволить ефективніше захищати небо України та прикривати українські міста", - додав речник Генштабу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведення масових заходів у Києві мають погоджувати з Генштабом ЗСУ, - ЗМІ

Що передувало?

Раніше 29 серпня волонтер та активіст Сергій Стерненко повідомив про "нові накази на переведення фахівців ППО у піхоту. В тому числі й операторів дронів-перехоплювачів".

Автор: 

Генштаб ЗС (7168) ППО (3493) Повітряні сили (2972)
довіряю, тільки генштабу, і зеленському, і єрмаку...
показати весь коментар
29.08.2025 19:32 Відповісти
Віримо, віримо
показати весь коментар
29.08.2025 19:33 Відповісти
******.
показати весь коментар
29.08.2025 19:55 Відповісти
То есть тех военнослужащих что несут службу на тысячах блок-постов по стране, например на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей - отправить на усиление боевых частей никак нельзя - а вот ПВО - там реально кузница кадров для пехоты. Конечно же, оператора пулеметной установки в МВГ можно просто взять готового прямо с учебки, а вот оператора блокпоста - нужно очень долго готовить, и никак его перепрофилировать нельзя.
показати весь коментар
29.08.2025 20:00 Відповісти
Так там же проплачено, как их оттуда перевести
показати весь коментар
29.08.2025 21:12 Відповісти
чиї військово-облікові спеціальності не є критично важливими для бойової готовності їхніх частин, перепризначено на інші посади відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей"
=================
звіздаболи! навіщо так лицемірно брехати!
=================
звіздаболи! навіщо так лицемірно брехати!
показати весь коментар
29.08.2025 20:05 Відповісти
Я більше довіряю Стерненку чим генштабу на жаль.
показати весь коментар
29.08.2025 20:23 Відповісти
ВОС 100 є у всіх)
ВОС 100 є у всіх)
перепризначено на інші посади відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей", - зазначив він.
показати весь коментар
29.08.2025 20:28 Відповісти
Майор Ковальов каже неправду
показати весь коментар
29.08.2025 20:47 Відповісти
 
 