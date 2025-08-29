Усі фахівці ППО, зокрема дронів-перехоплювачів, виконують завдання. Їх не переводять в піхоту, - Генштаб

Усі вузькопрофільні фахівці протиповітряної оборони, зокрема оператори дронів-перехоплювачів, продовжують виконувати завдання за призначенням. Цих військових не переводять у піхоту, як раніше повідомляли ЗМІ.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України, майор Андрій Ковальов агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Для якісного доукомплектування військових частин, що потребують відновлення боєздатності, військовослужбовців підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних сил України, чиї військово-облікові спеціальності не є критично важливими для бойової готовності їхніх частин, перепризначено на інші посади відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей", - зазначив він.

Водночас у Генштабі наголосили, що це не стосується фахових спеціалістів протиповітряної оборони, які забезпечують захист українського неба.

"Натомість усі вузькопрофільні фахівці протиповітряної оборони, а саме ті, які проходять службу на посадах високотехнологічних спеціальностей, спеціалістів автоматизованих систем управління, обчислювальної техніки, фахівців БпЛА, дронів-перехоплювачів та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки, отриманих від країн партнерів, залишаються на своїх посадах та продовжують виконувати завдання за призначенням", - пояснив Ковальов.

Він також зазначив, що з метою посилення протиповітряної оборони формуються нові підрозділи, до складу яких входять військовослужбовці, які пройшли відповідну перепідготовку та набули необхідних навичок для роботи з сучасними системами ППО.

"Тобто навпаки, часто спостерігається процес переведення з так званих піхотних посад "стрільців" на посади "пілотів БПЛА/дронів перехоплювачів". Це дозволить ефективніше захищати небо України та прикривати українські міста", - додав речник Генштабу.

Що передувало?

Раніше 29 серпня волонтер та активіст Сергій Стерненко повідомив про "нові накази на переведення фахівців ППО у піхоту. В тому числі й операторів дронів-перехоплювачів".