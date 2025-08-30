Удары РФ по Украине ставят под сомнение ее стремление к миру, - и.о. заместителя постпреда США в ООН Келли

Удары России по Киеву и другим украинским городам свидетельствуют об отсутствии искреннего стремления Кремля к миру.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил исполняющий обязанности заместителя постпреда США Джон Келли.

"[Атаки] ставят под сомнение серьезность стремления России к миру. Эти удары по гражданским районам должны быть немедленно прекращены", - сказал он.

Келли предупредил, что если Россия не прекратит, то США могут "наказать" агрессора экономическими мерами. Он призвал Кремль "избежать подобных последствий", прекратив насилие и начав конструктивно действовать с целью достижения мира.

"Россия должна сейчас принять решение о движении к миру. Лидеры России и Украины должны договориться о двусторонней встрече", - сказал американский дипломат.

Напомним, заседание Совбеза ООН было созвано 29 августа по инициативе Украины для обсуждения масштабной российской воздушной атаки 28 августа.

