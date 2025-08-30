РУС
Новости
372 7

Удары РФ по Украине ставят под сомнение ее стремление к миру, - и.о. заместителя постпреда США в ООН Келли

Средбес ООН обсудит привлечение Россией войск КНДР в войну против Украины

Удары России по Киеву и другим украинским городам свидетельствуют об отсутствии искреннего стремления Кремля к миру.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил исполняющий обязанности заместителя постпреда США Джон Келли.

"[Атаки] ставят под сомнение серьезность стремления России к миру. Эти удары по гражданским районам должны быть немедленно прекращены", - сказал он.

Келли предупредил, что если Россия не прекратит, то США могут "наказать" агрессора экономическими мерами. Он призвал Кремль "избежать подобных последствий", прекратив насилие и начав конструктивно действовать с целью достижения мира.

"Россия должна сейчас принять решение о движении к миру. Лидеры России и Украины должны договориться о двусторонней встрече", - сказал американский дипломат.

Напомним, заседание Совбеза ООН было созвано 29 августа по инициативе Украины для обсуждения масштабной российской воздушной атаки 28 августа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ООН призывает к немедленному прекращению огня и всеобъемлющему миру в Украине после массированной атаки РФ 28 августа

Автор: 

США (27809) Совбез ООН (1140)
Удари Росії по Києву та іншим українським містам свідчать про відсутність щирого прагнення США до миру.
30.08.2025 14:26 Ответить
Найяскравіший приклад ГНИЛОКРИВАВОЇ диплоМАТІЇ Трампоїдних вилизувачів дупи узурпатора .
30.08.2025 14:29 Ответить
Не може бути! Доведеться звикнути до думки, що, можливо, ми можемо починати якось сумніватись у тому, що росія прагне миру... хоча це дуже і дуже малоймовірно!
30.08.2025 14:27 Ответить
тільки сумнів??? а що потрібно як незаперечний доказ ядерні ракети по Україні??
30.08.2025 14:28 Ответить
Прагнення москалів до миру було продемонстроване 24.02.2022. Є в тому якісь сумніви?
30.08.2025 14:51 Ответить
в сша починають щось підозрювати, так диви піде білий дом ще здогадається що це росія окупант що почав війну
30.08.2025 14:58 Ответить
Ставят под сомнение?! Это у тебя уже не трава даже, это что-то тяжёлое.
30.08.2025 15:15 Ответить
 
 