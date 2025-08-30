Удари РФ по Україні ставлять під сумнів її прагнення до миру, - в.о. заступника постпреда США в ООН Келлі

Удари Росії по Києву та іншим українським містам свідчать про відсутність щирого прагнення Кремля до миру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив виконуючий обов’язки заступника постпреда США Джон Келлі.

"[Атаки] ставлять під сумнів серйозність прагнення Росії до миру. Ці удари по цивільних районах має бути негайно припинено", – сказав він.

Келлі попередив, що якщо Росія не припинить, то США можуть "покарати" агресора економічними заходами. Він закликав Кремль "уникнути подібних наслідків", припинивши насильство і почавши конструктивно діяти з метою досягнення миру.

"Росія повинна зараз ухвалити рішення про рух до миру. Лідери Росії та України мають домовитися про двосторонню зустріч", – сказав американський дипломат.

Нагадаємо, засідання Радбезу ООН було скликано 29 серпня з ініціативи України для обговорення масштабної російської повітряної атаки 28 серпня.

