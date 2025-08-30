УКР
Удари РФ по Україні ставлять під сумнів її прагнення до миру, - в.о. заступника постпреда США в ООН Келлі

Радбез ООН обговорить залучення Росією військ КНДР у війну проти України

Удари Росії по Києву та іншим українським містам свідчать про відсутність щирого прагнення Кремля до миру.

Як інформує  Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив виконуючий обов’язки заступника постпреда США Джон Келлі.

"[Атаки] ставлять під сумнів серйозність прагнення Росії до миру. Ці удари по цивільних районах має бути негайно припинено", – сказав він.

Келлі попередив, що якщо Росія не припинить, то США можуть "покарати" агресора економічними заходами. Він закликав Кремль "уникнути подібних наслідків", припинивши насильство і почавши конструктивно діяти з метою досягнення миру.

"Росія повинна зараз ухвалити рішення про рух до миру. Лідери Росії та України мають домовитися про двосторонню зустріч", – сказав американський дипломат.

Нагадаємо, засідання Радбезу ООН було скликано 29 серпня з ініціативи України для обговорення масштабної російської повітряної атаки 28 серпня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ООН закликає до негайного припинення вогню та всеосяжного миру в Україні після масованої атаки РФ 28 серпня

Автор: 

Топ коментарі
+4
Удари Росії по Києву та іншим українським містам свідчать про відсутність щирого прагнення США до миру.
30.08.2025 14:26 Відповісти
+2
тільки сумнів??? а що потрібно як незаперечний доказ ядерні ракети по Україні??
30.08.2025 14:28 Відповісти
+2
в сша починають щось підозрювати, так диви піде білий дом ще здогадається що це росія окупант що почав війну
30.08.2025 14:58 Відповісти
Удари Росії по Києву та іншим українським містам свідчать про відсутність щирого прагнення США до миру.
30.08.2025 14:26 Відповісти
Найяскравіший приклад ГНИЛОКРИВАВОЇ диплоМАТІЇ Трампоїдних вилизувачів дупи узурпатора .
30.08.2025 14:29 Відповісти
Не може бути! Доведеться звикнути до думки, що, можливо, ми можемо починати якось сумніватись у тому, що росія прагне миру... хоча це дуже і дуже малоймовірно!
30.08.2025 14:27 Відповісти
тільки сумнів??? а що потрібно як незаперечний доказ ядерні ракети по Україні??
30.08.2025 14:28 Відповісти
Прагнення москалів до миру було продемонстроване 24.02.2022. Є в тому якісь сумніви?
30.08.2025 14:51 Відповісти
в сша починають щось підозрювати, так диви піде білий дом ще здогадається що це росія окупант що почав війну
30.08.2025 14:58 Відповісти
При їх нинішній адміністрації, при президенті, на якого є важкий компромат у кацапів, такого не буде. І ми з цим нічого вдіяти не зможемо. Ми можемо тільки тупого торчка-українофоба вперти у крісло президента України. Отут ми молодці.
30.08.2025 16:15 Відповісти
Ставят под сомнение?! Это у тебя уже не трава даже, это что-то тяжёлое.
30.08.2025 15:15 Відповісти
Потужно!
30.08.2025 15:44 Відповісти
"Здається, нападник, який пограбував і згвалтував цю жінку, та ще й побив її, не мав наміру поздоровити її з днем народження". Звучить десь так.
30.08.2025 16:12 Відповісти
 
 