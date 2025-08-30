На фронте произошло 104 боестолкновения, 38 из них - на Покровском направлении, - Генштаб
Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток на фронте произошло 104 боевые столкновения.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 30 августа, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелы Украины
От обстрелов с территории российской федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности Малушино, Великая Березка, Нововасильевка, Сытное, Прогресс, Толстодубово Сумской области; Лесковщина, Гремяч, Леонивка, Архиповка, Хреновка Черниговской области.
Боевые действия на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили пять атак россиян, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Противник с начала суток нанес три авиационных удара, в общей сложности сбросил 10 управляемых авиационных бомб и совершил 94 артиллерийских обстрела, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.
Ситуация на Харьковщине
Наши воины сегодня остановили четыре атаки и еще одна атака врага продолжается в районе населенных пунктов Волчанск и Каменка на Южно-Слобожанском направлении.
На Купянском направлении агрессор шесть раз осуществлял штурмовые действия в районах населенных пунктов Петропавловка и Купянск. До сих пор продолжается три боестолкновения.
Обстановка на Востоке
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 15 раз вблизи населенных пунктов Новый Мир, Колодязи, Диброва, в сторону населенных пунктов Шандриголово, Дроновка. В настоящее время продолжаются пять боестолкновений.
На Сиверском направлении Силы обороны отбили одну атаку. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Серебрянки.
На Краматорском направлении сегодня оккупанты не проводили наступательных действий.
На Торецком направлении в районах населенных пунктов Плещиевка, Русин Яр и Полтавка наши воины остановили пять наступательных действий врага.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 38 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Сухецкое, Никаноровка, Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Красный Лиман, Проминь, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новоукраинка, в направлении населенных пунктов Покровск и Золотой Колодязь. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 33 атаки.
Боевые действия на Юге
Сегодня на Новопавловском направлении враг 11 раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Малиевка, Шевченко, Зеленое Поле, в направлении населенных пунктов Новоселовка, Камышеваха. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил, однако враг нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.
Трижды атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
По данным Генштаба, на других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
