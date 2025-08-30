На фронте произошло 104 боестолкновения, 38 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток на фронте произошло 104 боевые столкновения.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 30 августа, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Украины

От обстрелов с территории российской федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности Малушино, Великая Березка, Нововасильевка, Сытное, Прогресс, Толстодубово Сумской области; Лесковщина, Гремяч, Леонивка, Архиповка, Хреновка Черниговской области.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили пять атак россиян, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Противник с начала суток нанес три авиационных удара, в общей сложности сбросил 10 управляемых авиационных бомб и совершил 94 артиллерийских обстрела, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

Также смотрите: Ад на Покровском направлении: как пехотинцы бригады Нацгвардии "Кара-Даг" вырвались из окружения. ВИДЕО

Ситуация на Харьковщине

Наши воины сегодня остановили четыре атаки и еще одна атака врага продолжается в районе населенных пунктов Волчанск и Каменка на Южно-Слобожанском направлении.

На Купянском направлении агрессор шесть раз осуществлял штурмовые действия в районах населенных пунктов Петропавловка и Купянск. До сих пор продолжается три боестолкновения.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 15 раз вблизи населенных пунктов Новый Мир, Колодязи, Диброва, в сторону населенных пунктов Шандриголово, Дроновка. В настоящее время продолжаются пять боестолкновений.

На Сиверском направлении Силы обороны отбили одну атаку. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Серебрянки.

На Краматорском направлении сегодня оккупанты не проводили наступательных действий.

Также читайте: В течение 29 августа на фронте произошло 120 боестолкновений. Украинские воины обезвредили 114 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб

На Торецком направлении в районах населенных пунктов Плещиевка, Русин Яр и Полтавка наши воины остановили пять наступательных действий врага.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 38 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Сухецкое, Никаноровка, Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Красный Лиман, Проминь, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новоукраинка, в направлении населенных пунктов Покровск и Золотой Колодязь. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 33 атаки.

Боевые действия на Юге

Сегодня на Новопавловском направлении враг 11 раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Малиевка, Шевченко, Зеленое Поле, в направлении населенных пунктов Новоселовка, Камышеваха. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил, однако враг нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

Трижды атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

Также смотрите: Силы обороны взорвали подвал с оккупантами, поразили машины, блиндажи, укрытия и ретрансляторы россиян. ВИДЕО

По данным Генштаба, на других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.