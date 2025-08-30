Главы МИД ЕС обсудили дальнейшие санкции против РФ и использование замороженных российских активов для Украины, - Каллас

Министры иностранных дел государств Евросоюза обсудили возможные варианты дальнейших санкционных ограничений против России, а также использование замороженных российских активов для обороны и восстановления Украины.

Об этом рассказала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас во время совместной пресс-конференции с главой МИД Дании Ларсом Лекке Расмуссеном после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Копенгагене, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Министры обсудили возможные основы для следующего пакета санкций. Варианты включают вторичные санкции против тех, кто поддерживает войну России, а также запрет на импорт и пошлины на российскую продукцию", - рассказала Каллас.

По словам топ-дипломата, также должны быть активизированы усилия против "теневого флота" РФ.

"Я попросила государства-члены предоставить предложения на следующей неделе. Цель состоит в том, чтобы оказать максимальное давление на Россию. Конечно, новые действия будут сильнее, если их поддержат наши партнеры, включая трансатлантических",- сказала Каллас.

Кроме этого, глава дипломатии ЕС рассказала, что министры также обсудили использование замороженных российских активов для обороны и восстановления Украины.

"Это была очень хорошая и очень содержательная дискуссия. Нам это было нужно, чтобы услышать все аргументы всех сторон, чтобы по-настоящему обсудить суть вопроса, и эта дискуссия продолжится", - рассказала Каллас.

