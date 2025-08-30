Глави МЗС ЄС обговорили подальші санкції проти РФ та використання заморожених російських активів для України, - Каллас

Міністри закордонних справ держав Євросоюзу обговорили можливі варіанти подальших санкційних обмежень проти Росії, а також використання заморожених російських активів для оборони та відбудови України.

Про це розповіла глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас під час спільної пресконференції з главою МЗС Данії Ларсом Лекке Расмуссеном після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Міністри обговорили можливі основи для наступного пакету санкцій. Варіанти включають вторинні санкції проти тих, хто підтримує війну Росії, а також заборону на імпорт та мита на російську продукцію", - розповіла Каллас.

За словами топдипломатки, також мають бути активізовані зусилля проти "тіньового флоту" РФ.

"Я попросила держави-члени надати пропозиції наступного тижня. Мета полягає в тому, щоб чинити максимальний тиск на Росію. Звичайно, нові дії будуть сильнішими, якщо їх підтримають наші партнери, включаючи трансатлантичних",- сказала Каллас.

Читайте також: ЄС планує використати 200 млрд євро заморожених російських активів на відбудову України після війни, - Politico

Окрім цього, глава дипломатії ЄС розповіла, що міністри також обговорили використання заморожених російських активів для оборони та відбудови України.

"Це була дуже хороша та дуже змістовна дискусія. Нам це було потрібно, щоб почути всі аргументи усіх сторін, щоб по-справжньому обговорити суть питання, і ця дискусія продовжиться", - розповіла Каллас.

Читайте також: Москва не отримає заморожені активи до виплати репарацій Україні, - Каллас