Провал наемников РФ в Мали подрывает стратегию Кремля в Африке, - СВР

Российская ЧВК "Вагнер" терпит крах в Мали, где около двух тысяч ее боевиков не смогли улучшить безопасность или получить контроль над ресурсами, как в Центральноафриканской Республике.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вместо борьбы с джихадистами наемники вошли в конфликт с малийской армией и только повысили градус насилия", - говорится в сообщении.

В СВР рассказали, что после путча 2021 года власть в стране захватила хунта во главе с Ассими Гоитой. Он строил союз с Москвой, ожидая, что российские наемники будут выполнять приказы малийского командования и эффективно воевать против джихадистов. Зато крупнейшая джихадистская сеть в Сахеле - JNIM ("Аль-Каида в Сахеле") - продолжает наращивать влияние в регионе.

Количество погибших гражданских после прихода Гоиты выросло более чем в четыре раза: с 736 в год до более 3 тыс. в 2022-2024 годах. При этом 80 % смертей были вызваны не джихадистами, а местной армией и вагнеровцами. Тактика россиян - террор против простых малийцев - оказалась неэффективной: население отказывается сотрудничать с ними.

"Отношения между российскими наемниками и малийскими военными заметно ухудшаются: зафиксировано неповиновение приказам, кражи техники и откровенные проявления расизма. Напряжение вылилось в августовские репрессии против десятков офицеров, несогласных с методами ЧВК.

В отличие от Судана и ЦАР, кремль не получил контроль над полезными ископаемыми, в частности золотыми рудниками: Гоита отверг требования Москвы и начал искать альтернативных партнеров для получения помощи в сфере безопасности и соглашений по добыче полезных ископаемых", - добавили в разведке.

