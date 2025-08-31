Провал найманців РФ у Малі підриває стратегію Кремля в Африці, - СЗР

Російська ПВК "Вагнер" зазнає краху в Малі, де близько двох тисяч її бойовиків не змогли поліпшити безпеку чи отримати контроль над ресурсами, як у Центральноафриканській Республіці.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, замість боротьби з джихадистами найманці увійшли в конфлікт із малійською армією і лише підвищили градус насильства", - йдеться в повідомленні.

У СЗР розповіли, що після путчу 2021 року владу в країні захопила хунта на чолі з Ассімі Гоітою. Він будував союз із Москвою, очікуючи, що російські найманці виконуватимуть накази малійського командування і ефективно воюватимуть проти джихадистів. Натомість найбільша джихадистська мережа у Сахелі – JNIM ("Аль-Каїда в Сахелі") – продовжує нарощувати вплив у регіоні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Повстанці-туареги у Малі влаштували засідку та ліквідували колону російських найманців. ВIДЕО 18+

Кількість загиблих цивільних після приходу Гоіти зросла більш ніж у чотири рази: із 736 на рік до понад 3 тис. у 2022–2024 роках. При цьому 80 % смертей спричинили не джихадисти, а місцева армія та вагнерівці. Тактика росіян – терор проти простих малійців – виявилася неефективною: населення відмовляється співпрацювати з ними.

"Відносини між російськими найманцями та малійськими військовими помітно погіршуються: зафіксовано непокору наказам, крадіжки техніки та відверті прояви расизму. Напруга вилилася у серпневі репресії проти десятків офіцерів, незгідних з методами ПВК.

На відміну від Судану й ЦАР, кремль не отримав контроль над корисними копалинами, зокрема золотими рудниками: Гоіта відкинув вимоги москви та почав шукати альтернативних партнерів для отримання допомоги у сфері безпеки та угод з видобутку корисних копалин", - додали в розвідці.

Читайте: РФ розгорнула системну дезінформаційну кампанію проти України в країнах Африки, - МЗС