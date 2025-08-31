На фронте произошло 77 боестолкновений, враг больше всего атакует на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток на фронте произошло 77 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ относительно ситуации на фронте по состоянию на 16:00 31 августа, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Украины

От обстрелов с территории Российской Федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности Клюсы Черниговской области; Сорокино, Прогресс, Нововасильевка, Толстодубово, Новая Гута, Заречное, Зноб-Новгородское, Бунякино, Середина Буда, Бачевск Сумской области. Авиация врага нанесла удар управляемыми авиабомбами по населенному пункту Великая Береза.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях совершил 99 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 3 - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Украинские воины остановили три атаки врага в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Красное Первое.

На Купянском направлении сейчас идет бой в районе населенного пункта Синьковка.

Обстановка на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи населенных пунктов Шандриголово, Колодязи, Карповка, и в сторону Дроновки, Серебрянки, Ямполя и Григорьевки. Пять боестолкновений продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отразили три атаки. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Григорьевки.

На Краматорском направлении в настоящее время боестолкновений не произошло.

На Торецком направлении, в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка, и Полтавка наши воины остановили четыре наступательные действия врага.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Маяк, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Луч, Сухой Яр, Зверево, Котлино, Удачное, Орехово и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 26 атак.

Боевые действия на юге

Сегодня на Новопавловском направлении враг 18 раз атаковал в районах населенных пунктов Филия, Ялта, Толстое, Александроград, Малиевка, Воскресенка и Камышеваха. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор. Авиаудару КАБами подверглась Гавриловка.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях в настоящее время противник наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг провел одну атаку - успеха не имел. Авиаудару подверглась Отрадокаменка.

По данным Генштаба, на других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.