Эрдоган пригласил Путина в Турцию
Президент Турции Реджеп Эрдоган на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае пригласил российского диктатора Владимира Путина посетить Турцию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Как отмечается, Эрдоган на встрече с российским диктатором пригласил его посетить Турцию.
"Это остается в силе. Мы вскоре желаем увидеть вас в нашей стране", - сказал Эрдоган.
В свою очередь Путин "выразил уверенность, что особая роль Турции в украинском урегулировании будет востребована и в дальнейшем".
Отмечается, что темой переговоров была ситуация в Украине.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Турции Реджеп Эрдоган намерены на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и обсудить возможные пути завершения войны в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щоб заарештувати або й знищити без слідства і суду?
- глобальному півдню - гроші не пахнуть. Поки пуйло постачає сировину, туреччина/індія/китай - раді торгувати з маніяком (а китай - ще й допомагає дронами і обладнанням)
- трамп - лузер, лох, невдаха. І відвертий ворог України. Він нічого не здатен зробити ні росії, ні глобальному півдню.
- війна йтиме - поки у росії будуть гроші на неї. Всі ці пердогани, трампи, і інша *****та, які обговорюють з путіним вирішення війни - які ж ви немічні.