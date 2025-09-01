Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Президент Турции Реджеп Эрдоган на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае пригласил российского диктатора Владимира Путина посетить Турцию.

Как отмечается, Эрдоган на встрече с российским диктатором пригласил его посетить Турцию.

"Это остается в силе. Мы вскоре желаем увидеть вас в нашей стране", - сказал Эрдоган.

В свою очередь Путин "выразил уверенность, что особая роль Турции в украинском урегулировании будет востребована и в дальнейшем".

Отмечается, что темой переговоров была ситуация в Украине.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Турции Реджеп Эрдоган намерены на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и обсудить возможные пути завершения войны в Украине.