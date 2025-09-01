РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9274 посетителя онлайн
Новости Разговор Эрдогана и Путина
2 063 17

Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Президент Турции Реджеп Эрдоган на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае пригласил российского диктатора Владимира Путина посетить Турцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Как отмечается, Эрдоган на встрече с российским диктатором пригласил его посетить Турцию.

"Это остается в силе. Мы вскоре желаем увидеть вас в нашей стране", - сказал Эрдоган.

В свою очередь Путин "выразил уверенность, что особая роль Турции в украинском урегулировании будет востребована и в дальнейшем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция присоединяется к подготовке гарантий безопасности для Украины, - Зеленский

Отмечается, что темой переговоров была ситуация в Украине.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Турции Реджеп Эрдоган намерены на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и обсудить возможные пути завершения войны в Украине.

Автор: 

путин владимир (32107) Турция (3537) Эрдоган Реджеп Тайип (947)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Краще запросить кремлівське ху-ло до Гааги. Там на нього давно чекають.
показать весь комментарий
01.09.2025 13:50 Ответить
+6
В страну НАТИ???
Щоб заарештувати або й знищити без слідства і суду?
показать весь комментарий
01.09.2025 13:50 Ответить
+5
Годі лизати очко *****,воно вже блищить,через броньовані труси.
показать весь комментарий
01.09.2025 13:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Счаззз, двійник поїде якщо захоче
показать весь комментарий
01.09.2025 13:50 Ответить
Краще запросить кремлівське ху-ло до Гааги. Там на нього давно чекають.
показать весь комментарий
01.09.2025 13:50 Ответить
В страну НАТИ???
Щоб заарештувати або й знищити без слідства і суду?
показать весь комментарий
01.09.2025 13:50 Ответить
А США не НАТИ?
показать весь комментарий
01.09.2025 15:07 Ответить
Ну... Якщо для того шоб грохнути ***** то най буде...
показать весь комментарий
01.09.2025 13:52 Ответить
Годі лизати очко *****,воно вже блищить,через броньовані труси.
показать весь комментарий
01.09.2025 13:53 Ответить
після Аляски процес легітимізації пішов стрімко - зустічі і рукостискання у Пекіні, запрошення до Анкари...
показать весь комментарий
01.09.2025 14:05 Ответить
давайте без гигикання, а по факту:

- глобальному півдню - гроші не пахнуть. Поки пуйло постачає сировину, туреччина/індія/китай - раді торгувати з маніяком (а китай - ще й допомагає дронами і обладнанням)

- трамп - лузер, лох, невдаха. І відвертий ворог України. Він нічого не здатен зробити ні росії, ні глобальному півдню.

- війна йтиме - поки у росії будуть гроші на неї. Всі ці пердогани, трампи, і інша *****та, які обговорюють з путіним вирішення війни - які ж ви немічні.
показать весь комментарий
01.09.2025 14:06 Ответить
Накуя? От реально,накуя? Що зміниться від цього візиту *****? Якийсь сраний водевіль.
показать весь комментарий
01.09.2025 14:07 Ответить
Да и надо как в Турции, посадить ***** в чан с дерьмом а над ним янычар с мечом и каждые пять минут вжик...
показать весь комментарий
01.09.2025 14:08 Ответить
Один dickтатор дуже хоче dickтатора іншого. Одним словом під...р. Черговий.
показать весь комментарий
01.09.2025 14:16 Ответить
показать весь комментарий
01.09.2025 15:13 Ответить
Чого ж не запросити "уважаемого человека". Наступний крок - номінація на премію миру. Цікаво хто з мирових лідерів подасть першим?
показать весь комментарий
01.09.2025 15:21 Ответить
Нє, ну а чого не вивести світового маньяка «в люди», оно Трамп стелив червону доріжку і запросив на футбол, скоро орбанофіци і в Європу запросять. Цинічні ********.
показать весь комментарий
01.09.2025 15:40 Ответить
Може хитрий Ердоган Ху#ла кине у зіндан?
показать весь комментарий
01.09.2025 16:15 Ответить
Браво!! Руські і турки - браття на вік!??
показать весь комментарий
01.09.2025 16:54 Ответить
 
 