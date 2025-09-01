Ердоган запросив Путіна до Туреччини
Президент Туреччини Реджеп Ердоган на полях саміту Шанхайської організації співпраці у Китаї запросив російського диктатора Володимира Путіна відвідати Туреччину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Як зазначається, Ердоган на зустрічі з російським диктатором запросив його відвідати Туреччину.
"Це залишається чинним. Ми незабаром бажаємо побачити вас у нашій країні", - сказав Ердоган.
Своєю чергою Путін "висловив упевненість, що особлива роль Туреччини в українському врегулюванні буде затребуваною й надалі".
Зазначається, що темою переговорів була ситуація в Україні.
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент Туреччини Реджеп Ердоган мають намір на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і обговорити можливі шляхи завершення війни в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щоб заарештувати або й знищити без слідства і суду?
- глобальному півдню - гроші не пахнуть. Поки пуйло постачає сировину, туреччина/індія/китай - раді торгувати з маніяком (а китай - ще й допомагає дронами і обладнанням)
- трамп - лузер, лох, невдаха. І відвертий ворог України. Він нічого не здатен зробити ні росії, ні глобальному півдню.
- війна йтиме - поки у росії будуть гроші на неї. Всі ці пердогани, трампи, і інша *****та, які обговорюють з путіним вирішення війни - які ж ви немічні.