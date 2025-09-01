Ердоган запросив Путіна до Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Ердоган на полях саміту Шанхайської організації співпраці у Китаї запросив російського диктатора Володимира Путіна відвідати Туреччину.

Як зазначається, Ердоган на зустрічі з російським диктатором запросив його відвідати Туреччину.

"Це залишається чинним. Ми незабаром бажаємо побачити вас у нашій країні", - сказав Ердоган.

Своєю чергою Путін "висловив упевненість, що особлива роль Туреччини в українському врегулюванні буде затребуваною й надалі".

Зазначається, що темою переговорів була ситуація в Україні.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент Туреччини Реджеп Ердоган мають намір на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і обговорити можливі шляхи завершення війни в Україні.