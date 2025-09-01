УКР
Новини Розмова Ердогана та Путіна
Ердоган запросив Путіна до Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Ердоган на полях саміту Шанхайської організації співпраці у Китаї запросив російського диктатора Володимира Путіна відвідати Туреччину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Як зазначається, Ердоган на зустрічі з російським диктатором запросив його відвідати Туреччину.

"Це залишається чинним. Ми незабаром бажаємо побачити вас у нашій країні", - сказав Ердоган.

Своєю чергою Путін "висловив упевненість, що особлива роль Туреччини в українському врегулюванні буде затребуваною й надалі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина долучається до підготовки гарантій безпеки для України, - Зеленський

Зазначається, що темою переговорів була ситуація в Україні.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент Туреччини Реджеп Ердоган мають намір на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і обговорити можливі шляхи завершення війни в Україні.

путін володимир (24716) Туреччина (3673) Ердоган Реджеп Таїп (980)
Топ коментарі
+2
Счаззз, двійник поїде якщо захоче
показати весь коментар
01.09.2025 13:50 Відповісти
+2
В страну НАТИ???
Щоб заарештувати або й знищити без слідства і суду?
показати весь коментар
01.09.2025 13:50 Відповісти
+1
Краще запросить кремлівське ху-ло до Гааги. Там на нього давно чекають.
показати весь коментар
01.09.2025 13:50 Відповісти
Счаззз, двійник поїде якщо захоче
показати весь коментар
01.09.2025 13:50 Відповісти
Краще запросить кремлівське ху-ло до Гааги. Там на нього давно чекають.
показати весь коментар
01.09.2025 13:50 Відповісти
В страну НАТИ???
Щоб заарештувати або й знищити без слідства і суду?
показати весь коментар
01.09.2025 13:50 Відповісти
Ну... Якщо для того шоб грохнути ***** то най буде...
показати весь коментар
01.09.2025 13:52 Відповісти
Годі лизати очко *****,воно вже блищить,через броньовані труси.
показати весь коментар
01.09.2025 13:53 Відповісти
після Аляски процес легітимізації пішов стрімко - зустічі і рукостискання у Пекіні, запрошення до Анкари...
показати весь коментар
01.09.2025 14:05 Відповісти
давайте без гигикання, а по факту:

- глобальному півдню - гроші не пахнуть. Поки пуйло постачає сировину, туреччина/індія/китай - раді торгувати з маніяком (а китай - ще й допомагає дронами і обладнанням)

- трамп - лузер, лох, невдаха. І відвертий ворог України. Він нічого не здатен зробити ні росії, ні глобальному півдню.

- війна йтиме - поки у росії будуть гроші на неї. Всі ці пердогани, трампи, і інша *****та, які обговорюють з путіним вирішення війни - які ж ви немічні.
показати весь коментар
01.09.2025 14:06 Відповісти
Накуя? От реально,накуя? Що зміниться від цього візиту *****? Якийсь сраний водевіль.
показати весь коментар
01.09.2025 14:07 Відповісти
Да и надо как в Турции, посадить ***** в чан с дерьмом а над ним янычар с мечом и каждые пять минут вжик...
показати весь коментар
01.09.2025 14:08 Відповісти
Один dickтатор дуже хоче dickтатора іншого. Одним словом під...р. Черговий.
показати весь коментар
01.09.2025 14:16 Відповісти
 
 