На заседании Совета Украина-НАТО союзники заверили в поддержке Украины, - МИД

На внеочередном заседании Совета Украина-НАТО, которое состоялось 1 сентября, союзники заверили в поддержке Украины в противодействии российскому террору.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Заседание было созвано по запросу украинской стороны в связи с недавними массированными российскими обстрелами.

К заседанию в режиме онлайн присоединились заместитель министра обороны Украины Сергей Боев и заместитель министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев. Украинские чиновники подробно проинформировали союзников о текущей ситуации с безопасностью, оценку актуальной тактики России и ее дальнейших планов.

Также украинская сторона проинформировала о последствиях недавних российских атак против Украины, количестве погибших и раненых, масштабах разрушений инфраструктуры.

"Украинская сторона призвала государства-члены НАТО предоставить необходимую Украине помощь в усилении противовоздушной обороны, в частности системы "Patriot" и ракеты к ним. Отдельно была подчеркнута потребность в дальнобойных ракетах", - сказано в заявлении.

Также украинские чиновники призвали союзников наращивать объемы инвестиций в оборонную промышленность Украины, в частности производство дронов.

"При условии достаточного финансирования Украина может производить значительное количество дополнительных возможностей", - отметили в МИД.

Отмечается, что представители государств-членов НАТО решительно осудили массированные российские обстрелы украинских городов, гражданских объектов и граждан, подчеркнув, что такие действия России демонстрируют отсутствие стремления к миру.

Они также отметили, что необходимо усиливать давление на РФ и заверили, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину и работать над обеспечением устойчивого и своевременного снабжения Украины необходимым вооружением.

Также учитывая приближение зимы и отопительного сезона, союзники обратили внимание на важность защиты энергетической инфраструктуры и заверили, что будут предоставлять Украине необходимую для этого поддержку.

