На засіданні Ради Україна-НАТО союзники запевнили в підтримці України, - МЗС

На позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО, яке відбулося 1 вересня, союзники запевнили в підтримці України в протидії російському терору.

Засідання було скликане на запит української сторони у зв’язку із нещодавніми масованими російськими обстрілами.

До засідання в режимі онлайн приєдналися заступник міністра оборони України Сергій Боєв та заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв. Українські посадовці детально поінформували союзників про поточну безпекову ситуацію, оцінку актуальної тактики Росії та її подальших планів.

Також українська сторона поінформувала про наслідки нещодавніх російських атак проти України, кількість загиблих і поранених, масштаби руйнувань інфраструктури.

"Українська сторона закликала держави-члени НАТО надати необхідну Україні допомогу у посиленні протиповітряної оборони, зокрема системи "Patriot" та ракети до них. Окремо було підкреслено потребу у далекобійних ракетах", - сказано в заяві.

Також українські посадовці закликали союзників нарощувати обсяги інвестицій в оборонну промисловість України, зокрема виробництво дронів.

"За умови достатнього фінансування Україна може виробляти значну кількість додаткових спроможностей", - наголосили в МЗС.

Зазначається, що представники держав-членів НАТО рішуче засудили масовані російські обстріли українських міст, цивільних об’єктів та громадян, підкресливши, що такі дії Росії демонструють відсутність прагнення до миру.

Вони також зазначили, що необхідно посилювати тиск на РФ та запевнили, що і надалі підтримуватимуть Україну та працюватимуть над забезпеченням сталого та своєчасного постачання Україні необхідного озброєння.

Також з огляду на наближення зими та опалювального сезону, союзники звернули увагу на важливість захисту енергетичної інфраструктури та запевнили, що надаватимуть Україні необхідну для цього підтримку.

