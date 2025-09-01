РУС
Смерть возле укрытия
Смерть у закрытого укрытия: апелляционный суд отменил приговор сторожу поликлиники Деснянского района Киева Мошкину

Вадим Мошкин

Киевский апелляционный суд отменил обвинительный приговор бывшему сторожу Вадиму Мошкину. Решение было принято еще 28 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, о таком решении пишет "Судебный репортер" со ссылкой на постановление суда.

Что предшествовало

В ночь на 1 июня 2023 года сторож не открыл укрытие поликлиники в Деснянском районе, из-за чего от ракетного удара погибли три человека.

В июле прошлого года суд первой инстанции признал Мошкина виновным в заведомом оставлении без помощи лиц, находившихся в опасном для жизни состоянии, что привело к гибели людей, и назначил ему 4 года лишения свободы.

Мошкин вины не признал. В апелляционном суде он говорил, что не слышал, что стучат в дверь, а когда услышал, то пошел их открывать, но произошел взрыв. Помещение поликлиники не было оборудовано громкоговорителем, отслеживать ситуацию он должен был самостоятельно в своем телефоне.

Основной вход в поликлинику был и входом в укрытие. Поскольку Мошкин и другие сторожа несли материальную ответственность, поэтому двери на ночь закрывали, а приказа ночью держать двери открытыми на момент происшествия не было.

Апелляционный суд пришел к выводу, что следствие и суд первой инстанции не проверяли версию защиты относительно реальной возможности вовремя среагировать на воздушную тревогу. Следственный эксперимент с участием обвиняемого не проводили.

Приговор признали необоснованным

Суд первой инстанции якобы ненадлежащим образом проанализировал доказательства, не объяснил, почему отверг версию обвиняемого и не отметил, по каким причинам не принял во внимание доводы защиты.

Как сообщалось, в ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибли три человека, среди которых 9-летний ребенок. Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты.

Один из местных жителей говорил, что разбудил охранника в укрытии после того, как прогремел взрыв. По его словам, тот имел признаки опьянения.

Впоследствии власти Киева сообщили, что укрытия в столице будут постоянно открытыми.

Президент Владимир Зеленский заявил, что конкретные люди будут отвечать за то, что в Киеве во время воздушной тревоги было закрыто укрытие и возле него погибли и были ранены жители города.

Вечером 1 июня были задержаны первый заместитель Деснянской РГА, директор медучреждения и его заместитель, а также охранник поликлиники. 2 июня им было объявлено о подозрении.

3 июня трем чиновникам суд назначил два месяца круглосуточного домашнего ареста, а охранника отправили в СИЗО.

+2
Тут суддю впіймали на хабарах, ну по його словах там майже лям баксів. І от що присудили.
Читайте це----

https://censor.net/ua/news/3571117/suddya-z-bilgoroda-dnistrovskogo-scho-dopomagav-uhylyantam-otrymav-umovnyyi-termin#comment_f2bc88dc-454e-432c-b861-fa2831188d43
01.09.2025 21:24 Ответить
+2
чому ж ні ?
на четвертому році війни двери бомбосховищ мають бути обладнані автоматичними замками, які автоматично відкриваються при сигналі тривоги.

але ж міністру цифровізації Фьодорову не до того

.
01.09.2025 21:25 Ответить
+1
А керовніки поліклініки, як там, одним ну-ну-ну і випраним ісподнім обійшлося?? Чи портновські у мантіях з «доброчесністю», ще й інвалідність отримають від керовнікаф або благодійні внески для суддів??
01.09.2025 21:14 Ответить
А керовніки поліклініки, як там, одним ну-ну-ну і випраним ісподнім обійшлося?? Чи портновські у мантіях з «доброчесністю», ще й інвалідність отримають від керовнікаф або благодійні внески для суддів??
01.09.2025 21:14 Ответить
Тут суддю впіймали на хабарах, ну по його словах там майже лям баксів. І от що присудили.
Читайте це----

https://censor.net/ua/news/3571117/suddya-z-bilgoroda-dnistrovskogo-scho-dopomagav-uhylyantam-otrymav-umovnyyi-termin#comment_f2bc88dc-454e-432c-b861-fa2831188d43
01.09.2025 21:24 Ответить
Портновські з «доброчесністю», по-іншому незнають як правильно!!
Підрахуй з лукаш та генпрокурорами, що повтікали з млн доларів, можуть усьо ж обусолить на ЗМІ для лохторату!! Бо вони беруть усе, що оте «насєлєніє», їм неколядовує та напосіває за 34 роки Незалежності України. Тому і беркутня ригоАНАЛІВ, уся відпущена, з 2019 року!!
01.09.2025 21:30 Ответить
І винуватих не знайти.
01.09.2025 21:22 Ответить
чому ж ні ?
на четвертому році війни двери бомбосховищ мають бути обладнані автоматичними замками, які автоматично відкриваються при сигналі тривоги.

але ж міністру цифровізації Фьодорову не до того

.
01.09.2025 21:25 Ответить
Наталія.
По перше це було 1 червня 2023 року.
По друге не обов*язково автоматтично.
Варто просто поставити чергового, в поліклініках це можливо.
01.09.2025 21:29 Ответить
Як і винного, у зриві покарання вагнерівців, після дзвоника зеленського самозванному! Хто воно, ото телебенело з опу??
01.09.2025 21:32 Ответить
"Спам*ятала баба як молодою була!"
Не забудь ще "шашлики".
Друже при я був проти зе.
Та я був тоді вже там який маю прапорець.
Як казав козляра кравчук- "маємо те що маємо".
І дякувати, навіть незнаю кому, що хоч це.
Так звана "вов" проходила коло 1400 днів.
Зраз Україна тримається 1285 днів, не рахуючи з лютого 2014 року.
Тримається поти москви.
Маючи в 2014 році армію від слова немає.
Ніт, у мене є УБД за перші 30 місяців цієї війни.
01.09.2025 21:39 Ответить
Але ж, у «Так звана "вов" проходила коло 1400 днів», брало участь насєлєніє, аж «15 республік свабодних», за усілякої підтримки ленд-лізу від США та ще від Канади!! І це, лише один з епізодів ДСВ!
А Українці, з 2014 року, боронять державу від московського лайна ****** з тютіною!! Борімося і убережемо Українців, від нових московських ГУЛАГІВ2!! А вони, уже готові у ******!
01.09.2025 21:49 Ответить
Завчасно виготовити ключі від свого найближчого укриття, відкривати їх самому, бо люди забігають, закривають двері (бо страшно), а ти бігаєш - закрито. Бомбосховище на 3 сходових марші вниз, всі просто туди залітають, стояти біля дверей якийсь відповідальний не буде, бо небезпека. Свій власний ключ від свого підвалу
01.09.2025 21:35 Ответить
Ні, нормально. Дядько виявляється не спав, а відслідковував ситуацію по телефону. Гучномовця ж нема... Отак...
01.09.2025 21:48 Ответить
Да на кой чорт этот пенсионер в тюрьме должен сидет? Все тюрьмы битком набиты ухилянтами и СЗЧешниками. Просто некуда больше сажать вот пенсов и выпускают. НЕТ МЕСТ В ТЮРЬМАХ
01.09.2025 22:10 Ответить
 
 