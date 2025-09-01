Смерть у закрытого укрытия: апелляционный суд отменил приговор сторожу поликлиники Деснянского района Киева Мошкину
Киевский апелляционный суд отменил обвинительный приговор бывшему сторожу Вадиму Мошкину. Решение было принято еще 28 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ, о таком решении пишет "Судебный репортер" со ссылкой на постановление суда.
Что предшествовало
В ночь на 1 июня 2023 года сторож не открыл укрытие поликлиники в Деснянском районе, из-за чего от ракетного удара погибли три человека.
В июле прошлого года суд первой инстанции признал Мошкина виновным в заведомом оставлении без помощи лиц, находившихся в опасном для жизни состоянии, что привело к гибели людей, и назначил ему 4 года лишения свободы.
Мошкин вины не признал. В апелляционном суде он говорил, что не слышал, что стучат в дверь, а когда услышал, то пошел их открывать, но произошел взрыв. Помещение поликлиники не было оборудовано громкоговорителем, отслеживать ситуацию он должен был самостоятельно в своем телефоне.
Основной вход в поликлинику был и входом в укрытие. Поскольку Мошкин и другие сторожа несли материальную ответственность, поэтому двери на ночь закрывали, а приказа ночью держать двери открытыми на момент происшествия не было.
Апелляционный суд пришел к выводу, что следствие и суд первой инстанции не проверяли версию защиты относительно реальной возможности вовремя среагировать на воздушную тревогу. Следственный эксперимент с участием обвиняемого не проводили.
Приговор признали необоснованным
Суд первой инстанции якобы ненадлежащим образом проанализировал доказательства, не объяснил, почему отверг версию обвиняемого и не отметил, по каким причинам не принял во внимание доводы защиты.
Как сообщалось, в ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибли три человека, среди которых 9-летний ребенок. Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты.
Один из местных жителей говорил, что разбудил охранника в укрытии после того, как прогремел взрыв. По его словам, тот имел признаки опьянения.
Впоследствии власти Киева сообщили, что укрытия в столице будут постоянно открытыми.
Президент Владимир Зеленский заявил, что конкретные люди будут отвечать за то, что в Киеве во время воздушной тревоги было закрыто укрытие и возле него погибли и были ранены жители города.
Вечером 1 июня были задержаны первый заместитель Деснянской РГА, директор медучреждения и его заместитель, а также охранник поликлиники. 2 июня им было объявлено о подозрении.
3 июня трем чиновникам суд назначил два месяца круглосуточного домашнего ареста, а охранника отправили в СИЗО.
Читайте це----
Підрахуй з лукаш та генпрокурорами, що повтікали з млн доларів, можуть усьо ж обусолить на ЗМІ для лохторату!! Бо вони беруть усе, що оте «насєлєніє», їм неколядовує та напосіває за 34 роки Незалежності України. Тому і беркутня ригоАНАЛІВ, уся відпущена, з 2019 року!!
на четвертому році війни двери бомбосховищ мають бути обладнані автоматичними замками, які автоматично відкриваються при сигналі тривоги.
але ж міністру цифровізації Фьодорову не до того
.
По перше це було 1 червня 2023 року.
По друге не обов*язково автоматтично.
Варто просто поставити чергового, в поліклініках це можливо.
Не забудь ще "шашлики".
Друже при я був проти зе.
Та я був тоді вже там який маю прапорець.
Як казав козляра кравчук- "маємо те що маємо".
І дякувати, навіть незнаю кому, що хоч це.
Так звана "вов" проходила коло 1400 днів.
Зраз Україна тримається 1285 днів, не рахуючи з лютого 2014 року.
Тримається поти москви.
Маючи в 2014 році армію від слова немає.
Ніт, у мене є УБД за перші 30 місяців цієї війни.
А Українці, з 2014 року, боронять державу від московського лайна ****** з тютіною!! Борімося і убережемо Українців, від нових московських ГУЛАГІВ2!! А вони, уже готові у ******!