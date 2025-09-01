Смерть у закрытого укрытия: апелляционный суд отменил приговор сторожу поликлиники Деснянского района Киева Мошкину

Киевский апелляционный суд отменил обвинительный приговор бывшему сторожу Вадиму Мошкину. Решение было принято еще 28 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, о таком решении пишет "Судебный репортер" со ссылкой на постановление суда.

Что предшествовало

В ночь на 1 июня 2023 года сторож не открыл укрытие поликлиники в Деснянском районе, из-за чего от ракетного удара погибли три человека.

В июле прошлого года суд первой инстанции признал Мошкина виновным в заведомом оставлении без помощи лиц, находившихся в опасном для жизни состоянии, что привело к гибели людей, и назначил ему 4 года лишения свободы.

Мошкин вины не признал. В апелляционном суде он говорил, что не слышал, что стучат в дверь, а когда услышал, то пошел их открывать, но произошел взрыв. Помещение поликлиники не было оборудовано громкоговорителем, отслеживать ситуацию он должен был самостоятельно в своем телефоне.

Основной вход в поликлинику был и входом в укрытие. Поскольку Мошкин и другие сторожа несли материальную ответственность, поэтому двери на ночь закрывали, а приказа ночью держать двери открытыми на момент происшествия не было.

Апелляционный суд пришел к выводу, что следствие и суд первой инстанции не проверяли версию защиты относительно реальной возможности вовремя среагировать на воздушную тревогу. Следственный эксперимент с участием обвиняемого не проводили.

Приговор признали необоснованным

Суд первой инстанции якобы ненадлежащим образом проанализировал доказательства, не объяснил, почему отверг версию обвиняемого и не отметил, по каким причинам не принял во внимание доводы защиты.

Как сообщалось, в ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибли три человека, среди которых 9-летний ребенок. Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты.

Один из местных жителей говорил, что разбудил охранника в укрытии после того, как прогремел взрыв. По его словам, тот имел признаки опьянения.

Впоследствии власти Киева сообщили, что укрытия в столице будут постоянно открытыми.

Президент Владимир Зеленский заявил, что конкретные люди будут отвечать за то, что в Киеве во время воздушной тревоги было закрыто укрытие и возле него погибли и были ранены жители города.

Вечером 1 июня были задержаны первый заместитель Деснянской РГА, директор медучреждения и его заместитель, а также охранник поликлиники. 2 июня им было объявлено о подозрении.

3 июня трем чиновникам суд назначил два месяца круглосуточного домашнего ареста, а охранника отправили в СИЗО.