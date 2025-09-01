Смерть біля зачиненого укриття: апеляційний суд скасував вирок сторожу поліклініки Деснянського району Києва Мошкіну

Київський апеляційний суд скасував обвинувальний вирок колишньому сторожу Вадиму Мошкіну. Рішення ухвалили ще 28 травня.

Що передувало

У ніч проти 1 червня 2023 року сторож не відкрив укриття поліклініки в Деснянському районі, через що від ракетного удару загинули троє людей.

У липні минулого року суд першої інстанції визнав Мошкіна винним у залишенні у небезпеці, що призвело до загибелі людей, і призначив йому 4 роки позбавлення волі.

Мошкін провини не визнав. В апеляційному суді він говорив, що не чув, що стукають у двері, а коли почув, то пішов їх відчиняти, але стався вибух. Приміщення поліклініки не було обладнано гучномовцем, відстежувати ситуацію він мусив самостійно у своєму телефоні.

Основний вхід у поліклініку був і входом в укриття. Оскільки Мошкін та інші сторожі несли матеріальну відповідальність, тому двері на ніч зачиняли, а наказу вночі тримати двері відкритими на момент події не було.

Апеляційний суд дійшов висновку, що слідство і суд першої інстанції не перевіряли версію захисту щодо реальної можливості вчасно зреагувати на повітряну тривогу. Слідчий експеримент за участю обвинуваченого не проводили.

Вирок визнали необґрунтованим

Суд першої інстанції начебто неналежно проаналізував докази, не пояснив, чому відкинув версію обвинуваченого і не зазначив, з яких причин не взяв до уваги доводи захисту.

Як повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух, - за його словами, той мав ознаки сп'яніння.

Згодом влада Києва повідомила, що укриття в столиці будуть постійно відчиненими.

Президент Володимир Зеленський заявив, що конкретні люди відповідатимуть за те, що у Києві під час повітряної тривоги було зачинене укриття і біля нього загинули та були поранені мешканці міста.

Увечері 1 червня було затримано першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки. 2 червня їм було оголошено про підозру.

3 червня трьом посадовцям суд призначив два місяці цілодобового домашнього арешту, а охоронця відправили в СІЗО.