Смерть біля зачиненого укриття: апеляційний суд скасував вирок сторожу поліклініки Деснянського району Києва Мошкіну
Київський апеляційний суд скасував обвинувальний вирок колишньому сторожу Вадиму Мошкіну. Рішення ухвалили ще 28 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про таке рішення пише "Судовий репортер" з посиланням на ухвалу суду.
Що передувало
У ніч проти 1 червня 2023 року сторож не відкрив укриття поліклініки в Деснянському районі, через що від ракетного удару загинули троє людей.
У липні минулого року суд першої інстанції визнав Мошкіна винним у залишенні у небезпеці, що призвело до загибелі людей, і призначив йому 4 роки позбавлення волі.
Мошкін провини не визнав. В апеляційному суді він говорив, що не чув, що стукають у двері, а коли почув, то пішов їх відчиняти, але стався вибух. Приміщення поліклініки не було обладнано гучномовцем, відстежувати ситуацію він мусив самостійно у своєму телефоні.
Основний вхід у поліклініку був і входом в укриття. Оскільки Мошкін та інші сторожі несли матеріальну відповідальність, тому двері на ніч зачиняли, а наказу вночі тримати двері відкритими на момент події не було.
Апеляційний суд дійшов висновку, що слідство і суд першої інстанції не перевіряли версію захисту щодо реальної можливості вчасно зреагувати на повітряну тривогу. Слідчий експеримент за участю обвинуваченого не проводили.
Вирок визнали необґрунтованим
Суд першої інстанції начебто неналежно проаналізував докази, не пояснив, чому відкинув версію обвинуваченого і не зазначив, з яких причин не взяв до уваги доводи захисту.
Як повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.
Один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух, - за його словами, той мав ознаки сп'яніння.
Згодом влада Києва повідомила, що укриття в столиці будуть постійно відчиненими.
Президент Володимир Зеленський заявив, що конкретні люди відповідатимуть за те, що у Києві під час повітряної тривоги було зачинене укриття і біля нього загинули та були поранені мешканці міста.
Увечері 1 червня було затримано першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки. 2 червня їм було оголошено про підозру.
3 червня трьом посадовцям суд призначив два місяці цілодобового домашнього арешту, а охоронця відправили в СІЗО.
Підрахуй з лукаш та генпрокурорами, що повтікали з млн доларів, можуть усьо ж обусолить на ЗМІ для лохторату!! Бо вони беруть усе, що оте «насєлєніє», їм неколядовує та напосіває за 34 роки Незалежності України. Тому і беркутня ригоАНАЛІВ, уся відпущена, з 2019 року!!
на четвертому році війни двери бомбосховищ мають бути обладнані автоматичними замками, які автоматично відкриваються при сигналі тривоги.
але ж міністру цифровізації Фьодорову не до того
.
По перше це було 1 червня 2023 року.
По друге не обов*язково автоматтично.
Варто просто поставити чергового, в поліклініках це можливо.
Не забудь ще "шашлики".
Друже при я був проти зе.
Та я був тоді вже там який маю прапорець.
Як казав козляра кравчук- "маємо те що маємо".
І дякувати, навіть незнаю кому, що хоч це.
Так звана "вов" проходила коло 1400 днів.
Зраз Україна тримається 1285 днів, не рахуючи з лютого 2014 року.
Тримається поти москви.
Маючи в 2014 році армію від слова немає.
Ніт, у мене є УБД за перші 30 місяців цієї війни.
А Українці, з 2014 року, боронять державу від московського лайна ****** з тютіною!! Борімося і убережемо Українців, від нових московських ГУЛАГІВ2!! А вони, уже готові у ******!