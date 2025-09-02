Россия существенно увеличивает объемы производства оружия, в частности крылатых ракет, дронов, артиллерии, - МИД

1 сентября 2025 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось внеочередное заседание Совета Украина-НАТО в формате Политического комитета, созванное по запросу украинской стороны в связи с недавними массированными российскими обстрелами.

Отмечается, что к заседанию в режиме онлайн присоединились заместитель министра обороны Украины Сергей Боев и заместитель министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев. Украинские чиновники подробно проинформировали союзников о текущей ситуации с безопасностью, оценку актуальной тактики России и ее дальнейших планов.

Сергеев проинформировал о последствиях недавних российских атак против Украины, количестве погибших и раненых, масштабах разрушений инфраструктуры.

Боев в свою очередь подчеркнул, что Россия существенно увеличивает объемы производства оружия, в частности крылатых ракет, дронов, артиллерии. Он также отметил, что Северная Корея и Иран продолжают оказывать существенную помощь России, что свидетельствует о негативном влиянии войны России против Украины на глобальную безопасность.

Украинская сторона призвала государства-члены НАТО предоставить необходимую Украине помощь в усилении противовоздушной обороны, в частности системы Patriot и ракеты к ним. Отдельно была подчеркнута потребность в дальнобойных ракетах.

Кроме того, союзников призвали наращивать объемы инвестиций в оборонную промышленность Украины, в частности производство дронов. При условии достаточного финансирования Украина может производить значительное количество дополнительных возможностей.

"Представители государств-членов НАТО решительно осудили массированные российские обстрелы украинских городов, гражданских объектов и граждан, подчеркнув, что такие действия России демонстрируют отсутствие стремления к миру. Они также отметили, что необходимо усиливать давление на РФ и заверили, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину и работать над обеспечением устойчивого и своевременного снабжения Украины необходимым вооружением. Учитывая приближение зимы и отопительного сезона, союзники обратили внимание на важность защиты энергетической инфраструктуры и заверили, что будут предоставлять Украине необходимую для этого поддержку", - говорится в сообщении.

