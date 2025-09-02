РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10333 посетителя онлайн
Новости Совет Украина-НАТО
2 478 14

Россия существенно увеличивает объемы производства оружия, в частности крылатых ракет, дронов, артиллерии, - МИД

мзс

1 сентября 2025 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось внеочередное заседание Совета Украина-НАТО в формате Политического комитета, созванное по запросу украинской стороны в связи с недавними массированными российскими обстрелами.

Об этом говорится на сайте МИД, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что к заседанию в режиме онлайн присоединились заместитель министра обороны Украины Сергей Боев и заместитель министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев. Украинские чиновники подробно проинформировали союзников о текущей ситуации с безопасностью, оценку актуальной тактики России и ее дальнейших планов.

Сергеев проинформировал о последствиях недавних российских атак против Украины, количестве погибших и раненых, масштабах разрушений инфраструктуры.

Боев в свою очередь подчеркнул, что Россия существенно увеличивает объемы производства оружия, в частности крылатых ракет, дронов, артиллерии. Он также отметил, что Северная Корея и Иран продолжают оказывать существенную помощь России, что свидетельствует о негативном влиянии войны России против Украины на глобальную безопасность.

Читайте: Планы Путина выходят за пределы Украины, - генерал Бундесвера Броер

Украинская сторона призвала государства-члены НАТО предоставить необходимую Украине помощь в усилении противовоздушной обороны, в частности системы Patriot и ракеты к ним. Отдельно была подчеркнута потребность в дальнобойных ракетах.

Кроме того, союзников призвали наращивать объемы инвестиций в оборонную промышленность Украины, в частности производство дронов. При условии достаточного финансирования Украина может производить значительное количество дополнительных возможностей.

"Представители государств-членов НАТО решительно осудили массированные российские обстрелы украинских городов, гражданских объектов и граждан, подчеркнув, что такие действия России демонстрируют отсутствие стремления к миру. Они также отметили, что необходимо усиливать давление на РФ и заверили, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину и работать над обеспечением устойчивого и своевременного снабжения Украины необходимым вооружением. Учитывая приближение зимы и отопительного сезона, союзники обратили внимание на важность защиты энергетической инфраструктуры и заверили, что будут предоставлять Украине необходимую для этого поддержку", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел разговор с Рютте: Мы тесно координируем наши усилия

Автор: 

НАТО (10277) россия (97035) Украина (45112)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
А бубочка в марафон вкладає гроші.
показать весь комментарий
02.09.2025 05:15 Ответить
+4
Ну нам теж треба суттєво збільшувати та лупасити по хрюкоцапам
показать весь комментарий
02.09.2025 01:58 Ответить
+4
збільшили рівень п-жа у п'ять разів і відсів у десять
показать весь комментарий
02.09.2025 05:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну нам теж треба суттєво збільшувати та лупасити по хрюкоцапам
показать весь комментарий
02.09.2025 01:58 Ответить
Поставив знак рівності між Порошенком та Зеленським.
показать весь комментарий
02.09.2025 02:19 Ответить
Зібралися, одні заклики, засудження, як завжди посилення тиску, словесна підтримка, набухалися, розійшлия. НАТО не сказало коли передасть військову зброю? То чого збиралися?
показать весь комментарий
02.09.2025 02:12 Ответить
"Тиха гавань": виробництво української зброї на території ЄС

Ініціатива Данії - перша свого роду - полягає у тому, що ще до кінця 2025 року одна українська збройна компанія запустить виробництво на данській території.
Про це повідомив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен, не вдаючись у подробиці того, яка саме зброя буде там виготовлятися.
"Я також очікую, що протягом цього року за нею послідують й інші українські оборонні підприємства", - додав він.
показать весь комментарий
02.09.2025 02:53 Ответить
збільшили рівень п-жа у п'ять разів і відсів у десять
показать весь комментарий
02.09.2025 05:14 Ответить
А бубочка в марафон вкладає гроші.
показать весь комментарий
02.09.2025 05:15 Ответить
Це - для встановлення багатовекторності і нового світового порядку. У розумінні болотяного хрюкосвиностану
показать весь комментарий
02.09.2025 08:10 Ответить
Чудові доповіді роблять наші мзс та генштаб: кацапи збільшують виробництво зброї, кацапи наступають. Таке враження, що вони радіють тим кацапським досягненням
показать весь комментарий
02.09.2025 08:11 Ответить
Виходить, що ведення війни збагачує рашку, кожен рік вона тільки нарощує й нарощує, а ми не можемо забезпечити навіть щоденні удари по її активам…
показать весь комментарий
02.09.2025 08:39 Ответить
Кацапи збільшили, а в нас черговий міндіч втік до лісу...
показать весь комментарий
02.09.2025 09:21 Ответить
Якщо росія відмовиться від переклеювання китайських шильдиків на російські то виробництво може вирости ще більше.
показать весь комментарий
02.09.2025 11:18 Ответить
 
 