Россия существенно увеличивает объемы производства оружия, в частности крылатых ракет, дронов, артиллерии, - МИД

1 сентября 2025 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось внеочередное заседание Совета Украина-НАТО в формате Политического комитета, созванное по запросу украинской стороны в связи с недавними массированными российскими обстрелами.
Об этом говорится на сайте МИД, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что к заседанию в режиме онлайн присоединились заместитель министра обороны Украины Сергей Боев и заместитель министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев. Украинские чиновники подробно проинформировали союзников о текущей ситуации с безопасностью, оценку актуальной тактики России и ее дальнейших планов.
Сергеев проинформировал о последствиях недавних российских атак против Украины, количестве погибших и раненых, масштабах разрушений инфраструктуры.
Боев в свою очередь подчеркнул, что Россия существенно увеличивает объемы производства оружия, в частности крылатых ракет, дронов, артиллерии. Он также отметил, что Северная Корея и Иран продолжают оказывать существенную помощь России, что свидетельствует о негативном влиянии войны России против Украины на глобальную безопасность.
Украинская сторона призвала государства-члены НАТО предоставить необходимую Украине помощь в усилении противовоздушной обороны, в частности системы Patriot и ракеты к ним. Отдельно была подчеркнута потребность в дальнобойных ракетах.
Кроме того, союзников призвали наращивать объемы инвестиций в оборонную промышленность Украины, в частности производство дронов. При условии достаточного финансирования Украина может производить значительное количество дополнительных возможностей.
"Представители государств-членов НАТО решительно осудили массированные российские обстрелы украинских городов, гражданских объектов и граждан, подчеркнув, что такие действия России демонстрируют отсутствие стремления к миру. Они также отметили, что необходимо усиливать давление на РФ и заверили, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину и работать над обеспечением устойчивого и своевременного снабжения Украины необходимым вооружением. Учитывая приближение зимы и отопительного сезона, союзники обратили внимание на важность защиты энергетической инфраструктуры и заверили, что будут предоставлять Украине необходимую для этого поддержку", - говорится в сообщении.
