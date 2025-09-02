УКР
Росія суттєво збільшує обсяги виробництва зброї, зокрема крилатих ракет, дронів, артилерії, - МЗС

1 вересня 2025 року в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося позачергове засідання Ради Україна-НАТО у форматі Політичного комітету, скликане на запит української сторони у зв’язку із нещодавніми масованими російськими обстрілами.

Зазначається, що до засідання в режимі онлайн приєдналися заступник міністра оборони України Сергій Боєв та заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв. Українські посадовці детально поінформували союзників про поточну безпекову ситуацію, оцінку актуальної тактики Росії та її подальших планів.

Сергєєв поінформував про наслідки нещодавніх російських атак проти України, кількість загиблих і поранених, масштаби руйнувань інфраструктури.

Боєв у свою чергу підкреслив, що Росія суттєво збільшує обсяги виробництва зброї, зокрема крилатих ракет, дронів, артилерії. Він також зазначив, що Північна Корея та Іран продовжують надавати суттєву допомогу Росії, що свідчить про негативний вплив війни Росії проти України на глобальну безпеку.

Українська сторона закликала держави-члени НАТО надати необхідну Україні допомогу у посиленні протиповітряної оборони, зокрема системи Patriot та ракети до них. Окремо було підкреслено потребу у далекобійних ракетах.

Крім того, союзників закликали нарощувати обсяги інвестицій в оборонну промисловість України, зокрема виробництво дронів. За умови достатнього фінансування Україна може виробляти значну кількість додаткових спроможностей.

"Представники держав-членів НАТО рішуче засудили масовані російські обстріли українських міст, цивільних об’єктів та громадян, підкресливши, що такі дії Росії демонструють відсутність прагнення до миру. Вони також зазначили, що необхідно посилювати тиск на РФ та запевнили, що і надалі підтримуватимуть Україну та працюватимуть над забезпеченням сталого та своєчасного постачання Україні необхідного озброєння. З огляду на наближення зими та опалювального сезону, союзники звернули увагу на важливість захисту енергетичної інфраструктури та запевнили, що надаватимуть Україні необхідну для цього підтримку", - йдеться в повідомленні.

Ну нам теж треба суттєво збільшувати та лупасити по хрюкоцапам
02.09.2025 01:58
Якщо за 12 років війни 2 президентів України і 4 президентів Америки це не було зроблено , то вже не буде цього
02.09.2025 02:05
Поставив знак рівності між Порошенком та Зеленським.
02.09.2025 02:19
гнусавий жидьониш виробляє відосики для дегенератів
02.09.2025 01:59
Зібралися, одні заклики, засудження, як завжди посилення тиску, словесна підтримка, набухалися, розійшлия. НАТО не сказало коли передасть військову зброю? То чого збиралися?
02.09.2025 02:12
"Тиха гавань": виробництво української зброї на території ЄС

Ініціатива Данії - перша свого роду - полягає у тому, що ще до кінця 2025 року одна українська збройна компанія запустить виробництво на данській території.
Про це повідомив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен, не вдаючись у подробиці того, яка саме зброя буде там виготовлятися.
"Я також очікую, що протягом цього року за нею послідують й інші українські оборонні підприємства", - додав він.
02.09.2025 02:53
 
 