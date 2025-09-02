РФ и Китай подписали соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири 2"

Российский "Газпром" и китайская "CNPC" подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве трубопровода "Сила Сибири 2" для поставок газа с Ямала в Китай.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Также будет построен транзитный газопровод через Монголию "Союз - Восток". Этот проект позволит поставлять из России транзитом через Монголию 50 млрд кубических метров газа в год.

Как ожидается, поставки по новой договоренности будут осуществляться в течение 30 лет.

Также достигнуто соглашение об увеличении поставок через газопровод "Сила Сибири" с 38 до 44 млрд кубометров в год.

Оплата осуществляется, по словам Миллера, в текущий период - "50% в рублях и 50% в валюте".

Глава "Газпрома" заявил, что цена для Китая объективно ниже, чем для Европы.

"Китайский рынок расположен ближе, логистические затраты ниже, соответственно, и цена объективно ниже", - пояснил он.

