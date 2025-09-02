РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10333 посетителя онлайн
Новости Газопровод Сила Сибири 2
5 507 49

РФ и Китай подписали соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири 2"

Строительство газопровода Сила Сибири 2. Китай и РФ подписали соглашение

Российский "Газпром" и китайская "CNPC" подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве трубопровода "Сила Сибири 2" для поставок газа с Ямала в Китай.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Также будет построен транзитный газопровод через Монголию "Союз - Восток". Этот проект позволит поставлять из России транзитом через Монголию 50 млрд кубических метров газа в год.

Как ожидается, поставки по новой договоренности будут осуществляться в течение 30 лет.

Также читайте: Китайский банк перестал проводить платежи из России. Это один из последних банков, который открывал счета россиянам

Также достигнуто соглашение об увеличении поставок через газопровод "Сила Сибири" с 38 до 44 млрд кубометров в год.

Оплата осуществляется, по словам Миллера, в текущий период - "50% в рублях и 50% в валюте".

Глава "Газпрома" заявил, что цена для Китая объективно ниже, чем для Европы.

"Китайский рынок расположен ближе, логистические затраты ниже, соответственно, и цена объективно ниже", - пояснил он.

Читайте: Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине: заявлений о войне в Украине не было

Автор: 

газопровод (831) Китай (3151) россия (97035)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Законна ціль.
показать весь комментарий
02.09.2025 10:06 Ответить
+8
От так вір нашим експертам, які п-здять. Ну що ж підписали. Так саме так звані військові експерти. Менше потрібно їх дивитись і слухати.
показать весь комментарий
02.09.2025 10:06 Ответить
+7
Тим більше за безцінь. Та ще у ржублях..
показать весь комментарий
02.09.2025 10:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Законна ціль.
показать весь комментарий
02.09.2025 10:06 Ответить
От так вір нашим експертам, які п-здять. Ну що ж підписали. Так саме так звані військові експерти. Менше потрібно їх дивитись і слухати.
показать весь комментарий
02.09.2025 10:06 Ответить
Меморандум на 30 років 50 млрд. кубів
І це на тлі відкриття Нового Величезного басейну сланцевого газу в Китаї.
показать весь комментарий
02.09.2025 10:42 Ответить
50 на рік
показать весь комментарий
02.09.2025 12:07 Ответить
це ж було вже(с)
показать весь комментарий
02.09.2025 10:09 Ответить
Що таке 50млрд.м3? У 2000-х скільки газу купляла одна Україна.Мені здається що тут більше політики ніж бізнесу.За скільки окупиться нова труба і чи окупиться взагалі?Що стало наприклад з турецьким потоком?
показать весь комментарий
02.09.2025 10:09 Ответить
Тим більше за безцінь. Та ще у ржублях..
показать весь комментарий
02.09.2025 10:13 Ответить
Когда Украина покупала много, газ стоил 20 долларов. Из-за цен на газ украинский олигархат поссорился с кацапами. И пошло поехало.
показать весь комментарий
02.09.2025 10:27 Ответить
Ага і як завше винувата жертва - а вбивця злодій не винуватий . Тутка водкі ніту такшо такшо .
показать весь комментарий
02.09.2025 10:43 Ответить
Що ти мелеш?
Кожного нового року ліліпут влаштовував шоу з перекриттям газу в Державу Україну для шантажу Українців. Це було навіть при янику.
Остання ціна - 400 долларів при Юлі Тимошенко.
показать весь комментарий
02.09.2025 10:45 Ответить
там трохи раніше коріння росте - наші вирішили ліквідувати прокладку "рос-укр-енерго" через яку бабло качали, а з неї годувалися 50/50 наш Фірташ і російський вищий чин (формально Газпром а не формально говорять сам Путін), звідси Путін розізлився тоді та почалось оте з цінами. Т.е. винна фактично боротьба з корупцією.
показать весь комментарий
02.09.2025 10:47 Ответить
США качають газ по всьому світу ні на кого не розізілились - не мели маячню
ліліпут злий сам на себе що не вийшов на захист ссср при розвалі, але вийшов з кгб в 1991 році щоб носити чемодани собчака
показать весь комментарий
02.09.2025 10:54 Ответить
до чого тут США? я вам про причини конфлікта а ви мені про чумадани
показать весь комментарий
02.09.2025 11:26 Ответить
Причина одна - бажання ліліпута відновити ссср, за який він не вийшов, коли ссср розпадався, зате вийшов в 1991 році з партії та кгб.
Іншої приични немає.
Наразі США продає свій газ мільярдерам по всьому світу і ні накого не злиться, бо США не потрібно відновлювати ссср.
показать весь комментарий
02.09.2025 11:29 Ответить
до сраки йому ссср. він хотів бабла та влади у себе в країні бо не впевнено сидів у кріслі, тоді ще і близько не було закидонів про відновлення і кгб сиділо у сраці під бандитами і теж робило бабло, тоді ще навіть на грузію не напали.
показать весь комментарий
02.09.2025 11:40 Ответить
Не 400 дол, а 450. І не за тисячу кубів газу, а газового конденсату. Вивчай історію
показать весь комментарий
02.09.2025 11:10 Ответить
Суть одна і таж - не задарма і не по 20 і не олігархам а простим домогосподарствам.
показать весь комментарий
02.09.2025 11:31 Ответить
вы слегка не в курсе из за чего посорились - решили ликвидировать прокладку "рос-укр-энерго" через которую бабло качали, а с нее кормились 50/50 наш Фирташ и российский высший чин (формально Газпром а не формально говорят сам Путин), отсюда Путин взбеленился тогда.
показать весь комментарий
02.09.2025 10:45 Ответить
Пошло-поехало ещё начиная с половцев-печенегов.
показать весь комментарий
02.09.2025 10:53 Ответить
Ніколи для України кацапський газ не коштував $20. Так що не смерди кацапоїд. Тією газовою трубою ***** гвалтував Українуі українців в усі дири. За той газ Україна платила ***** не тільки валютою, а і зброєю, незалежністю і політичними компромісами. За тей газ ми до сих пір розплачуємось в тому числі життями українців.
показать весь комментарий
02.09.2025 11:02 Ответить
За 5 років по ньому експортували 100млрд.м3,тобто 20 на рік,а наприклад за один 2019 180 млрд.м3.Грошей вкладено неміряно,а працює не на повну потужність.Санкції.
показать весь комментарий
02.09.2025 10:47 Ответить
Нагугли сам.Десь читав що не виправдав кацапських сподівань.Мало того,з ним можна в любий день зробить те що з NSII.Війна йде,всяке може статись...
показать весь комментарий
02.09.2025 11:12 Ответить
І буде так як з першим проектом. Китай ***** знову кинуть.
показать весь комментарий
02.09.2025 10:14 Ответить
Там шось було ше декілька років тому шо газу в першому проекті (в родовищі ) менше ніж кацапи звізділи . Богаз для першого проекту надходить не з Західного Сибіру ( звідкілля його купувала Європа ).
показать весь комментарий
02.09.2025 10:46 Ответить
Тож всі ікспєрди тренділи, що китайозам цей газопровід і нах не потрібен... А оно он як невдобно вийшло.
показать весь комментарий
02.09.2025 10:18 Ответить
менше слухати потрібно тих ікспердів.
показать весь комментарий
02.09.2025 11:03 Ответить
Тим часом ємєлі з Зауралья в пошуках дров на опалення.
показать весь комментарий
02.09.2025 10:20 Ответить
І коли він вже буде збудований, хитрий ЦзіньПінь сам назначить мінімальну ціну за тисячу кубів. )))
показать весь комментарий
02.09.2025 10:21 Ответить
ба більше. може статись і так, що Китай той газ взагалі буде безплатно отримувати. більше того, далеко не факт, що будувати той газопровід будуть китайці. там більше затрат на будівництво понесуть кацапи. можливо, навіть усі затрати на будівництво цього газогону понесуть цапи. та ще й можливо за кредитні гроші від Китаю. тож Китай з часом отримає безплатний газ і навіть цю трубу безплатно отримає. поки кацапи ще існують як федерація, то нехай будують. Китайці думають наперед на десятиліття.
показать весь комментарий
02.09.2025 11:09 Ответить
Ці козли підписують якусь муйню, але ж уже давно писалось про цю імпотенцію сибіру.
показать весь комментарий
02.09.2025 10:21 Ответить
***** до того часу вже не буде.🤣
показать весь комментарий
02.09.2025 10:23 Ответить
Китайцям втюхати щось великий талант потрібен. Газогони будуватиме "Газпром" власним коштом, точніше за гроші кріпаків, яким підвищать вартість газу; договора китайці складуть так, що крок вправо або крок вліво і росіянці самі будуть платити за газ, аби він йшов в Піднебесну, інакше доведеться гасити свердловини.
показать весь комментарий
02.09.2025 10:24 Ответить
- меморандум .. Угода про наміри . Тобто , підписали папірець з яким зазвичай - ходять до туалету !
Зате пересічному Ємєлі з Мухосранська тепер можна гордо заявити що путєн снова всєх пєрєіграл !
показать весь комментарий
02.09.2025 10:25 Ответить
Для сравнения. Маленькая страна ОАЭ, где кроме нефти есть только песок. И расея, где вся таблица Менделеева в огромном количестве. И какая разная судьба. Первые с верблюдов пересели на Ламборджини, а вторые скатываются в полное гавно
показать весь комментарий
02.09.2025 10:29 Ответить
Ви дрина не перегинайте - Ламборджіні за всю історію компанії випустили десь тисяч 100. Ось Мерседесів S класу би вистачило мешканцям ОАЄ .
показать весь комментарий
02.09.2025 10:53 Ответить
Як можна скотитися, якщо ще і вилізти не встигли
показать весь комментарий
02.09.2025 11:32 Ответить
Дешевая бензоколонка Китая и Индии.
показать весь комментарий
02.09.2025 10:29 Ответить
І дармовий газовий балон..
показать весь комментарий
02.09.2025 10:37 Ответить
Меморандум це не договір, в декларація про наміри.
На чий рахунок має будуватись?
Ціна для дзиньпіня нижча ніж для орбана, і... - нижча ніж для муді???😁
показать весь комментарий
02.09.2025 10:45 Ответить
Нічого не буде. Китай планово впроваджує конверсію - перехід з вуглеводородів на електроенергію, де це можливо. Бо дуже багато виробляє електроенергії, та цю галузь нескладно розвивати.
показать весь комментарий
02.09.2025 10:55 Ответить
Все зрозуміло. Сибір вже китайська.
показать весь комментарий
02.09.2025 11:01 Ответить
Дійсно,трубили що па-раша потерпіла провал на саміті в Пекіні.Вихід буде один-будують,а потім як ""Північний потік" ...
показать весь комментарий
02.09.2025 11:03 Ответить
Щоб ви там усі передохли,вузькоглазі потвори
показать весь комментарий
02.09.2025 11:19 Ответить
РФ та Китай підписали угоду про будівництво газопроводу "Сила Сибири 2"
Ху.... лостан будує, а Китай, за дозвіл, отримує безкоштовно газ. Вигода всім, ху.... ло краде, а Китай своїм газ за дешево постачає
показать весь комментарий
02.09.2025 11:28 Ответить
 
 