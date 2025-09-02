РФ и Китай подписали соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири 2"
Российский "Газпром" и китайская "CNPC" подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве трубопровода "Сила Сибири 2" для поставок газа с Ямала в Китай.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Также будет построен транзитный газопровод через Монголию "Союз - Восток". Этот проект позволит поставлять из России транзитом через Монголию 50 млрд кубических метров газа в год.
Как ожидается, поставки по новой договоренности будут осуществляться в течение 30 лет.
Также достигнуто соглашение об увеличении поставок через газопровод "Сила Сибири" с 38 до 44 млрд кубометров в год.
Оплата осуществляется, по словам Миллера, в текущий период - "50% в рублях и 50% в валюте".
Глава "Газпрома" заявил, что цена для Китая объективно ниже, чем для Европы.
"Китайский рынок расположен ближе, логистические затраты ниже, соответственно, и цена объективно ниже", - пояснил он.
І це на тлі відкриття Нового Величезного басейну сланцевого газу в Китаї.
Кожного нового року ліліпут влаштовував шоу з перекриттям газу в Державу Україну для шантажу Українців. Це було навіть при янику.
Остання ціна - 400 долларів при Юлі Тимошенко.
ліліпут злий сам на себе що не вийшов на захист ссср при розвалі, але вийшов з кгб в 1991 році щоб носити чемодани собчака
Іншої приични немає.
Наразі США продає свій газ мільярдерам по всьому світу і ні накого не злиться, бо США не потрібно відновлювати ссср.
Зате пересічному Ємєлі з Мухосранська тепер можна гордо заявити що путєн снова всєх пєрєіграл !
На чий рахунок має будуватись?
Ціна для дзиньпіня нижча ніж для орбана, і... - нижча ніж для муді???😁
Ху.... лостан будує, а Китай, за дозвіл, отримує безкоштовно газ. Вигода всім, ху.... ло краде, а Китай своїм газ за дешево постачає