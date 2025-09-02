Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине: заявлений о войне в Украине не было
Кремлевский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин провели встречу в Пекине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Путин назвал Си Цзиньпина "дорогим другом" и сказал об отношениях между РФ и Китаем, находящихся на "беспрецедентно высоком уровне".
"Наше тесное общение отражает стратегический характер российско-китайских отношений", - отметил российский диктатор.
Он также вспомнил о "братстве по оружию" времен Второй мировой войны, отметив доверие и взаимную поддержку между двумя странами.
В то же время лидер КНР назвал Путина "старым другом" и заявил о готовности сотрудничать с РФ для развития поддержки международной справедливости и создания "справедливой и разумной системы глобального управления".
Прямых заявлений об Украине на встрече не звучало.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нудять та гадять у Світі, перед своєю раптовою кончиною!!
Яке приїхало, такого і здибало!
Бо Трамп поручкався. Тепер якісь плями на руці з'явилися.
Точно. И как Россия, в своё время, впряглась за династию Цинь.
Боксе́рське повста́ння, або Їхетуа́нське повста́ння (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 кит. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B8 трад. 義和團運動, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D1%96%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B8 спр. 义和团运动, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%8C%D1%97%D0%BD%D1%8C піньїнь: Yìhétuán yùndòng, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E акад. Їхетуань юньдун; 1898-1901 рр.) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F повстання проти іноземного втручання в економіку, внутрішню політику і релігійне життя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китаю, що досягло свого максимуму в останні роки правління https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A6%D1%96%D0%BD династії Цін (1636-1912). Офіційно оголошене в листопаді https://uk.wikipedia.org/wiki/1898 1898, на початку завдяки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%BE_%D0%94%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%97 Дзаї, принцу Дуань, користувалося підтримкою з боку офіційної влади, було розгромлене https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2 коаліцією 8 держав. Головними аренами подій стали провінція https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B4%D1%83%D0%BD Шаньдун (батьківщина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9 Конфуція та місце активного проникнення німецьких колоніалістів, див. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BE Ціндао) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%BD Пекін.Украй хворобливу реакцію населення викликало іноземне проникнення в північні райони - в провінції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%96 Чжилі, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B4%D1%83%D0%BD Шаньдун і в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%96%D1%8F Маньчжурію, де зміни в економіці й соціальному стані були занадто серйозними. Через будівництво залізниць, уведення поштово-телеграфного зв'язку, зростання імпорту фабричних товарів утратили роботу численні трудівники традиційних видів транспорту і зв'язку: човнярі, візники, носильники, погоничі, охоронці, доглядачі посильних служб. Крім того, будівництво https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F Китайсько-Східної і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F Південно-Маньчжурської залізниць загрожувало залишити без заробітку багато тисяч людей, зайнятих візницьким промислом. Траси цих доріг знищували поля, руйнували будинки і кладовища. Проникнення європейських, російських, японських і американських товарів на внутрішній ринок Китаю прискорило руйнування ручної промисловості.Для боротьби з повстанцями було створено 19-тисячний міжнародний військовий загін, в котрому головну роль відігравали британці, росіяни, французи та японці. Вигравши у боксерів дві великі битви на шляху до Пекіна, 14 серпня міжнародні війська увійшли до столиці Китаю і звільнили заручників. Повстання боксерів було придушено, а імператорський двір втік з міста на Північ.
Завершилося підписанням https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 7 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1901 1901 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB «Завершального (або "Боксерського") протоколу».7 вересня 1901 підписаний Пекінський протокол, що формально знаменував закінчення повстання. З одного боку його підписав Цинський уряд, з іншого - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Японія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Австро-Угорщина, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Італія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Іспанія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F Бельгія та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Нідерланди. Згідно з ним, іноземним військам надавалось право залишатись у Пекіні, а на Китай накладалось зобов'язання виплатити 333 мільйони доларів як компенсацію за причинені повстанням збитки і надіслати в Японію та Німеччину спеціальних посланців з офіційними вибаченнями за вбивства їхніх дипломатичних представників.
(До речі - щоб тобі було "легше"... Династія Цінь правила Китаєм ще тоді, коли Росія захоплювала Приамур"я... Саме тоді було укладено так звану "Айгунську угоду", за якою Китай втратив все Приамур"я та Далекий Схід, разом з "Хайшенвеєм" (Владивостоком).
Цин - 1644 - 1911
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A6%D1%96%D0%BD%D1%8C Цінь秦朝https://uk.wikipedia.org/wiki/221_%D0%B4%D0%BE_%D0%A0.%D0%A5. 221 до Р.Х.－https://uk.wikipedia.org/wiki/206_%D0%B4%D0%BE_%D0%A0.%D0%A5. 206 до Р.Х. (15 років)Їн 嬴3заснування монархійного устрою, який безперебійно існував до 20 століття
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A6%D1%96%D0%BD Цін清朝https://uk.wikipedia.org/wiki/1636 1636－https://uk.wikipedia.org/wiki/1912 1912.2.12. (268 років)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BD_%D2%90%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BE Айсін Ґьоро (Цзінь 金)12 (починаючи з Нурхаці, Пізня Цзінь)Манчжурська династія, яка стверджувала власну легітимність на монгольському володінні, Юань: https://uk.wikipedia.org/wiki/1616 1616 року створена як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%96%D0%B7%D0%BD%D1%8F_%D0%A6%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%8C Пізня Цзінь, перейменована на Цін https://uk.wikipedia.org/wiki/1636 1636 року.
Тобто, це та сама династія, під дещо видозміненими назвами...
Це, приблизно так, як найменування "Вкраїна" та "Україна"...
Ти сам, у своїх уявленнях, заплутав сам себе...
По-перше, звідки ти взяв, що я - "Валєра"? У мене зовсім інше ім"я - хоча теж римського походження...
По-друге, сарказм - це висловлювання в "непрямому значенні" (частіш всього - в іронічному). Такі висловлювання повинні писаться (у відповідності з українським правописом), у "лапках"... У тебе їх немає... Висновок: тут ти "петляєш", бо тебе "прихватили на "фантазіях"...
По-третє, що ти "понимаешь", стосовно мене - твоя власна справа... Це мене не стосується... Ми з тобою, мабуть, жили в різних реальностях і вчили "різну" історію... Я її вивчав у радянській школі, а також у двох ВИШах...
По-четверте хоч трохи, перед тим, як щось писать, на теми реальної історії - заглядай у Вікіпедію... Щоб не ганьбиться...