РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10333 посетителя онлайн
Новости Встреча Путина и Си Цзиньпина
2 489 29

Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине: заявлений о войне в Украине не было

Путин встретился с Си Цзиньпином в Китае. Что известно?

Кремлевский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин провели встречу в Пекине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Путин назвал Си Цзиньпина "дорогим другом" и сказал об отношениях между РФ и Китаем, находящихся на "беспрецедентно высоком уровне".

"Наше тесное общение отражает стратегический характер российско-китайских отношений", - отметил российский диктатор.

Он также вспомнил о "братстве по оружию" времен Второй мировой войны, отметив доверие и взаимную поддержку между двумя странами.

В то же время лидер КНР назвал Путина "старым другом" и заявил о готовности сотрудничать с РФ для развития поддержки международной справедливости и создания "справедливой и разумной системы глобального управления".

Прямых заявлений об Украине на встрече не звучало.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп сегодня вечером выступит с заявлением, - Белый дом

Автор: 

Китай (3151) путин владимир (32119) россия (97035) Си Цзиньпин (317)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Так і про задавлених танками китайців на площі Тяньамень, в Китаї теж комуняки мовчать! Два старих та стоптаних чоботи, пара!
Нудять та гадять у Світі, перед своєю раптовою кончиною!!
Яке приїхало, такого і здибало!
показать весь комментарий
02.09.2025 09:15 Ответить
+6
Ручкалися?
Бо Трамп поручкався. Тепер якісь плями на руці з'явилися.
показать весь комментарий
02.09.2025 09:16 Ответить
+3
А СБУ на чолі з Малюком могли обнулить цих двох підарів на параді дєвятамая. З павутиною ж получилось. Чому зассяли вити ***** та його дружань Сунь Дзинь Пиня? ТАк би вже б війна б закінчилась ще тоді!!!
показать весь комментарий
02.09.2025 09:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А СБУ на чолі з Малюком могли обнулить цих двох підарів на параді дєвятамая. З павутиною ж получилось. Чому зассяли вити ***** та його дружань Сунь Дзинь Пиня? ТАк би вже б війна б закінчилась ще тоді!!!
показать весь комментарий
02.09.2025 09:12 Ответить
Це було щось. Моді привів за руку ***** і представив його Сі як як свого під@р@
показать весь комментарий
02.09.2025 09:13 Ответить
Так і про задавлених танками китайців на площі Тяньамень, в Китаї теж комуняки мовчать! Два старих та стоптаних чоботи, пара!
Нудять та гадять у Світі, перед своєю раптовою кончиною!!
Яке приїхало, такого і здибало!
показать весь комментарий
02.09.2025 09:15 Ответить
Ручкалися?
Бо Трамп поручкався. Тепер якісь плями на руці з'явилися.
показать весь комментарий
02.09.2025 09:16 Ответить
а що, ще якісь заяви мали бути? вони просто тихо роблять криваву роботу, про яку не варто робити ніяких заяв. і вони їх не роблять.
показать весь комментарий
02.09.2025 09:16 Ответить
уті - путі ше може заключити з Сі військовий союз як з пупсом
показать весь комментарий
02.09.2025 09:17 Ответить
Ні хєра! Сі дзінь Пін зараз корчить з себе "всесвітнього арбітра" та "миротворця"... Підписуваться за "лузера" він не стане... Відсутність заяв по війні в Україні, як я й прогнозував, десь тижнів кілька тому, говорить про одне - Путіну, в Пекіні, сказали чітко: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...". Тобто, хай "розгрібає своє "гімно", САМ - якщо не зміг отримать "швидкої перемоги... Та ще й китайцям усі карти сплутав - не надав прецеденту для їх "бліцкрігу" на Тайвані та встановлення "нового порядку", в світі...
показать весь комментарий
02.09.2025 09:55 Ответить
хто ато, а вони начебто не потребують порятунку. ось Україну не згадують, так як їм вона не цікава, молтаяеденого яйця не варто.
показать весь комментарий
02.09.2025 12:04 Ответить
може скоро здохне старий друг
показать весь комментарий
02.09.2025 09:19 Ответить
Два покидька за якими шибениця давно плаче.
показать весь комментарий
02.09.2025 09:20 Ответить
заяви - то про коаліцію "охочих". Це майстри заяв 100 левела. сі просто тишком надать технології, продукцію, ресурси.. а може (раптом.. хто зна) і кредитик уйлові надасть
показать весь комментарий
02.09.2025 09:20 Ответить
китай если б хотел за неделю фронт обрушил нам,запретом продажи запчастей к дронам,слава богу что китайцы это хитрожопые азиатские евреи-)
показать весь комментарий
02.09.2025 09:21 Ответить
А ти не знав? Британці ще у 18 столітті китайців називали "євреями Південно-Східної Азії"... Переважна більшість економіки того регіону - в руках китайських діаспор... Лише індуси, більш-менш, "опираються"...
показать весь комментарий
02.09.2025 10:06 Ответить
Де? У пекіні? Я то грішним словом подумав що у Пеклі. Амінь
показать весь комментарий
02.09.2025 09:22 Ответить
Ну що ж вісь зла об'єнуєтся ,на жаль Трамп розбалансував Західну єдність ,ось і так звана зустріч найкривавішого терориста з комуністичним лідером.
показать весь комментарий
02.09.2025 09:24 Ответить
Он также вспомнил о "братстве по оружию" времен Второй мировой войны, отметив доверие и взаимную поддержку между двумя странами.

Точно. И как Россия, в своё время, впряглась за династию Цинь.
показать весь комментарий
02.09.2025 09:27 Ответить
Ти впевнений?

Боксе́рське повста́ння, або Їхетуа́нське повста́ння (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 кит. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B8 трад. 義和團運動, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D1%96%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B8 спр. 义和团运动, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%8C%D1%97%D0%BD%D1%8C піньїнь: Yìhétuán yùndòng, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E акад. Їхетуань юньдун; 1898-1901 рр.) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F повстання проти іноземного втручання в економіку, внутрішню політику і релігійне життя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китаю, що досягло свого максимуму в останні роки правління https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A6%D1%96%D0%BD династії Цін (1636-1912). Офіційно оголошене в листопаді https://uk.wikipedia.org/wiki/1898 1898, на початку завдяки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%BE_%D0%94%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%97 Дзаї, принцу Дуань, користувалося підтримкою з боку офіційної влади, було розгромлене https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2 коаліцією 8 держав. Головними аренами подій стали провінція https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B4%D1%83%D0%BD Шаньдун (батьківщина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9 Конфуція та місце активного проникнення німецьких колоніалістів, див. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BE Ціндао) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%BD Пекін.Украй хворобливу реакцію населення викликало іноземне проникнення в північні райони - в провінції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%96 Чжилі, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B4%D1%83%D0%BD Шаньдун і в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%96%D1%8F Маньчжурію, де зміни в економіці й соціальному стані були занадто серйозними. Через будівництво залізниць, уведення поштово-телеграфного зв'язку, зростання імпорту фабричних товарів утратили роботу численні трудівники традиційних видів транспорту і зв'язку: човнярі, візники, носильники, погоничі, охоронці, доглядачі посильних служб. Крім того, будівництво https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F Китайсько-Східної і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F Південно-Маньчжурської залізниць загрожувало залишити без заробітку багато тисяч людей, зайнятих візницьким промислом. Траси цих доріг знищували поля, руйнували будинки і кладовища. Проникнення європейських, російських, японських і американських товарів на внутрішній ринок Китаю прискорило руйнування ручної промисловості.Для боротьби з повстанцями було створено 19-тисячний міжнародний військовий загін, в котрому головну роль відігравали британці, росіяни, французи та японці. Вигравши у боксерів дві великі битви на шляху до Пекіна, 14 серпня міжнародні війська увійшли до столиці Китаю і звільнили заручників. Повстання боксерів було придушено, а імператорський двір втік з міста на Північ.

Завершилося підписанням https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 7 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1901 1901 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB «Завершального (або "Боксерського") протоколу».7 вересня 1901 підписаний Пекінський протокол, що формально знаменував закінчення повстання. З одного боку його підписав Цинський уряд, з іншого - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Японія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Австро-Угорщина, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Італія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Іспанія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F Бельгія та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Нідерланди. Згідно з ним, іноземним військам надавалось право залишатись у Пекіні, а на Китай накладалось зобов'язання виплатити 333 мільйони доларів як компенсацію за причинені повстанням збитки і надіслати в Японію та Німеччину спеціальних посланців з офіційними вибаченнями за вбивства їхніх дипломатичних представників.
показать весь комментарий
02.09.2025 10:15 Ответить
Абсолютно. Как и в том, что Цинь и Цин - разные вещи.
показать весь комментарий
02.09.2025 10:22 Ответить
Поясни мені різницю... Розкажи, коли правила "династія Цінь", а коли - "династія Цін"... Посміємся разом...
(До речі - щоб тобі було "легше"... Династія Цінь правила Китаєм ще тоді, коли Росія захоплювала Приамур"я... Саме тоді було укладено так звану "Айгунську угоду", за якою Китай втратив все Приамур"я та Далекий Схід, разом з "Хайшенвеєм" (Владивостоком).
показать весь комментарий
02.09.2025 10:28 Ответить
Цинь - 324 до н.э.- 207 до н.э.
Цин - 1644 - 1911
показать весь комментарий
02.09.2025 10:42 Ответить
НЕ ТРИН-ДИ!!!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A6%D1%96%D0%BD%D1%8C Цінь秦朝https://uk.wikipedia.org/wiki/221_%D0%B4%D0%BE_%D0%A0.%D0%A5. 221 до Р.Х.－https://uk.wikipedia.org/wiki/206_%D0%B4%D0%BE_%D0%A0.%D0%A5. 206 до Р.Х. (15 років)Їн 嬴3заснування монархійного устрою, який безперебійно існував до 20 століття
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A6%D1%96%D0%BD Цін清朝https://uk.wikipedia.org/wiki/1636 1636－https://uk.wikipedia.org/wiki/1912 1912.2.12. (268 років)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BD_%D2%90%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BE Айсін Ґьоро (Цзінь 金)12 (починаючи з Нурхаці, Пізня Цзінь)Манчжурська династія, яка стверджувала власну легітимність на монгольському володінні, Юань: https://uk.wikipedia.org/wiki/1616 1616 року створена як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%96%D0%B7%D0%BD%D1%8F_%D0%A6%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%8C Пізня Цзінь, перейменована на Цін https://uk.wikipedia.org/wiki/1636 1636 року.
Тобто, це та сама династія, під дещо видозміненими назвами...
Це, приблизно так, як найменування "Вкраїна" та "Україна"...
показать весь комментарий
02.09.2025 10:48 Ответить
Так Цинь или Цзинь, китаевед ты наш? И если существовал введенный династией монархический строй, то это не значит, что всё это время существовала сама династия.
показать весь комментарий
02.09.2025 11:17 Ответить
Теля дурне! Ти ж сам плутаєш "Цін" і "Цінь"... Крім того, Скажи мені - так за яку саме династію "впряглася" Росія, якщо остання династія Китаю, "Цін" (як офіційно вона іменувалася з 1636 року), практично ровесниця династії Романових. А якщо судить по зміні назви "Московія", на "Росія - то й старша... Адже ти пишеш саме про Росію, а не про Московію чи "династію Романових"... Та й перші офіційні контакти Московії та Китаю, виникли пізніше - "У XVII столітті російські першопрохідці, просуваючись на схід, зіткнулися з маньчжурською https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A6%D1%96%D0%BD Цінською імперією. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 Московсько-цінський прикордонний конфлікт, який тривав ледь не півстоліття, завершився підписанням в 1689 році https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80 Нерчинського договору, відповідно до якого було зроблено розмежування московської та цінської територій у верхів'ях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Амура, землі ж далі на схід (про які обидві сторони мали дуже туманне уявлення) були залишені нерозмежованими"
Ти сам, у своїх уявленнях, заплутав сам себе...
показать весь комментарий
02.09.2025 11:35 Ответить
Валера, про Россию - это сарказм был, небыстрый ты наш. И, вообще. останавливайся. Ты тут уже целую книгу напечатал. Я так понимаю, ты твёрдо уверен, что в Китае, за всю историю, была всего одна династия (ну, там, херня какая-то, мягкий знак, Цинь - Цин- оно ж похоже, а все эти Хань, Суй, Тан, Сун, Юань, Мин, которые между ними, кто их считает...).
показать весь комментарий
02.09.2025 11:46 Ответить
От , бачиш - я правий... У тебе в голові "каша"... (я про це давно знаю, тому стараюся не вв"язуваться з тобою в полеміку - щоб самому собі не створювать мороку...).
По-перше, звідки ти взяв, що я - "Валєра"? У мене зовсім інше ім"я - хоча теж римського походження...
По-друге, сарказм - це висловлювання в "непрямому значенні" (частіш всього - в іронічному). Такі висловлювання повинні писаться (у відповідності з українським правописом), у "лапках"... У тебе їх немає... Висновок: тут ти "петляєш", бо тебе "прихватили на "фантазіях"...
По-третє, що ти "понимаешь", стосовно мене - твоя власна справа... Це мене не стосується... Ми з тобою, мабуть, жили в різних реальностях і вчили "різну" історію... Я її вивчав у радянській школі, а також у двох ВИШах...
По-четверте хоч трохи, перед тим, як щось писать, на теми реальної історії - заглядай у Вікіпедію... Щоб не ганьбиться...
показать весь комментарий
02.09.2025 12:03 Ответить
дідусю трампу знову поводили по обличчю...
показать весь комментарий
02.09.2025 09:40 Ответить
Заяв про війну в Україні не було? - МЗС України характеризує це як «провал» пуйловської дипломатії.
показать весь комментарий
02.09.2025 09:48 Ответить
"Справедливої та розумної системи глобального управління". Дещо подібне на планеті вже було: Гітлер - Муссоліні; Гітлер - Сталін...
показать весь комментарий
02.09.2025 10:07 Ответить
Йому треба гроші на війну,от і зустрілися,тому нема ніяких заяв,створити Силу-Сибірі 2 та продовжувати війну він хоче,гроші шукає вилупок
показать весь комментарий
02.09.2025 11:23 Ответить
 
 