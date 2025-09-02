УКР
Новини Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіня
2 044 22

Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном у Пекіні: заяв про війну в Україні не було

Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном у Китаї. Що відомо?

Кремлівський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін провели зустріч у Пекіні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Путін назвав Сі Цзіньпіна "дорогим другом" та сказав про відносини між РФ та Китаєм, що перебувають на "безпрецедентно високому рівні".

"Наше тісне спілкування відображає стратегічний характер російсько-китайських відносин", - зазначив російський диктатор.

Він також згадав про "братерство по зброї" часів Другої світової війни, наголосивши на довірі та взаємній підтримці між двома країнами.

Водночас лідер КНР назвав Путіна "старим другом" та заявив про готовність співпрацювати з РФ для розвитку підтримки міжнародної справедливості та створення "справедливої та розумної системи глобального управління".

Прямих заяв про Україну на зустрічі не лунало.

Автор: 

Китай (4860) путін володимир (24728) росія (67469) Сі Цзіньпін (352)
Топ коментарі
+6
Ручкалися?
Бо Трамп поручкався. Тепер якісь плями на руці з'явилися.
показати весь коментар
02.09.2025 09:16 Відповісти
+5
Так і про задавлених танками китайців на площі Тяньамень, в Китаї теж комуняки мовчать! Два старих та стоптаних чоботи, пара!
Нудять та гадять у Світі, перед своєю раптовою кончиною!!
Яке приїхало, такого і здибало!
показати весь коментар
02.09.2025 09:15 Відповісти
+3
А СБУ на чолі з Малюком могли обнулить цих двох підарів на параді дєвятамая. З павутиною ж получилось. Чому зассяли вити ***** та його дружань Сунь Дзинь Пиня? ТАк би вже б війна б закінчилась ще тоді!!!
показати весь коментар
02.09.2025 09:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А СБУ на чолі з Малюком могли обнулить цих двох підарів на параді дєвятамая. З павутиною ж получилось. Чому зассяли вити ***** та його дружань Сунь Дзинь Пиня? ТАк би вже б війна б закінчилась ще тоді!!!
показати весь коментар
02.09.2025 09:12 Відповісти
Це було щось. Моді привів за руку ***** і представив його Сі як як свого під@р@
показати весь коментар
02.09.2025 09:13 Відповісти
а що, ще якісь заяви мали бути? вони просто тихо роблять криваву роботу, про яку не варто робити ніяких заяв. і вони їх не роблять.
показати весь коментар
02.09.2025 09:16 Відповісти
уті - путі ше може заключити з Сі військовий союз як з пупсом
показати весь коментар
02.09.2025 09:17 Відповісти
Ні хєра! Сі дзінь Пін зараз корчить з себе "всесвітнього арбітра" та "миротворця"... Підписуваться за "лузера" він не стане... Відсутність заяв по війні в Україні, як я й прогнозував, десь тижнів кілька тому, говорить про одне - Путіну, в Пекіні, сказали чітко: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...". Тобто, хай "розгрібає своє "гімно", САМ - якщо не зміг отримать "швидкої перемоги... Та ще й китайцям усі карти сплутав - не надав прецеденту для їх "бліцкрігу" на Тайвані та встановлення "нового порядку", в світі...
показати весь коментар
02.09.2025 09:55 Відповісти
може скоро здохне старий друг
показати весь коментар
02.09.2025 09:19 Відповісти
Два покидька за якими шибениця давно плаче.
показати весь коментар
02.09.2025 09:20 Відповісти
заяви - то про коаліцію "охочих". Це майстри заяв 100 левела. сі просто тишком надать технології, продукцію, ресурси.. а може (раптом.. хто зна) і кредитик уйлові надасть
показати весь коментар
02.09.2025 09:20 Відповісти
китай если б хотел за неделю фронт обрушил нам,запретом продажи запчастей к дронам,слава богу что китайцы это хитрожопые азиатские евреи-)
показати весь коментар
02.09.2025 09:21 Відповісти
А ти не знав? Британці ще у 18 столітті китайців називали "євреями Південно-Східної Азії"... Переважна більшість економіки того регіону - в руках китайських діаспор... Лише індуси, більш-менш, "опираються"...
показати весь коментар
02.09.2025 10:06 Відповісти
Де? У пекіні? Я то грішним словом подумав що у Пеклі. Амінь
показати весь коментар
02.09.2025 09:22 Відповісти
Ну що ж вісь зла об'єнуєтся ,на жаль Трамп розбалансував Західну єдність ,ось і так звана зустріч найкривавішого терориста з комуністичним лідером.
показати весь коментар
02.09.2025 09:24 Відповісти
Он также вспомнил о "братстве по оружию" времен Второй мировой войны, отметив доверие и взаимную поддержку между двумя странами.

Точно. И как Россия, в своё время, впряглась за династию Цинь.
показати весь коментар
02.09.2025 09:27 Відповісти
Ти впевнений?

Боксе́рське повста́ння, або Їхетуа́нське повста́ння (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 кит. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B8 трад. 義和團運動, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D1%96%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B8 спр. 义和团运动, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%8C%D1%97%D0%BD%D1%8C піньїнь: Yìhétuán yùndòng, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E акад. Їхетуань юньдун; 1898-1901 рр.) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F повстання проти іноземного втручання в економіку, внутрішню політику і релігійне життя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китаю, що досягло свого максимуму в останні роки правління https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A6%D1%96%D0%BD династії Цін (1636-1912). Офіційно оголошене в листопаді https://uk.wikipedia.org/wiki/1898 1898, на початку завдяки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%BE_%D0%94%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%97 Дзаї, принцу Дуань, користувалося підтримкою з боку офіційної влади, було розгромлене https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2 коаліцією 8 держав. Головними аренами подій стали провінція https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B4%D1%83%D0%BD Шаньдун (батьківщина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9 Конфуція та місце активного проникнення німецьких колоніалістів, див. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BE Ціндао) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%BD Пекін.Украй хворобливу реакцію населення викликало іноземне проникнення в північні райони - в провінції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%96 Чжилі, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B4%D1%83%D0%BD Шаньдун і в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%96%D1%8F Маньчжурію, де зміни в економіці й соціальному стані були занадто серйозними. Через будівництво залізниць, уведення поштово-телеграфного зв'язку, зростання імпорту фабричних товарів утратили роботу численні трудівники традиційних видів транспорту і зв'язку: човнярі, візники, носильники, погоничі, охоронці, доглядачі посильних служб. Крім того, будівництво https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F Китайсько-Східної і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F Південно-Маньчжурської залізниць загрожувало залишити без заробітку багато тисяч людей, зайнятих візницьким промислом. Траси цих доріг знищували поля, руйнували будинки і кладовища. Проникнення європейських, російських, японських і американських товарів на внутрішній ринок Китаю прискорило руйнування ручної промисловості.Для боротьби з повстанцями було створено 19-тисячний міжнародний військовий загін, в котрому головну роль відігравали британці, росіяни, французи та японці. Вигравши у боксерів дві великі битви на шляху до Пекіна, 14 серпня міжнародні війська увійшли до столиці Китаю і звільнили заручників. Повстання боксерів було придушено, а імператорський двір втік з міста на Північ.

Завершилося підписанням https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 7 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1901 1901 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB «Завершального (або "Боксерського") протоколу».7 вересня 1901 підписаний Пекінський протокол, що формально знаменував закінчення повстання. З одного боку його підписав Цинський уряд, з іншого - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Японія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Австро-Угорщина, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Італія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Іспанія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F Бельгія та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Нідерланди. Згідно з ним, іноземним військам надавалось право залишатись у Пекіні, а на Китай накладалось зобов'язання виплатити 333 мільйони доларів як компенсацію за причинені повстанням збитки і надіслати в Японію та Німеччину спеціальних посланців з офіційними вибаченнями за вбивства їхніх дипломатичних представників.
показати весь коментар
02.09.2025 10:15 Відповісти
Абсолютно. Как и в том, что Цинь и Цин - разные вещи.
показати весь коментар
02.09.2025 10:22 Відповісти
Поясни мені різницю... Розкажи, коли правила "династія Цінь", а коли - "династія Цін"... Посміємся разом...
(До речі - щоб тобі було "легше"... Династія Цінь правила Китаєм ще тоді, коли Росія захоплювала Приамур"я... Саме тоді було укладено так звану "Айгунську угоду", за якою Китай втратив все Приамур"я та Далекий Схід, разом з "Хайшенвеєм" (Владивостоком).
показати весь коментар
02.09.2025 10:28 Відповісти
Цинь - 324 до н.э.- 207 до н.э.
Цин - 1644 - 1911
показати весь коментар
02.09.2025 10:42 Відповісти
дідусю трампу знову поводили по обличчю...
показати весь коментар
02.09.2025 09:40 Відповісти
Заяв про війну в Україні не було? - МЗС України характеризує це як «провал» пуйловської дипломатії.
показати весь коментар
02.09.2025 09:48 Відповісти
"Справедливої та розумної системи глобального управління". Дещо подібне на планеті вже було: Гітлер - Муссоліні; Гітлер - Сталін...
показати весь коментар
02.09.2025 10:07 Відповісти
 
 