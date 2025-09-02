Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном у Пекіні: заяв про війну в Україні не було

Кремлівський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін провели зустріч у Пекіні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Путін назвав Сі Цзіньпіна "дорогим другом" та сказав про відносини між РФ та Китаєм, що перебувають на "безпрецедентно високому рівні".

"Наше тісне спілкування відображає стратегічний характер російсько-китайських відносин", - зазначив російський диктатор.

Він також згадав про "братерство по зброї" часів Другої світової війни, наголосивши на довірі та взаємній підтримці між двома країнами.

Водночас лідер КНР назвав Путіна "старим другом" та заявив про готовність співпрацювати з РФ для розвитку підтримки міжнародної справедливості та створення "справедливої та розумної системи глобального управління".

Прямих заяв про Україну на зустрічі не лунало.

