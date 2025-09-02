УКР
Новини
3 502 40

Трамп сьогодні ввечері виступить із заявою, - Білий дім

Трамп про територіальні поступки

Сьогодні, 2 вересня 2025 року, о 2:00 за Вашингтоном (21:00 за Києвом) президент США Дональд Трамп виступить із заявою. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це стало відомо з публічного розкладу Трампа.

Наразі немає чіткої ясності, якої теми стосуватиметься заява лідера США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про мирні перемовини України та РФ: "У мене є дуже серйозний план"

Нагадаємо, що сьогодні спливає термін, який Трамп дав диктатору Путіну для мирної угоди.

трамп скрін
Фото: Джерело

Автор: 

путін володимир (24728) Трамп Дональд (7034) переговори з Росією (1432)
Топ коментарі
+10
О,двухтижневий опять о двох тижнях варнякать будет.
показати весь коментар
02.09.2025 07:48 Відповісти
+9
У нього весь час якісь заяви, він без них жити не може, і кожна чергова, безглуздіша від попередньої
показати весь коментар
02.09.2025 07:49 Відповісти
+8
Білий дім себе вже так знецінив, шо мусить робити анонси своїх чергових висерів.
показати весь коментар
02.09.2025 07:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Білий дім себе вже так знецінив, шо мусить робити анонси своїх чергових висерів.
показати весь коментар
02.09.2025 07:48 Відповісти
Нагадайте, щоб прийняв пігулочку рудий дегенерат!
показати весь коментар
02.09.2025 08:10 Відповісти
Краще дві))
показати весь коментар
02.09.2025 08:21 Відповісти
О,двухтижневий опять о двох тижнях варнякать будет.
показати весь коментар
02.09.2025 07:48 Відповісти
В цього сміття також немає чіткої ясности про що буде заявляти. Пкстопорожній пиз...ж Як і у нашого зелайна. Аби пику в телевізорі не забули
показати весь коментар
02.09.2025 07:48 Відповісти
У нього весь час якісь заяви, він без них жити не може, і кожна чергова, безглуздіша від попередньої
показати весь коментар
02.09.2025 07:49 Відповісти
якщо ти не розумієш, навіщо він це робить, то це не значить, що заяви безглузді. сімейка трампів на крипті за рік 3 млрд баксів підняла. але заяви безглузді. подумаєш, нещасні 3 млрд баксів. точно безглузді і заяви і дії
показати весь коментар
02.09.2025 07:51 Відповісти
Порівнювати політичну діяльність з мутками на криптобіржі-це потужно.
показати весь коментар
02.09.2025 08:04 Відповісти
не порівнюй. я не порівнюю, і ти теж можеш не порівнювати.
показати весь коментар
02.09.2025 08:09 Відповісти
Шта?
показати весь коментар
02.09.2025 08:15 Відповісти
я написав, що "безглузді заяви" принесли сімейці трампа 3 млрд баксів.

ви написали про політичну діяльність і порівняння. можете не порівнювати.
показати весь коментар
02.09.2025 08:23 Відповісти
Якщо слідкувати за особистим життям трампа, тоді так, це важливо. З погляду глобальної безпеки його заяви пустопорожній звіздьож
показати весь коментар
02.09.2025 08:29 Відповісти
я устал, я ухажу....
показати весь коментар
02.09.2025 07:49 Відповісти
Нє, може пристрелять??
показати весь коментар
02.09.2025 08:22 Відповісти
надіюсь.
показати весь коментар
02.09.2025 08:23 Відповісти
ще два тижні , а потім побачимо що буде ! якщо б рудий дурень був президентом то Байден і Україна не розпочали цю війну .
показати весь коментар
02.09.2025 07:50 Відповісти
Дає два тижні? Кому?
показати весь коментар
02.09.2025 07:50 Відповісти
Мабуть дійсно "важлива заява", заради якої він навіть перестане грати у гольф...
показати весь коментар
02.09.2025 07:52 Відповісти
Може виступить, а може ні. Подивимось... За два, три тижні.
показати весь коментар
02.09.2025 07:53 Відповісти
Сьогодні, 2 вересня 2025 року, президент США Дональд Трамп виступить із заявою, як завжди гучною та марною.
показати весь коментар
02.09.2025 07:53 Відповісти
Вже, навіть, не цікаво.
показати весь коментар
02.09.2025 08:00 Відповісти
Тромб зовнішньо став не схожий сам на себе.
Ось що пишуть:

@ (мова оригіналу):
"В западной прессе распространяются слухи, что путин во время саммита на Аляске отравил Трампа и тот медленно умирает. Сегодня в 2 часа дня по Вашингтону Трамп выступит с обращением к нации."

показати весь коментар
02.09.2025 08:03 Відповісти
показати весь коментар
02.09.2025 08:06 Відповісти
Тут щось явно не так:

показати весь коментар
02.09.2025 08:07 Відповісти
показати весь коментар
02.09.2025 08:23 Відповісти
"Двотижневий" Дональд знов буде казати - ну дайте мені Нобелівську премію
показати весь коментар
02.09.2025 08:04 Відповісти
Знову буде якийсь безглуздий набір слів незрозуміло про що.
показати весь коментар
02.09.2025 08:05 Відповісти
Розкаже яких премій хоче. Через два тижні
показати весь коментар
02.09.2025 08:06 Відповісти
Треба щось говорити, а сказати нічого
показати весь коментар
02.09.2025 08:12 Відповісти
Знов буде про Байдена розповідати, і як що б він був президентом. .ось тоді..
показати весь коментар
02.09.2025 08:15 Відповісти
В мире всегда были глупые люди, и злодеев тоже хватало. Но редко глупость была настолько злой, а зло - настолько глупым."
показати весь коментар
02.09.2025 08:15 Відповісти
Trump the two week
показати весь коментар
02.09.2025 08:16 Відповісти
Почав допитуватись у фарм компаній - які гарні грошенята вони підняли на Ковіді
показати весь коментар
02.09.2025 08:18 Відповісти
Оголосить про те, що наказав замінити двері та вікна у Білому домі. Ну і ще газони підрізати.
показати весь коментар
02.09.2025 08:22 Відповісти
я стомився, я йду...
показати весь коментар
02.09.2025 08:26 Відповісти
"I'm tired, I'm leaving."
показати весь коментар
02.09.2025 08:30 Відповісти
До вечора ще далеко…, він ще встигне забути про що хотів сказати…
показати весь коментар
02.09.2025 08:30 Відповісти
 
 