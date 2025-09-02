Трамп сьогодні ввечері виступить із заявою, - Білий дім

Сьогодні, 2 вересня 2025 року, о 2:00 за Вашингтоном (21:00 за Києвом) президент США Дональд Трамп виступить із заявою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це стало відомо з публічного розкладу Трампа.

Наразі немає чіткої ясності, якої теми стосуватиметься заява лідера США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про мирні перемовини України та РФ: "У мене є дуже серйозний план"

Нагадаємо, що сьогодні спливає термін, який Трамп дав диктатору Путіну для мирної угоди.