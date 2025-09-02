11 911 120
Трамп сегодня вечером выступит с заявлением, - Белый дом
Сегодня, 2 сентября 2025 года, в 2:00 по Вашингтону (21:00 по Киеву) президент США Дональд Трамп выступит с заявлением.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом стало известно из публичного расписания Трампа.
Пока нет четкой ясности, какой темы будет касаться заявление лидера США.
Напомним, что сегодня истекает срок, который Трамп дал диктатору Путину для мирного соглашения.
Топ комментарии
+37 Степан Лукашёв
показать весь комментарий02.09.2025 07:48 Ответить Ссылка
+34 виталий пшеничко
показать весь комментарий02.09.2025 07:48 Ответить Ссылка
+28 Вячеслав Crane
показать весь комментарий02.09.2025 07:49 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Трамп провів 30% часу на посаді президента США, граючи в гольф! Будучи 225 днів на посаді він грав 66 днів, - Білий Дім."
та незадолення Зеленським
Послухаємо про те який він великий та красивий
про зупиненя Сторічноі війнині між Англією та Францією..
Такого кривляющегося самовлюблённого идиота не только на посту президента США никогда не было, но даже и среди обычных конгрессменов...
Трямп - глупое невежественное существо с массой психических отклонений...
він за "2 тижні" подивився хто гальмує мирний процес. йому стало ясно що рашка і путін, тому треба покарати Україну.
Якщо Трамп сподівався поставити Індію на коліна, то справи йдуть не за планом. Нарендра Моді не тільки виявився непохитним - він ігнорує президента США. З моменту, коли Трамп вдарив по Індії тарифами, він чотири рази телефонував індійському прем'єру, шукаючи компромісу. Кожного разу індійський лідер відмовлявся брати слухавку, https://www.telegraph.co.uk/us/politics/2025/08/30/trumps-******-humiliation-xi-embraces-modi-putin/ аналізує The Telegraph.
За той самий період Моді двічі розмовляв з Путіним і відправив міністра закордонних справ до Москви. А тепер Моді перебуває в Китаї вперше за сім років, взявши участь у саміті з безпеки, який приймає Сі.
З 2001 року Вашингтон прагнув забрати Індію на свою орбіту як цитадель проти висхідного Китаю. Але Трамп щойно спалив чверть століття обережної дипломатії, спочатку запровадивши 25% мито на індійський експорт, а потім подвоївши його. Паралельно Трамп зав'язав нову дружбу з Пакистаном, найзапеклішим противником Індії, навіть запросивши пакистанського армійського начальника та де-факто лідера Асіма Муніра на обід до Білого дому.
Особиста симпатія, спільні популістські інстинкти та бізнесові зв'язки колись тісно пов'язували Моді і Трампа. Стурбована зростанням Китаю, Індія раніше приєдналася до Quad - неформальної групи країн з США, Австралією та Японією - для протидії впливу Пекіна. Тоді як бізнес-зв'язки поглибили порозуміння. Trump Organization, бізнес родини Трампа, пустив глибоке коріння в Індії. Щонайменше десять будинків під брендом Трампа були збудовані, будуються або плануються будуватися.
Зв'язки поширилися на найбагатшу людину Індії - Мукеша Амбані - близького союзника та бенефіціара Моді. Амбані відвідав передінаугураційну вечерю Трампа цього року, стояв у першому ряду під час його промови та приєднався до прийому після. А минулорічн Амбані приймав Іванку Трамп та Джареда Кушнера, дочку та зятя Трампа, на "весіллі століття" свого сина вартістю 500 мільйонів фунтів.
Натомість цей зв'язок почав тріскатися, коли Трамп розв'язав глобальну торгівельну війну. Очікуючи, що Індія поступиться та відкриє свій сильно захищений сільськогосподарський сектор для американських інвесторів, він отримав відмову від Моді. Тоді Вашингтон відповів 25% митом.
Потім стався справжній розрив - Вашингтон подвоїв тариф, звинувативши Індію у "відмиванні російської нафти".
Проте фокус Вашингтона на Індії дивує. Китай є ще більшим покупцем російської нафти. Туреччина, Саудівська Аравія та Японія - теж значні клієнти. Європа залишається найбільшим покупцем російського газу. А Австрія та Словаччина ще більше збільшили свою залежність. Проте жодна з цих країн не отримала подібних тарифів від США.
Багато хто в Делі вважає, що справжнім тригером є політика. Трамп неодноразово заявляв, що саме його дипломатія завершила чотириденне військове зіткнення між Індією та Пакистаном у травні. Пакистан подякував йому - навіть номінував на Нобелівську премію миру. Індія демонстративно не зробила цього.
З того часу раніше холодні відносини Вашингтона з Пакистаном потеплішали. Поза обідами в Білому домі, Вашингтон запропонував угоди з видобутку копалин та розвиток криптовалюти. Трамп пообіцяв допомогти розвинути "величезні нафтові резерви" Пакистану - хоча насправді вони крихітні - лише 0,02 відсотка світових запасів.
Для Китаю ця криза між двома країнами - подарунок. Трамп тепер публічно посварився з трьома регіональними велетнями - Індією, Бразилією та Південною Африкою, - дозволяючи Сі представити Пекін як відповідальнішого партнера.
Індійські політики, довго остерігаючись залежності від Вашингтона, тепер відчувають себе виправданими. Тепер Моді може охолодити щодо співпраці з групою Quad, купувати більше зброї від Росії та поглиблювати торгівельні зв'язки з Москвою.
Натомість США і далі залишаються найбільшим експортним ринком Індії, найважливішим джерелом іноземних інвестицій та життєво важливим оборонним партнером.
Моді ще може спробувати заспокоїти Вашингтон - можливо, купуючи менше російської нафти та більше американського газу. Це буде відносно безболісна поступка. Але так само Моді хоче показати, що дні, коли іноземні держави могли керувати Індією, минули.
Помічник радник ***** Ушаков снова влепил Трампу по всем его предложениям о встрече Путина с Зеленским - двусторонним, трёхсторонним, каким угодно. По его словам никаких договорённостей с Трампом о встрече Путина с Зеленским НЕ БЫЛО. А всё, о чём они договорились на Аляске - это "продолжать контакты", то есть вести переговоры о переговорах. Причём Ушаков даже уклончиво ответил на вопрос о повышении уровня переговорных делегаций.
В общем, полный рассинхрон. Трамп называет это всё "позёрством". Ну-ну. Доколе.
Полная цитата:
- Договорённости с Трампом на Аляске - это продолжение контактов, которые Путин проводил с Уиткоффом. Основой для разговора Путина и Трампа было всё накопленное в ходе пяти визитов Уиткоффа в Москву. Президенты условились, как они будут действовать дальше.
- Была договорённость повысить уровень переговорных делегаций, до какого уровня может быть повышение?
- Ну, я не знаю, идея обсуждалась в ходе телефонного разговора, затем она была затронута в ходе беседы в Анкоридже. Ну, как бы американцы нам сказали, что они тоже между собой порассуждают на этот счёт, а потом выйдут с какими-то конкретными предложениями.
- Пока этих предложений нет?
- То, что транслируется в прессе, это не совсем то, о чём там договаривались. Сейчас говорят о трёхсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским, но конкретно, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договорённости не было.
Нещодавно пройшли якісь дивні новини про те, що Трамп зник на 4 дні і що можливо, з ним сталося недобре настільки, що ************ пишні похорони, але все виявилося набагато простіше. Як стало відомо, третину свого робочого часу, а саме 66 днів з 225 його другої каденції, він провів за грою в гольф. Тож дід просто загрався і забув, що треба з'явитися в Білому домі і ввести які-небудь тарифи. З іншого боку, федеральний суд визнав його тарифи незаконними і зажадав повернути все назад. А раз з тарифами трапилася така неприємність, то залишається тільки гольф, оскільки більше він нічого не вміє робити.
звідси -- https://defence-line.info/?p=4065
Так от - неназвані джерела з Білого дому говорять що президент США сьогодні заявить про відкриття власної фабрики по виробництву м'ячиків для гольфу ..