Трамп сегодня вечером выступит с заявлением, - Белый дом

Трамп о территориальных уступках

Сегодня, 2 сентября 2025 года, в 2:00 по Вашингтону (21:00 по Киеву) президент США Дональд Трамп выступит с заявлением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом стало известно из публичного расписания Трампа.

Пока нет четкой ясности, какой темы будет касаться заявление лидера США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о мирных переговорах Украины и РФ: "У меня есть очень серьезный план"

Напомним, что сегодня истекает срок, который Трамп дал диктатору Путину для мирного соглашения.

путин владимир (32119) Трамп Дональд (6508) переговоры с Россией (1313)
+37
Білий дім себе вже так знецінив, шо мусить робити анонси своїх чергових висерів.
02.09.2025 07:48 Ответить
+34
О,двухтижневий опять о двох тижнях варнякать будет.
02.09.2025 07:48 Ответить
+28
У нього весь час якісь заяви, він без них жити не може, і кожна чергова, безглуздіша від попередньої
02.09.2025 07:49 Ответить
Наш Лідор має взяти це на озброєння. Потужно анонсувати вечірні відосики, особисто. Більше Лідора в ефірі - швидше закінчиться епоха бідності
02.09.2025 09:49 Ответить
https://t.me/rozumaha/26866 Євген Магда:
"Трамп провів 30% часу на посаді президента США, граючи в гольф! Будучи 225 днів на посаді він грав 66 днів, - Білий Дім."
02.09.2025 09:52 Ответить
Розповість про Байдена
та незадолення Зеленським
Послухаємо про те який він великий та красивий
про зупиненя Сторічноі війнині між Англією та Францією..
02.09.2025 09:54 Ответить
Все бездарные, слабые и некомпетентные, один я, великий, в шикарном пальто, стою, весь красивый...

Такого кривляющегося самовлюблённого идиота не только на посту президента США никогда не было, но даже и среди обычных конгрессменов...

Трямп - глупое невежественное существо с массой психических отклонений...
02.09.2025 11:13 Ответить
А як це? Сьогодні, 2 вересня 2025 року, о 2:00 за Вашингтоном (21:00 за Києвом) Може у Вашингтоні буде 14:00 чи 02:00 РМ?
02.09.2025 09:58 Ответить
введе санкції проти України.
він за "2 тижні" подивився хто гальмує мирний процес. йому стало ясно що рашка і путін, тому треба покарати Україну.
02.09.2025 10:02 Ответить
https://t.me/in_factum/37529 In Factum:
Якщо Трамп сподівався поставити Індію на коліна, то справи йдуть не за планом. Нарендра Моді не тільки виявився непохитним - він ігнорує президента США. З моменту, коли Трамп вдарив по Індії тарифами, він чотири рази телефонував індійському прем'єру, шукаючи компромісу. Кожного разу індійський лідер відмовлявся брати слухавку, https://www.telegraph.co.uk/us/politics/2025/08/30/trumps-******-humiliation-xi-embraces-modi-putin/ аналізує The Telegraph.
За той самий період Моді двічі розмовляв з Путіним і відправив міністра закордонних справ до Москви. А тепер Моді перебуває в Китаї вперше за сім років, взявши участь у саміті з безпеки, який приймає Сі.
З 2001 року Вашингтон прагнув забрати Індію на свою орбіту як цитадель проти висхідного Китаю. Але Трамп щойно спалив чверть століття обережної дипломатії, спочатку запровадивши 25% мито на індійський експорт, а потім подвоївши його. Паралельно Трамп зав'язав нову дружбу з Пакистаном, найзапеклішим противником Індії, навіть запросивши пакистанського армійського начальника та де-факто лідера Асіма Муніра на обід до Білого дому.
Особиста симпатія, спільні популістські інстинкти та бізнесові зв'язки колись тісно пов'язували Моді і Трампа. Стурбована зростанням Китаю, Індія раніше приєдналася до Quad - неформальної групи країн з США, Австралією та Японією - для протидії впливу Пекіна. Тоді як бізнес-зв'язки поглибили порозуміння. Trump Organization, бізнес родини Трампа, пустив глибоке коріння в Індії. Щонайменше десять будинків під брендом Трампа були збудовані, будуються або плануються будуватися.
Зв'язки поширилися на найбагатшу людину Індії - Мукеша Амбані - близького союзника та бенефіціара Моді. Амбані відвідав передінаугураційну вечерю Трампа цього року, стояв у першому ряду під час його промови та приєднався до прийому після. А минулорічн Амбані приймав Іванку Трамп та Джареда Кушнера, дочку та зятя Трампа, на "весіллі століття" свого сина вартістю 500 мільйонів фунтів.
Натомість цей зв'язок почав тріскатися, коли Трамп розв'язав глобальну торгівельну війну. Очікуючи, що Індія поступиться та відкриє свій сильно захищений сільськогосподарський сектор для американських інвесторів, він отримав відмову від Моді. Тоді Вашингтон відповів 25% митом.
Потім стався справжній розрив - Вашингтон подвоїв тариф, звинувативши Індію у "відмиванні російської нафти".
Проте фокус Вашингтона на Індії дивує. Китай є ще більшим покупцем російської нафти. Туреччина, Саудівська Аравія та Японія - теж значні клієнти. Європа залишається найбільшим покупцем російського газу. А Австрія та Словаччина ще більше збільшили свою залежність. Проте жодна з цих країн не отримала подібних тарифів від США.
Багато хто в Делі вважає, що справжнім тригером є політика. Трамп неодноразово заявляв, що саме його дипломатія завершила чотириденне військове зіткнення між Індією та Пакистаном у травні. Пакистан подякував йому - навіть номінував на Нобелівську премію миру. Індія демонстративно не зробила цього.
З того часу раніше холодні відносини Вашингтона з Пакистаном потеплішали. Поза обідами в Білому домі, Вашингтон запропонував угоди з видобутку копалин та розвиток криптовалюти. Трамп пообіцяв допомогти розвинути "величезні нафтові резерви" Пакистану - хоча насправді вони крихітні - лише 0,02 відсотка світових запасів.
Для Китаю ця криза між двома країнами - подарунок. Трамп тепер публічно посварився з трьома регіональними велетнями - Індією, Бразилією та Південною Африкою, - дозволяючи Сі представити Пекін як відповідальнішого партнера.
Індійські політики, довго остерігаючись залежності від Вашингтона, тепер відчувають себе виправданими. Тепер Моді може охолодити щодо співпраці з групою Quad, купувати більше зброї від Росії та поглиблювати торгівельні зв'язки з Москвою.
Натомість США і далі залишаються найбільшим експортним ринком Індії, найважливішим джерелом іноземних інвестицій та життєво важливим оборонним партнером.
Моді ще може спробувати заспокоїти Вашингтон - можливо, купуючи менше російської нафти та більше американського газу. Це буде відносно безболісна поступка. Але так само Моді хоче показати, що дні, коли іноземні держави могли керувати Індією, минули.
02.09.2025 10:05 Ответить
https://t.me/ToBeOr_Official/18714 Быть Или:
Помічник радник ***** Ушаков снова влепил Трампу по всем его предложениям о встрече Путина с Зеленским - двусторонним, трёхсторонним, каким угодно. По его словам никаких договорённостей с Трампом о встрече Путина с Зеленским НЕ БЫЛО. А всё, о чём они договорились на Аляске - это "продолжать контакты", то есть вести переговоры о переговорах. Причём Ушаков даже уклончиво ответил на вопрос о повышении уровня переговорных делегаций.
В общем, полный рассинхрон. Трамп называет это всё "позёрством". Ну-ну. Доколе.

Полная цитата:

- Договорённости с Трампом на Аляске - это продолжение контактов, которые Путин проводил с Уиткоффом. Основой для разговора Путина и Трампа было всё накопленное в ходе пяти визитов Уиткоффа в Москву. Президенты условились, как они будут действовать дальше.

- Была договорённость повысить уровень переговорных делегаций, до какого уровня может быть повышение?

- Ну, я не знаю, идея обсуждалась в ходе телефонного разговора, затем она была затронута в ходе беседы в Анкоридже. Ну, как бы американцы нам сказали, что они тоже между собой порассуждают на этот счёт, а потом выйдут с какими-то конкретными предложениями.

- Пока этих предложений нет?

- То, что транслируется в прессе, это не совсем то, о чём там договаривались. Сейчас говорят о трёхсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским, но конкретно, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договорённости не было.
02.09.2025 10:19 Ответить
ДФТ -- дуже талановита людинка: він обов'язково просре репутацію США до небачених глибин.
02.09.2025 10:23 Ответить
ДОДІК ЖИВИЙ

Нещодавно пройшли якісь дивні новини про те, що Трамп зник на 4 дні і що можливо, з ним сталося недобре настільки, що ************ пишні похорони, але все виявилося набагато простіше. Як стало відомо, третину свого робочого часу, а саме 66 днів з 225 його другої каденції, він провів за грою в гольф. Тож дід просто загрався і забув, що треба з'явитися в Білому домі і ввести які-небудь тарифи. З іншого боку, федеральний суд визнав його тарифи незаконними і зажадав повернути все назад. А раз з тарифами трапилася така неприємність, то залишається тільки гольф, оскільки більше він нічого не вміє робити.
звідси -- https://defence-line.info/?p=4065
02.09.2025 10:20 Ответить
Гольфіст розповість про невідворотність того, що буде. Бо воно буде. І якби не він, то нічого би не було. Або було... Я колись наївно думав, що американське суспільство на десять голів вище по інтелекту. А виявилося що таке саме гівно як і всюди. Проголосують за будь якого півня, який голосніше кукурікає.
02.09.2025 10:21 Ответить
Знову гора народить мишу7
02.09.2025 10:36 Ответить
"сорок бочок арештантів"...
02.09.2025 10:43 Ответить
Щойно повідомили що журналюги вже рознюхали про зміст воістину - доленосної заяви яку хоче оприлюднити трамп .
Так от - неназвані джерела з Білого дому говорять що президент США сьогодні заявить про відкриття власної фабрики по виробництву м'ячиків для гольфу ..
02.09.2025 10:45 Ответить
Ще два тижні?
02.09.2025 10:46 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=yT4Za0tDjGo ПОРТНИКОВ: Трамп ждал прорыва фронта от рф месяцы, путин получил добро из США на наступление (11:10)
02.09.2025 10:47 Ответить
Якось вже приїлось
02.09.2025 10:59 Ответить
Невже санкції народжувати буде? Навряд чи, скоріше останнє китайське попередження РФ. А там ,дивись, і термін каденції Трампа спливе...
02.09.2025 11:17 Ответить
Тепер до вечора будуть думати, яку б дурню ще зморозити, щоб у глядачів циркової вистави не пропадав інтерес до клоуна № 2.
02.09.2025 11:27 Ответить
Плював Путлер на Трампушку! А дурний нарцис цього не розуміє! Чи не хоче розуміти...
02.09.2025 11:29 Ответить
