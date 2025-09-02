Трамп сегодня вечером выступит с заявлением, - Белый дом

Сегодня, 2 сентября 2025 года, в 2:00 по Вашингтону (21:00 по Киеву) президент США Дональд Трамп выступит с заявлением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом стало известно из публичного расписания Трампа.

Пока нет четкой ясности, какой темы будет касаться заявление лидера США.

Напомним, что сегодня истекает срок, который Трамп дал диктатору Путину для мирного соглашения.