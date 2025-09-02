РФ та Китай підписали угоду про будівництво газопроводу "Сила Сибири 2"
Російський "Газпром" та китайська "CNPC" підписали юридично зобов'язуючий меморандум про будівництво трубопроводу "Сила Сибири 2" для поставок газу з Ямала до Китаю.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер.
Також буде побудовано транзитний газопровід через Монголію "Союз - Восток". Цей проєкт дозволить постачати з Росії транзитом через Монголію 50 млрд кубічних метрів газу на рік.
Як очікується, постачання за новою домовленістю здійснюватиметься протягом 30 років.
Також досягнуто згоди про збільшення поставок через газопровід "Сила Сибири" з 38 до 44 млрд кубометрів на рік.
Оплата здійснюється, за словами Міллера, в поточний період - "50% у рублях та 50% у валюті".
Голова "Газпрому" заявив, що ціна для Китаю об'єктивно нижча, ніж для Європи.
"Китайський ринок розташований ближче, логістичні витрати нижчі, відповідно, і ціна об'єктивно нижча", - пояснив він.
І це на тлі відкриття Нового Величезного басейну сланцевого газу в Китаї.
Зате пересічному Ємєлі з Мухосранська тепер можна гордо заявити що путєн снова всєх пєрєіграл !