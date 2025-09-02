УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10257 відвідувачів онлайн
Новини Газопровід Сила Сибіру 2
3 082 22

РФ та Китай підписали угоду про будівництво газопроводу "Сила Сибири 2"

Будівництво газопроводу Сила Сибири 2. Китай та РФ підписали угоду

Російський "Газпром" та китайська "CNPC" підписали юридично зобов'язуючий меморандум про будівництво трубопроводу "Сила Сибири 2" для поставок газу з Ямала до Китаю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер.

Також буде побудовано транзитний газопровід через Монголію "Союз - Восток". Цей проєкт дозволить постачати з Росії транзитом через Монголію 50 млрд кубічних метрів газу на рік.

Як очікується, постачання за новою домовленістю здійснюватиметься протягом 30 років.

Також читайте: Китайський банк перестав проводити платежі з Росії. Це один із останніх банків, який відкривав рахунки росіянам

Також досягнуто згоди про збільшення поставок через газопровід "Сила Сибири" з 38 до 44 млрд кубометрів на рік.

Оплата здійснюється, за словами Міллера, в поточний період - "50% у рублях та 50% у валюті".

Голова "Газпрому" заявив, що ціна для Китаю об'єктивно нижча, ніж для Європи.

"Китайський ринок розташований ближче, логістичні витрати нижчі, відповідно, і ціна об'єктивно нижча", - пояснив він.

Читайте: Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном у Пекіні: заяв про війну в Україні не було

Автор: 

газопровід (1555) Китай (4860) росія (67469)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Законна ціль.
показати весь коментар
02.09.2025 10:06 Відповісти
+3
От так вір нашим експертам, які п-здять. Ну що ж підписали. Так саме так звані військові експерти. Менше потрібно їх дивитись і слухати.
показати весь коментар
02.09.2025 10:06 Відповісти
+3
Тим більше за безцінь. Та ще у ржублях..
показати весь коментар
02.09.2025 10:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Законна ціль.
показати весь коментар
02.09.2025 10:06 Відповісти
От так вір нашим експертам, які п-здять. Ну що ж підписали. Так саме так звані військові експерти. Менше потрібно їх дивитись і слухати.
показати весь коментар
02.09.2025 10:06 Відповісти
Меморандум на 30 років 50 млрд. кубів
І це на тлі відкриття Нового Величезного басейну сланцевого газу в Китаї.
показати весь коментар
02.09.2025 10:42 Відповісти
це ж було вже(с)
показати весь коментар
02.09.2025 10:09 Відповісти
Що таке 50млрд.м3? У 2000-х скільки газу купляла одна Україна.Мені здається що тут більше політики ніж бізнесу.За скільки окупиться нова труба і чи окупиться взагалі?Що стало наприклад з турецьким потоком?
показати весь коментар
02.09.2025 10:09 Відповісти
Тим більше за безцінь. Та ще у ржублях..
показати весь коментар
02.09.2025 10:13 Відповісти
Когда Украина покупала много, газ стоил 20 долларов. Из-за цен на газ украинский олигархат поссорился с кацапами. И пошло поехало.
показати весь коментар
02.09.2025 10:27 Відповісти
Ага і як завше винувата жертва - а вбивця злодій не винуватий . Тутка водкі ніту такшо такшо .
показати весь коментар
02.09.2025 10:43 Відповісти
А що стало з Турецьким потоком?
показати весь коментар
02.09.2025 10:31 Відповісти
І буде так як з першим проектом. Китай ***** знову кинуть.
показати весь коментар
02.09.2025 10:14 Відповісти
А який був перший проект?
показати весь коментар
02.09.2025 10:32 Відповісти
Тож всі ікспєрди тренділи, що китайозам цей газопровід і нах не потрібен... А оно он як невдобно вийшло.
показати весь коментар
02.09.2025 10:18 Відповісти
Тим часом ємєлі з Зауралья в пошуках дров на опалення.
показати весь коментар
02.09.2025 10:20 Відповісти
І коли він вже буде збудований, хитрий ЦзіньПінь сам назначить мінімальну ціну за тисячу кубів. )))
показати весь коментар
02.09.2025 10:21 Відповісти
Ці козли підписують якусь муйню, але ж уже давно писалось про цю імпотенцію сибіру.
показати весь коментар
02.09.2025 10:21 Відповісти
***** до того часу вже не буде.🤣
показати весь коментар
02.09.2025 10:23 Відповісти
Китайцям втюхати щось великий талант потрібен. Газогони будуватиме "Газпром" власним коштом, точніше за гроші кріпаків, яким підвищать вартість газу; договора китайці складуть так, що крок вправо або крок вліво і росіянці самі будуть платити за газ, аби він йшов в Піднебесну, інакше доведеться гасити свердловини.
показати весь коментар
02.09.2025 10:24 Відповісти
- меморандум .. Угода про наміри . Тобто , підписали папірець з яким зазвичай - ходять до туалету !
Зате пересічному Ємєлі з Мухосранська тепер можна гордо заявити що путєн снова всєх пєрєіграл !
показати весь коментар
02.09.2025 10:25 Відповісти
Для сравнения. Маленькая страна ОАЭ, где кроме нефти есть только песок. И расея, где вся таблица Менделеева в огромном количестве. И какая разная судьба. Первые с верблюдов пересели на Ламборджини, а вторые скатываются в полное гавно
показати весь коментар
02.09.2025 10:29 Відповісти
Дешевая бензоколонка Китая и Индии.
показати весь коментар
02.09.2025 10:29 Відповісти
І дармовий газовий балон..
показати весь коментар
02.09.2025 10:37 Відповісти
 
 